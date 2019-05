Požárem poškozené tanky jsou zpět v muzeu Smržovka, opravy potrvají nejméně půl roku

Při srážce vězeňského autobusu a tahače s historickými tanky na Pražském okruhu zemřel minulý týden ve čtvrtek třiadvacetiletý dozorce, dalších 14 lidí bylo zraněno.

Vozy po srážce začaly hořet, velké škody oheň napáchal na tanku typu M36 Jackson. Takových tanků je podle odhadu Janouška po světě asi jen 30. Ten smržovský má nyní zničenou pravou část z vnějšku i zevnitř.

„Teplota plamene byla tak veliká, že se začalo tavit sklo. To se taví mezi 1450 až 2000 stupni, a tak velká teplota může mít vliv i na mechanické vlastnosti oceli, pružin,“ uvedl Janoušek. Podle něj proto bude nutné tank, co nejvíce rozebrat.

„Bude se muset provést maximální demontáž tanku včetně sundání věže, vytažení kanonu a odstranění všeho, co se nechá odpojit,“ řekl.

Odhaduje, že jen na sehnání náhradních dílů budou potřeba až dva miliony korun a dalších 1,5 milionu na opravy a zaplacení lidí, kteří je udělají. „Když budu mít tři lidi na plný úvazek, tak je to tak na pět až šest měsíců,“ odhadl.

M3 Stuart přežil

Velký rozsah škod všechny přítomné v muzeu překvapil. „Sem 20 minut pražil oheň, a tady je převodovka. Železu v převodovce se nic nestane, ale stane se tomu těsnění,“ ukázal na místě Českému rozhlasu Liberec Janoušek. Nejvíce lituje poničení vnitřku, kde byl kanon, který je podle něj celý poničený. „Vevnitř to bylo krásně zelené, teď je to očouzené,“ popsal. Shořela také radiostanice, hlavně ale pásy s pojezdovými koly, jak dále uvedl.

Před přehlídkou v Plzni technici tank vyšperkovali, dali mu například nové světlomety. Ty jsou ale po požáru úplně roztavené.

Tank byl pojištěný a Janoušek předpokládá, že pojistka by měla pokrýt náklady. Problém zřejmě nebude ani sehnat náhradní díly.

„Myslím, že se dá sehnat vše kromě nějakých speciálních dílů, jako jsou třeba nástavce na anténu. Známe se po světě skoro všichni, co do tanků děláme, takže se to asi podaří sehnat,“ uvedl Janoušek. Potíž podle něj ale může být sehnat tři pracovité a šikovné lidi na provedení opravy. Zkusí proto oslovit i státní vojenské opravny, zda by se renovace nedala udělat u nich.

Tanky ze Smržovky před týdnem směřovaly do Plzně na Slavnosti svobody, pro druhý poškozený tank typu M3 Stuart to mělo být první představení na veřejnosti. Ve Smržovce ho nadšenci dávali dohromady předchozích pět let.

Jeho poškození po nehodě naštěstí není velké. „Hasiči ho zachránili. Má jen trochu ohořelý pás, asi deset článků, a bude se muset vyčistit. Je strašně špinavý,“ dodal Janoušek.