Muž strčil svou ‚lásečku‘ do kolejiště metra, odvolací soud mu potvrdil 11 let vězení

Odvolací soud potvrdil Tomáši Urbanovi jedenáctiletý trest vězení za to, že strčil svou družku do kolejiště pražského metra ve stanici Smíchovské nádraží a od vážně zraněné ženy odešel. Jedenapadesátiletého muže uznal vinným z pokusu o vraždu, protože zranění po pádu z dvoumetrové výšky do kolejiště mohla být smrtelná. Zemřít mohla i v případě, že by přijela do stanice souprava metra. Rozsudek je pravomocný.

