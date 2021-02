Policie stíhá i firmu ovládanou Mynářem. Viní je z poškozování zájmů Evropské unie a podvodu

Prezidentův kancléř Vratislav Mynář čelí vedle poškozování finančních zájmů Evropské unie také obvinění z dotačního podvodu, zjistil iROZHLAS.cz a Radiožurnál. Policie ho stíhá kvůli bezmála šestimilionové dotaci na penzion v Osvětimanech. Obvinění ze zmíněných trestních činů si vyslechla také firma Clever Management, která peníze z unijní kasy čerpala. Mynář pochybení odmítá, podle něj jde o účelovou kauzu. Původní zpráva Praha 11:55 12. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hradní kancléř Vratislav Mynář, na pozadí penzion Malovaný | Foto: penzionmalovany.cz | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Obvinění bylo sděleno jedné právnické osobě a jedné fyzické osobě. Je to třiapadesátiletý muž. Co se týče trestných činů, je to dotační podvod a poškozování finančních zájmů Evropské unie,“ řekl pro iROZHLAS.cz dozorující státní zástupce Martin Malůš.

Policie obvinila Mynáře z poškozování finančních zájmů unie. ‚Ve funkci zůstane,‘ řekl Ovčáček Číst článek

Případ vyšetřuje olomoucká policie. Škodu podle Malůše vyčíslila na bezmála šest milionů korun.

Odmítl, že by kriminalisté – vzhledem k tomu, že je Vratislav Mynář vysokým státním úředníkem – čelili během prověřování politickým tlakům. „Určitě ne. Vše probíhalo standardně,“ doplnil brněnský státní zástupce.

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, který spravuje rozdělování části dotací Evropské unie, v minulosti přidělil firmě Clever Management – ovládané Mynářem – evropskou dotaci ve výši zhruba šesti milionů korun na stavbu penzionu v Osvětimanech.

Po kontrole financování, při které narazil na pochybnosti, úřad požádal policii o prověření této dotace.

Mynář: Od začátku účelové

Sám Mynář o svém obvinění informoval ve čtvrtek na webu Pražského hradu. „Případ je od počátku účelový a mediálně živený,“ napsal v prohlášení. Podle kancléře jde od začátku o „uměle vykonstruovanou kauzu, která má politický podtext“. „Nenechám se zastrašit,“ doplnil.

„Pan prezident ctí presumpci neviny jako základní kámen právního státu a proto pan kancléř nadále zůstane ve své funkci.“ Jiří Ovčáček (mluvčí prezidenta)

Mynář ovšem už neuvedl, že čelí stíhání také kvůli dotačnímu podvodu. Proč tuto informaci zatajil, není zřejmé. Redakce se ho snažila během pátečního dopoledne telefonicky kontaktovat, ale neúspěšně. „Co pro vás můžu udělat?“ napsal pouze. Na dotazy zaslané posléze prostřednictvím textové zprávy ale zatím neodpověděl.

Server iROZHLAS.cz se pokoušel kontaktovat i Miroslava Červenku, jednatele firmy Clever Management. „Já nevím, z čeho je kdo obviněný, včera jsem četl něco ve zprávách. Nevím, přečetl jsem si to jen v televizi, děkuju,“ řekl a položil telefon.

Sdílný nebyl ani napodruhé, ani napotřetí, kdy ho redakce pokoušela kontaktovat z jiného telefonního čísla. „Já o ničem nevím a nebudu se vám k ničemu vyjadřovat. Už mi, prosím vás, nevolejte, já tady potřebuji pracovat,“ sdělil a opět zavěsil.

Olomoucký úřad regionální rady udělil dotaci na stavbu Mynářova penzionu v roce 2011. Při kontrole projektu však úředníci podle dřívějších informací serveru Seznam Zprávy narazili na pochybnosti, kvůli kterým podali v červnu 2019 podnět policii, aby využití dotace prošetřila.

Firma Clever Management podle úřadu v žádosti o dotaci v rozporu s instrukcemi neuvedla, že stavba byla již dříve dotována státem.

Kauza penzionu v Osvětimanech V souvislosti se stavbou penzionu podala v roce 2019 na Mynáře trestní oznámení také nevládní organizace Transparency International kvůli údajnému podvodu s dotacemi. Kancléř totiž podle Transparency nejprve získal na stavbu v letech 2007 a 2008 od ministerstva školství dotace 26 milionů korun pro občanské sdružení Chřibák.

To bylo založeno několika lidmi z Osvětiman v čele s Mynářem, který v něm působí jako hospodář. „Tento spolek vznikl s cílem rozvíjet místní sportovní areál, který rovněž patří Vratislavu Mynářovi,” popsala organizace.

Peníze měly být použity na výstavbu sportovní ubytovny na Mynářově pozemku. Jenže nebyly. Ubytovna nebyla dokončena a její hrubou stavbu pak spolek Chřibák pronajal Mynářově firmě Clever Management. Podle Transparency ovšem podmínky státní dotace takový postup zakazovaly. Podmínkou pro splnění dotovaného projektu byla kolaudace ubytovny. K té ale nikdy nedošlo.

Clever Management poté získala ještě šest milionů z evropských peněz. Za ně byla hrubá stavba ubytovny přestavěna na wellness penzion. Při žádosti o peníze z ROP žadatelé i podle Transparency International měli uvést, zda na projekt byly použity i jiné dotace z veřejných zdrojů, což ale neudělali.