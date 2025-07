Může déšť vyplavit benzen z Hustopečí? ‚Zabýváme se tím od začátku, jsme v pohotovosti,‘ říká Hladík

V Beskydech může od středečního večera do sobotního dopoledne napršet až 150 litrů vody na metr čtvereční. V Jeseníkách to může být podle některých modelů až 120 litrů. Podle předpovědi mohou toky v Beskydech vystoupit na třetí stupeň povodňové aktivity, v Jeseníkách na druhý stupeň. Záležet ale samozřejmě bude na délce a hlavně intenzitě srážek, řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), který situaci následně Radiožurnálu popsal. Rozhovor Praha 14:36 8. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Deštivé počasí v Praze | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Máte v tuto chvíli aktualizované předpovědi? Mění se něco na tom, co zaznělo po ranním jednání Ústřední povodňové komise?

V podstatě ne. Čekáme intenzivní srážky v Jeseníkách dříve, to znamená, tam by to mělo být spíše dnešní (úterní – pozn. red.) odpoledne a v noci, někde do půlnoci a tam ty řeky by neměly vystoupat více než někde ke druhému povodňovému stupni. Kdežto u těch Beskyd by mělo intenzivně pršet celou noc, možná až v dopoledních hodinách.

Hodně bude záležet, kde přesně ty srážky spadnou. Ony také budou bouřkové, to znamená, že tam může být větší lokální intenzita než třeba o kilometr nebo dva vedle. Proto se v tuto chvíli hodně špatně predikují, na rozdíl třeba od těch záplav podzimových. Situace se liší, modely nejsou všechny stejné.

Míra nejistoty je mnohem větší. My jsme dnes (v úterý) samozřejmě probírali především preventivní opatření a já jsem svolal Ústřední povodňovou komisi právě proto, abychom spolu se třemi kraji, Moravskoslezským, Olomouckým a Zlínským, zkoordinovali preventivní opatření.

Signál k obezřetnosti

V tuto chvíli se tedy nedá říci, kde by situace měla být nejhorší…

Ne stoprocentně. Samozřejmě největší obava jsou malé toky, které se mohou velmi rychle rozvodnit. Vzhledem k tomu, že je červenec, je tam celá řada dětských táborů, různých koupališť, akcí chatových a stanovacích oblastí nebo provozovatelů třeba rekreačních zařízení. Proto jsme chtěli vyslat jasný signál, že právě v oblasti hlavně Beskyd a částečně Jeseníků je potřeba být obezřetný a předcházet věcem.

Je třeba kontaktovat hasiče, pokud bude intenzivně pršet a začne stoupat hladina, být s nimi ve spojení, případně uposlechnout příkazu a preventivně se evakuovat. Situaci nechceme podcenit. Není to jenom o majetcích, domech nebo životech v obcích a městech. Je to také především o dětských táborech a o rekreačních zařízeních, to je jedna věc.

Druhá věc je, že se jedná především o Olši a Rožnovskou Bečvu. To znamená Rožnov, Vsetín na straně Rožnovské Bečvy a Jablunkov, Třinec, Český Těšín zase ze strany Olše. Tam některé modely předpokládají, že by se Olše měla výrazněji vylít, ale jiné modely toto nenaznačují. To znamená, že tady budeme muset být opravdu ve stavu bdělosti a hlídat hladiny a případně reagovat.

Všichni máme samozřejmě v paměti loňské povodně, které zasáhly oblast nejenom Moravskoslezského kraje. Platí, že současná situace nebo to, co se očekává, zdaleka nebude tak hrozné jako to, co se dělo vloni?

Ano, je to rozdílná situace. Jenom pro připomenutí, na Jesenicku během tří dnů loni napadlo zhruba 500 milimetrů srážek, teď tam očekáváme zhruba 120. Na druhou stranu jde o kratší časové období, zhruba nějakých 12 hodin.

Určitě dopad na Jesenicko v žádném případě nebude takový, byť řeky budou mít vysoký průtok a lokálně mohou způsobit záplavy. U Beskyd je situace méně predikovatelná a mohou zde hrozit i lokální povodně nebo povodně většího stupně, pokud by pršelo delší dobu intenzivně.

To znamená, že pokud by to bylo delší než třeba šest hodin a dostávali jsme se k intenzivním srážkám někde nad hodinových 12 až 14 milimetrů třeba po dobu osmi deseti hodin, pak už záplavy v Beskydech mohou být opravdu i výraznější.

A protože se ty modely hodně rozlišují, tak radši preventivně tato opatření činíme. Plus k tomu zmíním ty tábory a ta zařízení, která třeba běžně v tom podzimním termínu nebývají otevřená, takže toto riziko tam tenkrát nebylo.

Benzen z Hustopečí

Před chvílí jste mluvil o tom, že mezi oblastmi, které mohou v úterý zasáhnout extrémní srážky, je také okolí Rožnova pod Radhoštěm a Vsetínsko – tedy oblast, kterou odvodňuje Bečva. Znamená to nějaké riziko pro Hustopeče nad Bečvou, kde na konci února havaroval vlak převážející benzen? Nehrozí, že by se benzen kvůli tomu dostal do Bečvy a dál do Moravy?

To je naprosto relevantní otázka. My se tím zabýváme od začátku, to znamená od včerejšího rána, kdy situaci ukazovaly první predikce. Máme tam velkou míru bdělosti, pohotovost. Spolu s hasiči tam budou preventivně dovezeny, ne nainstalovány, ale dovezeny, protipovodňové vaky, a pokud by něco hrozilo, tak budou naplněny.

Současná predikce nicméně – je to přece jen níže po toku, kde už je po soutoku těch dvou Bečev a koryto je tam hodně široké – zatím ukazuje průtok asi 100 kubíků za vteřinu, což vypadá jako hodně, ale v profilu Bečvy by se nemělo jednat o nic fatálního.

Kde by ta oblast měla, mohla být založena, je zhruba úroveň dvacetileté vody, což je úroveň zhruba pěti set kubíků. Průtok zhruba 100 až 120 kubíků je zhruba dvouletá voda, takže to v té oblasti není nic fatálního. Samozřejmě to ale budeme sledovat, a pokud by hrozila větší povodeň, tak budou naplněny a instalovány mobilní stěny tak, aby území ochránily a nedošlo k výplachu té kontaminované oblasti.

Říkal jste, že v některých věcech si jednotlivé předpovědní modely odporují, když to tak řeknu, že zkrátka nejsou úplně v souladu. Kdy budete mít další předpovědní modely? A plánujete v tuto chvíli nějaké další jednání Ústřední povodňové komise?

Český hydrometeorologický ústav po zkušenostech s podzimními povodněmi teď přepočítává modely každé tři hodiny. Informuje jak veřejnost na stránkách ČHMÚ, tak také jednotlivé krajské povodňové štáby.

Vím, že se potkal krajský povodňový štáb Moravskoslezského kraje. Myslím si, že to je dobré rozhodnutí. Co se týká Ústřední povodňové komise, my jsme si nesdělili nějaký další termín zasedání. Budeme situaci hlídat, a pokud by byla potřeba, tak ji svolám operativně kdykoliv během noci nebo zítřejšího (středečního – pozn. red.) rána.