Pražský dopravní podnik zahájil stavbu haly pro historická vozidla a představil tramvaj k výročí metra

Pražský dopravní podnik slavnostně zahájil stavbu nové haly pro silniční vozidla muzea MHD ve vozovně ve Střešovicích. V budově budou vystaveny především vozy, které nesmějí být podle požárních předpisů ve staré dřevěné hale. Podnik obnoví také bránu a koleje na nádvoří vozovny. Stavba skončí v září 2025 a vyjde na 122,5 milionu Kč. Podnik představil i tramvaj T3, vyzdobenou jako byly vozy metra EČS před 50 lety, kdy metro zahájilo provoz. Praha 11:02 16. února 2024

V květnu muzeum oslaví 31 let od svého otevření, ročně ho navštíví okolo 30 000 lidí. „Muzeum loni dosáhlo rekordu v návštěvnosti, takže je evidentní, že je o něj zájem a vyplatí se investovat do jeho rozvoje. Za 20 měsíců se bude otevírat nová hala veřejnosti a bude to i hezký dárek k výročí 150 letům MHD v Praze,“ uvedl náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti).

Důvodem, proč musí podnik halu postavit, je nedostatek prostor pro exponáty a rovněž požární předpisy. Nedovolují, aby v budovách s dřevěnou konstrukcí parkovala vozidla na benzin či naftu.

Autobusy a další exponáty jsou nyní v garážích v Řepích, na Klíčově nebo v Hostivaři v depozitáři. Hala bude dvoupatrová. Vjezd do spodní části bude z ulice Na Ořechovce. V horním patře budou výstavní prostory, kam budou vozy dopravovány zespodu výtahy.

„Věřím, že nejcennější exponát bude autobus Škoda 506 N z roku 1929, který se nyní opravuje ve Zlíně. Pak by tu měla být kompletně autobusová pražská doprava od jejího zahájení v roce 1929 až dodnes,“ říká vedoucí muzea Petr Malík.

Vedle haly bude také depozitář, který vznikne rekolaudací nynější budovy. Opraven bude také vstup do areálu a koleje. „Rekonstrukcí vstupního objektu bychom chtěli návštěvníkům vytvořit daleko důstojnější prostředí, a to pro prodej upomínkových předmětů i pro zájemce čekající na jízdy historickými tramvajemi,“ popsal generální ředitel DPP Petr Witowski.

Vzhledem k tomu, že letos uplyne 50 let od zahájení provozu metra na lince C, vypraví podnik do ulic tramvaj vyzdobenou, jako byly tehdejší vozy metra EČS. V ulicích bude jezdit populární vůz typu T3.

Muzeum bylo slavnostně otevřeno 14. května 1993 a první návštěvníci se do něj podívali o den později. K vidění tehdy byly dva autobusy, 34 tramvají a trolejbus. Základy muzea vznikly v 60. letech 20. století, kdy pro něj budoucí správci začali mapovat a sbírat první exponáty.