Muže, kterého strhla v dole Jeroným voda, našli mrtvého. Pátrali po něm hasiči i potápěči

Záchranáři v noci na sobotu nalezli mrtvého muže, kterého v pátek odpoledne v historickém dole Jeroným na Sokolovsku strhla při průzkumu voda. Už mu nemohli pomoci. V sobotu ráno o tom informoval mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. Sokolov 8:28 13. 1. 2024 (Aktualizováno: 9:26 13. 1. 2024)

Do pátrání se kromě několika jednotek hasičů zapojili potápěči i specialisté na záchranu lidí z USAR týmu, další složky záchranného systému včetně Báňské záchranné služby, která v pátek před 21.00 stabilizovala místo, kde hrozilo poškození části dolu.

Neštěstí se stalo v neveřejné části dolu, kudy nevedou prohlídkové trasy. Dva lidé v dole vykonávali běžnou pracovní činnost, když se náhle část dolu zaplavila. Jeden stihl utéct. V noci začali záchranáři odčerpávat vodu z dolu. Místo události bylo ve štole zhruba 400 metrů od vstupu.

„Po necelých dvou hodinách se podařilo odčerpat zhruba tři metry vodního sloupce, po odčerpání bylo nalezeno tělo pohřešovaného muže, kterému již nebylo možné pomoct. Hasiči provedli jeho vyproštění a transport z podzemních prostorů,“ uvedl v sobotu Kasal. Zásah skončil před 02.00. Nález mrtvého muže potvrdila i policejní mluvčí Zuzana Churaňová. Policie se události nadále zabývá. „Bude nařízena soudní pitva zemřelého,“ uvedla.

Dva lidé v dole vykonávali běžnou pracovní činnost, když se náhle část dolu zaplavila. Podle Michaela Runda, ředitele Muzea Sokolov, pod který důl Jeroným patří, byli na průzkumu dva pracovníci stavební firmy, která se o důl stará.

„Zatím nevíme, co se přesně stalo, ale zřejmě se někde nahromadila při tání voda a ta se provalila do štoly. Jednomu z pracovníků se podařilo uniknout, dalšího voda asi odnesla,“ řekl v pátek večer Rund. Komplex historických štol je stovky metrů dlouhý a mnohé prostory nejsou stále prozkoumané. Extrémní počasí z minulých týdnů, kdy byla velká obleva a následně přišly silné mrazy, mohlo stabilitu chodeb narušit. To ale nyní není možné zjistit, upozornil ředitel sokolovského muzea.

„V dole Jeroným dnes prováděli dva muži v rámci svého zaměstnání průzkum, při kterém se protrhla stěna, ze které se začala valit voda. Jednoho z mužů strhla voda sebou, druhý dokázal utéct,“ popsala v pátek policie.

Důl Jeroným je nemovitou kulturní památkou, která ukazuje hornickou činnost z období 15. a 16. století, kdy se v něm těžil cín. V současné době je součástí krajského Muzea Sokolov, v turistické sezoně je přístupný i pro návštěvníky. Vstup do dolu je mimo oficiální cesty velmi omezený a velmi riskantní. Chodby dolu jsou velmi rozsáhlé a mají mnoho ramen. Komplex štol je stovky metrů dlouhý.

