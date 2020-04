Abych mu poděkoval za to, co Čína pro Česko dělá, zdůvodnil Mynář setkání s čínským velvyslancem

rezidentův kancléř Vratislav Mynář se ve čtvrtek na Pražském hradě setkal s čínským velvyslancem Čang Ťien-minem. Důvodem schůzky bylo poděkování Číně za pomoc Česku v době pandemie nového typu koronaviru, řekl Mynář. Schůzky se zúčastnil také předseda Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce Jaroslav Tvrdík. Praha 20:42 16. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vratislav Mynář | Foto: Dan Materna | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Schůzku potvrdil také prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, upozornil na ni Deník N. Česká republika v Číně v posledních týdnech koupila desítky milionů kusů zdravotních a ochranných pomůcek. Zaplatila za ně asi devět miliard korun.

„Byla to plánovaná oficiální návštěva čínského velvyslance na moje pozvání,“ řekl Mynář. Stejně pozval i Tvrdíka. „Abych oběma stranám poděkoval za to, co dělají pro Českou republiku v rámci dodávek humanitárních a hygienických prostředků,“ dodal.

Čangovi zároveň předal osobní dar. „Bylo to jenom proto, abych mu poděkoval za to, co Čína pro Českou republiku dělá,“zdůvodnil setkání kancléř. Mynář poděkoval také Tvrdíkovi. „Je tím, díky jehož kontaktům došlo k navázání leteckého spojení mezi Čínou a Českou republikou a k tomu, že do dneška proudí v takovém množství do České republiky,“ dodal.

Podle kritiků nejde z čínské strany o pomoc, ale o předražený obchod, podle obhájců jinde Čwská republika nakupovat podobné množství pomůcek nemohla a díky kontaktům v Číně je získala oproti jiným zemím přednostně.

Deník N připomněl, že se schůzka uskutečnila v době, kdy se řeší pozadí vzniku dokumentu, ve kterém se čínské velvyslanectví vyjadřovalo k případné cestě někdejšího předsedy Senátu Jaroslava Kubery na Tchaj-wan. Server již dříve uvedl, že podle jeho informací si dokument, který bývá označován za dopis, vyžádal právě kancléř. Mynář obvinění odmítl, dokument podle něj nebyl dopisem, který by byl adresován Kuberovi, ale písemným stanoviskem Číny. Transparency International chce po orgánech činných v trestním řízení, aby prověřily, zda Mynář či jeho okolí nespáchali v této souvislosti trestný čin.

Páté setkání

Mynář řekl, že o dokumentu s čínským velvyslancem nemluvil. Dodal, že s ambasadorem Pekingu se letos setkal asi popáté. V minulosti s ním jednal například o čínských investicích v Česku. V čtvrtek mluvili také o konání odloženého summitu Číny se středo- a východoevropskými zeměmi, který se měl konat v dubnu v Pekingu. Přeložen byl kvůli koronaviru. Podle velvyslance zatím nový termín stanoven nebyl. Případné konání očekává na konci roku, sdělil Mynářovi.

Otázkou dokumentu od čínské ambasády se zabývá mimo jiné sněmovní zahraniční výbor, který prezidentskou kancelář požádal o celý originál dokumentu. Chce také další písemné záznamy o komunikaci Hradu s čínským velvyslanectvím v této záležitosti. Na příští schůzi pozval Mynáře a čínského velvyslance.

Nový předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), který ve funkci nahradil zesnulého Kuberu, se podle Deníku N minulý týden dopisem obrátil na prezidenta Miloše Zemana, ve kterém vyjádřil nespokojenost s postupem Mynáře. Kancléř mu jako oficiální odpověď na položené otázky poslal svou veřejnou reakci. Mynáře v rozhovoru s Deníkem N kritizoval také vedoucí kanceláře Kubery i Vystrčila Petr Kostka, postoj jeho a Hradu označil za arogantní. Odmítl i dřívější slova Mynáře, který svůj vztah s Kuberou ve vyjádření pro média označil za přátelský. Podle Kostky přátelé nebyli a Kubera si ho nevážil.