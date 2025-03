Muži v Česku berou o 18 procent vyšší platy než ženy. ‚Situace se zhoršila,‘ míní šéfka pracovní agentury

Platová rovnost mužů a žen má v Česku velké mezery. Podle údajů Eurostatu muži pobírají o 18 procent vyšší plat než jejich kolegyně, a to se pak přirozeně odráží i ve výši důchodů. U žen jsou podle údajů Českého statistického úřadu o víc než 10 procent nižší. „Platová nerovnost se za poslední roky zhoršila,“ říká pro Český rozhlas Plus Jaroslava Rezlerová, šéfka personální a pracovní agentury ManpowerGroup. Na sobotu připadá Mezinárodní den žen. Rozhovor Praha 12:31 8. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští muži pobírají o 18 procent vyšší plat než jejich kolegyně (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

O tom, že platová nerovnost je v Česku stále propastná, že je na chvostu EU, se mluví celá léta. Zlepšuje se to nějak?

Řekla bych, že se to zhoršilo. Vidíme to v datech. Přestože se o tom mluví, tak se v tom nic moc neudělalo. Bohužel je to tak, že Česko se od roku 2002 v pomyslném žebříčku Světového ekonomického fóra propadlo o 28 příček dolů. Ze 146 států, které se tady srovnávají, jsme na 104. místě. Takže je to zatím, za poslední tři roky, kdy o tom píšeme, pořád horší.

Jsou pro to nějaké konkrétní důvody, kromě toho, jak jste říkala, že se s tím nic nedělá?

Politici toto obvykle nemají jako své hlavní téma. Platové nerovnosti samozřejmě firmy nějakým způsobem řeší, zejména velké korporace, které to mívají ve svých etických kodexech nebo standardech, ale i tak je to pořád na evropské úrovni nedostatečné. Je to málo.

V tuto chvíli to asi není tím, že by, jak říkám, zlí manažeři nechtěli dávat ženám stejné platy, ale vstupuje do toho víc faktorů. Máme nejdelší mateřskou dovolenou v Evropě a ženy, které by chtěly pracovat dřív než po třech letech dítěte, mívají problém buď to dítě umístit v nějaké instituci, nebo si najmout za ty úrovně platů, které tady máme, někoho, kdo by se o to dítě staral.

Spousta žen v nejvíc produktivním věku, kdy zároveň mají malé děti, nemají možnost se do práce aspoň částečně vrátit. A je to také tím, že pořád ještě neexistuje dostatečná transparentnost v odměňování v Česku.

Dvě věci se zlepšily

Právě návraty žen do práce z mateřské, to byl jeden z cílů, který si kladl za zlepšení lidovecký ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Změnilo se něco v tomto ohledu, třeba flexibilnější úvazky pro ženy?

Musím pochválit dvě věci, které se změnily. Flexibilní úvazky nebo, ať jsme konkrétní, zkrácené úvazky pro ženy se zavedly se slevou. Je to dobrý začátek, pět procent sleva na odvodech na sociální, zdravotní, ale to nestačí.

Viděli jsme, že to v prvním období po zavedení zvýšilo počet těchto zkrácených úvazků, ale pak se to po zbytek období už dál nepohnulo. Spíš se domnívám, bohužel, že zaměstnavatelé využili té slevy, aby se k ní přihlásili. Ne že by to nějak významně zvedlo počet zkrácených úvazků.

Potom asi hodně pomáhá to, že se hodně mluví o tom, aby vznikala předškolní zařízení nebo skupiny, kde se můžou předškolní děti hlídat bez přísných byrokratických předpisů. Ministerstvo práce letos úspěšně zavedlo tzv. sousedské skupiny, kde to skutečně jde. Tak uvidíme, jak se to podaří v praxi, jestli to bude fungovat.

Poslanci schválili tzv. flexibilní novelu zákoníku práce. Měla by pomoct k tomu, aby byl trh práce pružnější. Pomůže to nějak i zmíněné nerovnosti?

Myslím si, že ve velkých firmách nevidíme na první dobrou nějakou nerovnost, nebo že by tam někdo ženám ubližoval.

Ale když se na to podíváte z celkového pohledu, jak funguje trh práce v Česku, tak minimálně to, že bude možnost si rychleji najít novou práci, případně s větší podporou v nezaměstnanosti - což je de facto takové pojištění, které si platíme ze svých daní a kde je to po období, kdy si hledáme práci, důležité, abychom nespadli nízko v příjmech - jsem optimista v tom, že by to mohlo pomoci rozhýbat trh práce, a tudíž i pro ženy najít lepší pracovní příležitosti.