Muže z Teplicka soud poslal na 12 let do vězení. Pět let zneužíval svojí nevlastní dceru

Krajský soud v Ústí nad Labem v úterý poslal muže z Teplicka za provádění sexuálních praktik na nevlastní dceři, pokus o znásilnění a pořizování a šíření dětské pornografie na 12 let do vězení. Muži, který se částečně doznal, nařídil sexuální léčení ústavní formou. Rozsudek není pravomocný, muž se na místě odvolal. Ústí nad Labem 13:49 13. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Krajský soud poslal muže za provádění sexuálních praktik na nevlastní dceři na 12 let do vězení. (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Dívku podle soudu zneužíval její otčím po dobu téměř pěti let. Začal s tím ve chvíli, kdy jí bylo pět let. Podle soudu muž dívku osahával, hladil po těle, dával jí penis do ruky, na genitálie připínal svorky, na bradavky jí lepil černou lepicí pásku, kapal vosk na tělo.

Všechno si točil, fotil a následně sdílel na takzvaném darknetu. Případ odhalil americký Federální úřad pro vyšetřování, který ho předal kolegům v Česku.

Sexuální praktiky na dívce vykonával převážně v době, kdy spala. Pokud jí fotil v bdělosti, brala holčička podle soudu věc jako hru, muži důvěřovala. Soudkyně Vladimíra Kodatová zdůraznila, že nešlo jen o dětské porno, ale o sadistické praktiky.

Muž zneužíval svoji pětiletou nevlastní dceru a videa nahrával na internet. Případ odhalila FBI Číst článek

Aby děvče uvedl do hlubokého spánku, podal jí podle soudu lék, který mu předepsal lékař na spaní. Daný přípravek je však určen pouze pro dospělé, dítěti může podle znalkyně způsobit vážné zdravotní komplikace až smrt.

Znalkyně u soudu řekla, že je jen štěstí, že se dívce nic nestalo. Oběť trestného činu nemá podle znalců žádné psychické následky, většinu událostí si nepamatuje.

Znalci diagnostikovali muži pedofilní sadomasochismus. Podle nich byla jeho příčetnost v době páchání trestné činnosti snížena. Soud to zohlednil při určování výše trestu. Muži hrozilo až 18 let vězení.

„Pro společnost je důležitější a podstatnější, aby podstoupil odpovídající léčbu, neboť ani sebedelší trest by nezajistil jeho nápravu,“ uvedla Kodatová.