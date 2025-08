Mykolog: Časté srážky v posledních týdnech svědčí houbám. Nejvíce rostou na severu a východě Moravy

Červenec letos houbařům příliš nepřál, srpen by ale mohl karty obrátit. Podle Českého hydrometeorologického ústavu jsou už na několika místech v Česku podmínky pro růst hub ideální. Jaké počasí houbám nejvíc vyhovuje a kam vyrazit s košíky? Podle předsedy České mykologické společnosti Jaroslava Landy se začínají podmínky zlepšovat na celém území republiky, výjimkou je zatím okolí Prahy. Rozhovor Praha 10:27 3. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Houby rostou nejvíce na Moravě | Foto: Marie Starostová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Tak jaká je aktuálně houbařská situace v Česku podle České mykologické společnosti?

Dobrá zpráva je, že aktuálně houby začínají růst, nejsou teda ještě v plném růstu, ale už lze tuto skutečnost charakterizovat jako plošnou – to znamená, že to není jenom na jednotlivých místech, jak často z médií zjišťujeme různé nálezy hub.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Jaroslavem Landou

Ono je to tak, že ty houby nerostou celý rok stejně. Každá houba má své období. Velký vliv má na ně ale i počasí. To počasí bylo v prázdninové době během dovolených zatím velmi nepříznivé. Nejvíce jim totiž vadí sucho, takže moc nerostly.

V současné době se ta situace během týdne, dvou ale docela změnila. Teď jsme v situaci, že ty přeháňky jsou častější, někdy i docela mohutné. A pokud nejsou ty přeháňky v míře, že by způsobily povodeň, tak jsou k těm houbám příznivé – ideální by pro houby bylo, kdyby pršelo obden. Jenže u nás to bývá tak, že je buďto to počasí dlouho nějaké a pak zase dlouho jiné. V tuto chvíli je to počasí pro houby ideální.

Kde tedy rostou houby nejvíce?

Zatím to je v těch okrajových částech republiky. Začalo to nejspíše v jižních Čechách, v západních Čechách je to poněkud slabší, nejslabší je to v Praze a v okolí, tam bych řekl, že ještě nenajdeme skoro nic, ale všude se to zlepšuje. Zejména na Moravě, což je svým způsobem proto, že tam ty teploty byly ještě vyšší a sucho tam bylo taky značné a teď tam přišly velmi významné srážky. Především na té severovýchodní Moravě, máme hlášení, že tam houby už rostou poměrně dobře.

Aktuální vývoj podmínek pro růst hub



V některých oblastech, zejména ve středních a vyšších polohách, došlo ke zlepšení vláhových podmínek. Spolu s příznivými teplotami vzduchu se vývoj v posledních dnech projevil zvýšením pravděpodobnosti růstu hub. Jak ukazuje mapa… pic.twitter.com/D85ORoudsX — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) August 1, 2025

Jaké druhy hub konkrétně teď tedy můžeme v českých lesích najít?

Je období, kdy rostou houby letní – to znamená, že jsou to hřibovité houby, holubinky, ryzce, lišky, taky muchomůrky, vláknice, závojenky... z hlediska praktického jde tedy o dvě skupiny, kde jsou houby jedlé a jsou taky houby jedovaté.

Zejména je potřeba dát pozor na muchomůrky, tam je nejčastější otrava muchomůrkou tygrovanou a snadno se zaměňuje třeba za šedivku a někdy i za růžovku. Všeobecně jedovaté jsou vláknice, závojenky a jsou to taky třeba čechratky a celá řada dalších druhů. Pokud chceme sbírat houby k jídlu, je potřeba je dobře znát.