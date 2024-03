‚Může se dál věnovat akademické a vědecké činnosti.‘ Proč soud nevrátil Ševčíka do křesla děkana

Městský soud odmítl předčasně vrátit Miroslava Ševčíka do křesla děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze. Předseda senátu Slavomír Novák shrnul, že Ševčíkovi nevznikla větší újma, než by mohla zažít vysoká škola, kdyby se vrátil do funkce. „Skutečnost, že přestal být děkanem, neznamená, že by se nemohl nadále účastnit akademické a vědecké činnosti,“ napsal do usnesení, které server iROZHLAS.cz zveřejňuje. Praha 7:00 18. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Ševčík | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Předseda soudního senátu Slavomír Novák odmítl přiznat Ševčíkově žalobě odkladný účinek. V usnesení, které mají server iROZHLAS.cz a Radiožurnál k dispozici, to vysvětlil tím, že důvodem děkanova odvolání bylo poškozování dobrého jména Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE). Takové opatření rektora by pak při vrácení Ševčíka zpátky do křesla nedávalo smysl.

„Vznikla by tak situace, že až do konečného rozhodnutí soudu by žalobce (Miroslav Ševčík – pozn. red.) mohl pokračovat v jednání, jež Vysoká škola ekonomická v Praze považuje pro sebe za skutečně či přinejmenším potenciálně škodlivé,“ vysvětlil soudce.

Dále soud posuzoval, jak velké újmy odvoláním děkana vznikají jak vysoké škole, tak samotnému Ševčíkovi. Soudce Novák totiž došel k závěru, že souhlasí s odvolaným děkanem, že mu újma vznikla, neshodli se však už na tom, jak významná je.

„Skutečnost, že přestal být děkanem, rozhodně neznamená, že by se nemohl nadále plnohodnotně účastnit akademické a vědecké činnosti na VŠE v Praze,“ konstatuje Novák.

Rozhodnutí přijde včas

Dodal také, že kdyby Ševčíka do křesla děkana navrátil, mohl by tím narušit pomyslné misky vah. „Soud neshledal důvody pro závěr, že žalobcova újma je pro něj nepoměrně větší, než jaká přiznáním odkladného účinku může vzniknout právě VŠE v Praze,“ shrnul.

Soudní senát, který nyní bude projednávat žalobu, do usnesení napsal, že Ševčíkovo funkční období má skončit až na konci června 2026. Vzhledem „k aktuálnímu zatížení městského soudu v agendě správního soudnictví“ se pak podle něj dá očekávat, že o žalobě rozhodne s dostatečným předstihem.

„Pokud by tedy byl žalobce se svou žalobou úspěšný, rozhodnutí soudu (…) nebude pouze teoretickým či formální aktem,“ napsal.

Odvolaný děkan podal žalobu v lednu letošního roku a zastupuje ho bývalý prorektor Univerzity Karlovy Aleš Gerloch.

Snahy o Ševčíkovo odvolání odstartovaly poté, co se děkan 11. března 2023 zúčastnil demonstrace na Václavském náměstí v Praze. Následně ho novináři vyfotografovali, jak ho vytlačují těžkooděnci ze schodů Národního muzea. Desítky lidí, které se před tím účastnily demonstrace Česko proti bídě, požadovaly stažení ukrajinské vlajky z čela budovy.

Děkan, který má za sebou několik kontroverzních momentů, dlouhodobě odmítá, že by poškozoval dobré jméno VŠE nebo fakulty, kterou vede. Snižující se počty studentů NF VŠE vysvětluje náročností studijních oborů a zdůrazňuje, že spolupracuje s jinými fakultami, s veřejným sektorem a základními a středními školami.

Dále trvá na tom, že se ničeho sporného nedopustil a splnil všechny dřívější požadavky rektora: přestal působit jako ekonomický expert hnutí Trikolora nebo odmítl další vystupování na demonstracích. Působení v čele fakulty považuje za úspěšné. Míní, že manažersky neselhal.

Ševčíkovy kontroverze V roce 2014 měl zneužít Miroslav Ševčík už jako děkan VŠE modrý majáček. Využil ho v koloně na dálnici D5 a v takto označeném autu odjel v protisměru, v pruhu uvolněném řidiči pro sanitky. Vysvětloval to tím, že vezl zraněnou ženu do nemocnice.

Šéf národohospodářské fakulty působil jako ekonomický expert hnutí Trikolora. Podle serveru Seznam Zprávy den před sněmovními volbami v roce 2021 využil získané kontakty ze systému školy a využil je při reklamě na své politické angažmá.

V září loňského roku Ševčík vystoupil na protivládní demonstraci, za přednesený projev si vysloužil kritiku rektora. „Bylo mi až líto profesora Fialy, když seděl na hanbě v Evropském parlamentu a musel jako malý smrad poslouchat výblitky člena Evropského parlamentu Guya Verhofstadta. Bohužel si je nechal líbit. Kdyby měl koule, tak by mu dal alespoň slovně po hubě za jeho nehorázné řeči,“ říkal Ševčík před davy na Václavském náměstí.