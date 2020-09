Mynář se angažoval při prodeji břidlicového dolu Číňanům. ‚Šlo o ekonomickou diplomacii,‘ hájí se

Šéf prezidentské kanceláře Vratislav Mynář se zapojil do prodeje břidlicového dolu Radim na Opavsku. Ten patřil kancléřovu dlouholetému známému podnikateli Radimu Masnému. Mynář měl podle zjištění investigativního reportéra serveru Seznam Zprávy Janka Kroupy dvakrát domlouvat obchod s čínskými firmami CEFC a o pár let později s její nástupkyní CITIC. Sám kancléř přiznal, že se na prodeji podílel. Podle něj šlo ale jen o ekonomickou diplomacii. Praha 14:16 24. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf prezidentské kanceláře Vratislav Mynář se zapojil do prodeje břidlicového dolu Radim na Opavsku | Foto: Dan Materna / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Prezidentův kancléř Vratislav Mynář zprostředkovával setkání podnikatele Masného se zástupci CEFC a později CITIC hned dvakrát – poprvé v letech 2016-2017 a podruhé v roce 2019.

Nejméně jedna schůzka proběhla podle serveru SeznamZprávy přímo v Mynářově kanceláři na Pražském hradě. Účastnila se jí v doprovodu tlumočnice i ředitelka společnosti CITIC Xia Ren. 18. července 2019 se pak schůzka uskutečnila také v centrále společnosti CITIC v Praze.

Sám Mynář snahu zprostředkovat obchod nepopírá. Nejprve na stránkách Hradu zveřejnil vyjádření, že šlo jen o „ekonomickou diplomacii“, kterou podporuje na pokyn prezidenta. Přirovnal ji k pomoci podnikatelům, kteří létají s prezidentem Milošem Zemanem na zahraniční cesty.

Později svou výpověď doplnil v rozhovoru pro server iDnes.cz: „Domlouval jsem prodej dolu se dvěma čínskými společnostmi. Byl jsem požádán akcionáři toho dolu, abych to zprostředkoval. V poslední fázi to ale selhalo, protože představitelé dolu měli v účetnictví a ve všech dokladech velký nepořádek, takže to bylo nerealizovatelné.“

V jiném rozhovoru pro SeznamZprávy ale připustil, že šlo o pomoc člověku, kterého zná 25 let. „Pan Masný ode mě chtěl jakoukoliv pomoc. Jednou z těch pomocí bylo to, abych vstoupil jako akcionář. Pan Masný mi nabízel partnerství, já to ale odmítl,“ řekl s tím, že snaha o jeho zapojení do firmy měla zvýšit jeho snahu o úspěšné uzavření obchodu. K tomu ale nedošlo a důl koupila investiční společnost Premiot.

Odměna i kontroverzní podnikatel

Jak pro server SeznamZprávy uvedly dva nejmenované zdroje, Mynáře měla motivovat k větší aktivitě také odměna 500 milionů korun, tedy polovina hodnoty dolu. S klesající cenou pak měla být snížena na méně než polovinu. To ale Mynář odmítl a nazval tuto informaci „absolutní blbostí“.

Původní majitel dolu Masný ale řekl, že na odměně byli s Mynářem domluveni. Měl ji dostat v případě, že důl koupí Číňané. „V prvním kole byla odměna definována v procentech, ve druhé kole byla potom dána penězi,“ dodal Masný.

V celém obchodu také figuruje podnikatel Ivan Kyselý, obžalovaný v kauze Vidkun. Ten původně neměl s dolem nic společného, ale přesto byl v roce 2019 zapsán do společnosti RM Chance, které důl reálně patřil, a účastnil se jako Mynářův člověk také obou zmiňovaných schůzek.

Kancléř připustil, že Kyselý v jednáních figuroval, ale podle něj byli oba podnikatelé dlouholetí přátelé. „Pan Masný se s panem Kyselým velmi dobře zná. Podle mých informací už v dřívější době pan Kyselý panu Masnému půjčil peníze, léta se znali, jezdili spolu na chalupy do Karlova. Zkrátka byli spolu ekonomicky nějak aktivní, tak jsem Masnému řekl, ať Kyselému řekne o výpomoc,“ vysvětloval Mynář.