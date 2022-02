Po stopách šibenice od sněmovny: její autor sdílí dezinformace a oprátkou hrozil už Babišovi

Šibenice pohledem psychiatra

Proč zrovna šibenice? Vysvětlení nabízí psychiatr Cyril Höschl. Podle něj na demonstracích symbolizují agresi vůči protivníkovi i ničení. „Na šibenicích visí školství, kultura, a tak dále… Je to zkrátka symbol zničit něco – nejen protivníka, ale třeba i snaha poukázat na to, že něco je ničeno tou pandemickou legislativou,“ míní Höschl.

I proto jsou podle něj šibenice na podobných demonstracích „typické“. „Geometricky a fyzicky vhodnější symbol není. Přece ti protestující nebudou mávat bičem, nebo držet v rukou kameny,“ říká. Zároveň ale připomíná, že šibenice rozhodně není neškodný symbol. „Neznamená to, že v další fázi nemůže být následován skutečnou ať už slovní nebo fyzickou agresí. Vhodné to určitě není, i když to tedy zřejmě z hlediska zákona není trestné,“ doplňuje.

Motivaci lidí, nosit na demonstrace šibenice vidí v celospolečenské frustraci. „Ať už je to narůstající agrese při těch prohlubujících se názorových propastech – což má svůj původ jednak v té dlouhotrvající frustraci. A jednak i v tom, že sociální sítě umožňují bleskové šíření bezprahových informací. A jejich agregaci a kumulaci na extrémech,“ dodává.