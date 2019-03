Muzeum umění Olomouc podle ministerstva kultury Antonína Staňka (ČSSD) opakovaně porušilo v případu plánované muzejní budovy SEFO zákon o veřejných zakázkách. Případ se týká hledání návrhu na novou muzejní budovu Středoevropského fóra Olomouc za skoro 600 milionů korun. Muzeum údajné porušení zákona odmítá. Praha 20:13 22. 3. 2019 (Aktualizováno: 21:37 22. 3. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr kultury Antonín Staněk | Zdroj: Úřad vlády ČR

Ministerstvo kultury prosazuje novou architektonickou soutěž na novou muzejní budovu SEFO. Muzeum umění Olomouc má už přitom připravený projekt od architekta Jana Šépky.

Podle Staňka ale v minulosti muzeum postupovalo netransparentně. „Ty argumenty jsou poměrně věcné a jasné a říkají, že postupovat stávající cestou je obrovské riziko. Jedině architektonická soutěž je jediným možným legitimním nástrojem pro to, aby investovaných 600 milionů korun přineslo to nejlepší řešení pro všechny, kteří se na tom budou podílet,“ citoval Radiožurnál Staňka.

Muzeum umění Olomouc údajné porušení zákona odmítá. „Muzeum má nyní za úkol připravit nápravná opatření k auditu a na tom taky v současné době pracuje,“ řekl zástupce ředitele muzea Ondřej Zatloukal.

Zpočátku se muzeum snažilo získat peníze z evropských dotací, to se ale nepodařilo.

Architektonická studie Středoevropského fóra v Olomouci (SEFO) | Foto: Jan Šépka/Muzeum umění Olomouc

Rezignace ministra

Několik desítek zaměstnanců muzea ve čtvrtek v otevřeném dopise vyzvalo Staňka k rezignaci. „Ministr kultury Antonín Staněk svými kroky Muzeum umění Olomouc neustále záměrně dehonestuje, eskaluje v něm napětí a nejistotu. Zástupce profesních organizací, uznávané odborníky a zodpovědné zaměstnance muzea, jejichž názory se ministru Staňkovi nehodí, úmyslně uráží,“ stojí v otevřeném dopise, který zveřejnilo vedení Muzea umění.

Zaměstnanci Muzea umění obvinili Staňka z arogantního chování, které se podle nich naposledy promítlo ve formulaci úterní tiskové zprávy ministerstva kultury. Týkala se pondělní panelové diskuse nazvané „SEFO a Legitimita architektonických soutěží na veřejnoprávním budovy v historickém prostoru města“. Diskusní setkání se konalo v Praze a vedení muzea tvrdí, že na akci nebylo pozváno.

SEFO, které muzeum plánuje více než deset let, má zachytit poválečný vývoj výtvarného umění ve střední Evropě. Součástí projektu je stavba nové budovy v proluce vedle Muzea moderního umění. Nový centrální depozitář má pojmout až 200 000 uměleckých děl, nyní muzeum vlastní 90 860 sbírkových předmětů s tržní hodnotou zhruba dvě miliardy korun.

Ministr kultury Staněk ale po nástupu do funkce rozhodl, že na stavbu SEFO je třeba vypsat soutěž. Proti jeho záměru se nedávno ohradila řada odborníků, kteří Šépkův návrh podpořili. Soutěž by měla být připravena do začátku dubna.