Muži zastrašovali kolemjdoucí vzduchovkou. Při prokázání viny jim hrozí až tři léta odnětí svobody
Zásahová policejní jednotka dnes nad ránem zadržela dva muže, kteří podle ní na Českokrumlovsku ohrožovali několik lidí vzduchovou puškou. Nikomu se nic nestalo. Zadržení chtěli postupně nejméně po čtyřech lidech, aby prokázali svou totožnost, mířili na ně vzduchovou puškou s optickým hledím. Oba podezřelí poté z místa odešli a opodál začali zapalovat a házet petardy. Policisté dnes o případu informovali na svém webu.
Událost se stala po půlnoci ve Chvalšinách na Českokrumlovsku.
„Dlouhá zbraň, kterou jeden z mužů mířil na skupinu osob, působila velmi věrohodně a pro poškozené bylo v dané situaci prakticky nemožné rozpoznat, že se jedná o vzduchovku. Doma u jednoho z podezřelých policisté následně našli několik zbraní a také znehodnocený granát F1,“ uvedl policejní mluvčí Miroslav Šupík.
Podle dosavadních zjištění dva muži ve věku 31 a 30 let za pomoci výhrůžek požadovali po nejméně čtyřech jiných lidech prokázání totožnosti. Starší z dvojice na skupinu mířil vzduchovou puškou značky Hatsan Airtact s optickým hledím, a to přesto, že není držitelem zbrojního průkazu pro žádnou kategorii zbraní.
„Dva lidé ze strachu o své zdraví požadavku vyhověli a svou totožnost skutečně prokázali,“ uvedl Šupík.
Policisté podezřelé muže vypátrali a zadrželi. Oba dva skončili v policejní cele. „Je potřeba si uvědomit, že vzduchové, airsoftové či například kuličkové zbraně se dnes vyrábějí tak, aby vzhledově věrně napodobovaly své ostré předlohy,“ dodal mluvčí. Zadrženým hrozí za vyhrožování a nedovolené ozbrojování až tříleté vězení.
„V případě prokázání viny jim u soudu hrozí trest odnětí svobody až na tři léta nebo zákaz činnosti,“ píše na svém webu Policie ČR.