Hasiči pátrali ve shořelém Mynářově srubu po trezoru. ‚Něco se hledalo a nenašlo,‘ říká starosta Osvětiman

Vyšetřování požáru srubu v Osvětimanech na Zlínsku, který patřil firmě vedoucího prezidentské kanceláře Vratislava Mynáře, pokračuje. Policisté stále pracují se třemi verzemi: že mohlo jít o nedbalost, technickou závadu nebo úmysl. Dobrovolní hasiči, kteří spáleniště prohledávali, Radiožurnálu prozradili, že hledali trezor nebo jeho obsah. Ten měl ze srubu zmizet před požárem.

Hasiči a muži v montérkách vytahují z trosek zčernalé kusy trámů a třídí je. Kriminalisté v civilu vše prohlížejí, další prohrabávají hromady popela. Hledají stopy, které by objasnily, proč minulý týden v noci na úterý vyhořel v Osvětimanech dřevěný srub patřící firmě vedoucího prezidentské kanceláře Vratislava Mynáře.

„Zůstaňte před tou páskou, sem nesmíte,“ zakřičí muž v červené bundě a ukazuje na policejní pásku ležící na zemi. Pak vystoupá po svahu podél sjezdovky k penzionu Malovaný, který je rovněž součástí areálu v majetku Mynářovy firmy.

„Zas…ní novináři,“ křikne další muž ze vchodu do penzionu a hned zmizí uvnitř. Novináře tu v oblibě nemají.

Policisté ani místní dobrovolní hasiči zpočátku mluvit nechtějí. Později jsou ale ochotnější a prozrazují, že na spáleništi hledali věci, které údajně zmizely z trezoru uvnitř srubu. Někteří dobrovolní hasiči mluvili dokonce o tom, že hledali celý trezor.

‚Vědělo se, že tam je‘

„My jsme ho při tom prvotním zásahu nenašli. Vědělo se, že tam je, já jsem pak ten den ráno odjížděl do práce, kolegové tam zůstali celý den a asistovali kriminálce při hledání,“ popsal Radiožurnálu jeden z místních dobrovolných hasičů, kterého reportéři navštívili doma. Kvůli probíhajícímu vyšetřování nechtěl své jméno zveřejnit.

„Kluci pak hledali s kriminálkou celý den, ale trezor nebo ten obsah nenašli,“ dodal.

O trezoru mluvili i jeho kolegové. Jejich verzi pak neurčitě potvrdil také starosta Osvětiman Aleš Pfeffer (SPOZ). „Něco se tam hledalo a nenašlo,“ řekl tajemně. Víc toho říct nechtěl.

Radiožurnál oslovil i Vratislava Mynáře, jestli se ze srubu skutečně ztratil trezor a co bylo jeho obsahem. Ten ale nebral mobil a na SMS neodpověděl. Pro rádio Frekvence 1 v úterý k požáru uvedl, že nemohlo jít o náhodu.

Hospoda Na Srubu | Foto: Martin Štorkán | Zdroj: Český rozhlas

Informace o údajně zmizelém trezoru nebo jeho obsahu nechtěl komentovat ani jednatel Mynářovy firmy Miroslav Červenka: „Je to předmětem šetření, takže se k tomu nemůžu vyjádřit.“

Podobně odpověděla i mluvčí uherskohradišťských policistů Milena Šabatová. „Na objasnění uvedeného případu intenzivně pracujeme a analyzujeme veškeré získané poznatky a stopy. S ohledem na probíhající vyšetřování v tuto chvíli nebudeme poskytovat bližší informace.“

Čidlo zachytilo pohyb

Proč začalo hořet, vyšetřovatelé hasičů a policie teprve zjišťují. Pracují se všemi možnými verzemi, tedy že mohlo jít o nedbalost, technickou závadu nebo úmysl. Zajímavé ovšem je, kdo a za jakých okolností hasiče k požáru přivolal.

Bylo to přesně ve 2.31, když se na jejich lince rozdrnčel telefon s oznámením, že v rekreačním areálu na okraji Osvětiman hoří. „Oznámila nám to bezpečnostní agentura,“ uvedl pro Radiožurnál mluvčí hasičů Zlínského kraje Roman Žemlička.

Podle zjištění Radiožurnálu šlo o bezpečnostní agenturu GAN z nedalekého Uherského Hradiště. Ta původně nevyjela ke srubu kvůli požáru, ale proto, že v době, kdy stavení mělo být prázdné, čidlo uvnitř zachytilo pohyb. A spustilo alarm.

„Naše společnost GAN do zmíněného objektu na základě požadavku vlastníka instalovala pouze elektronický zabezpečovací systém detekující pohyb osob, nikoliv však protipožární systém. Náš systém byl tedy v tomto případě určen primárně k zamezení pohybu nežádoucích osob,“ přiblížila Magda Pekařová, mluvčí skupiny Synot, jíž je bezpečnostní agentura součástí.

„Systém spustil alarm ve chvíli, kdy došlo uvnitř budovy k pohybu,“ uvedla Pekařová. O jaký pohyb šlo, není jasné. „Mohl být způsoben důsledkem vysokého žáru a pádu části vybavení. Naše hlídka proto přivolala hasiče i policii a současně poskytla veškerou součinnost a možné důkazy,“ dodala.

Co přesně spustilo alarm, kriminalisté teprve zjišťují.

Hořet nejspíš začalo v bytě

Není zatím úplně jisté ani to, ve kterých místech budovy začalo hořet, zatím vyšetřovatelé hasičů ani policie s jistotou neví. Dobrovolní hasiči, které oslovili reportéři Radiožurnálu v Osvětimanech, se ale přiklánějí k tomu, že s největší pravděpodobností vznikl požár v Mynářově podkrovním bytě.

„Je pravděpodobné, že to šlo odsud. Protože právě v těchto místech to bylo nejvíc zničené. Když jsme přijeli na místo, třeba okna v přízemí kolem vstupu byla dvě okna a ta porušená nebyla a sklo začalo praskat žárem, až když jsme začali hasit,“ popsal jeden z dobrovolných hasičů.

Právě v třípokojovém bytě v podkroví vyhořelé budovy Mynář se svou rodinou obvykle trávil víkendy. Ten poslední před požárem tady ale nebyli - podle blízkého přítele rodiny zůstali v Praze kvůli nemocnému synovi.

V pondělí byla hospoda ve srubu pro veřejnost zavřená, tak jako obvykle mimo zimní sezonu. A v noci na úterý stavení shořelo.

Vratislav Mynář | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Škoda za 20 milionů

Mynářův blízký přítel tvrdí, že se v domě nedělala žádná údržba, žádné opravy, kvůli kterým by omylem mohlo dojít k požáru. A v podkrovním bytě podle něj nebylo nic, co by samo mohlo způsobit například zkrat.

„Žádné přímotopy, žádné plynové zařízení, nic takového,“ řekl. Podle něj jsou jasné indicie, že to bylo úmyslně založené. „Jsem přesvědčený, že jiný závěr vyšetřování mít nebude.“

Škodu hasiči nejprve vyčíslili na 15 milionů korun, po upřesnění ji nakonec předběžně odhadli na 20 milionů.

Celý srub je zničený, shořely i vystavené trofejní úlovky. Hasiči a policisté odebrali ze spáleniště vzorky, které teď budou zkoumat. V obci kamery nejsou, v areálu sice ano, ale ty vyšetřovatelům nejspíš nepomohou, protože podle informací Radiožurnálu zabírají jiná místa.

Mynářovy další problémy Radiožurnál a server iROZHLAS.cz minulý týden upozornily na to, že z výsledku kontroly Národního bezpečnostního úřadu vyplývá, že právě vedoucí prezidentské kanceláře Mynář vydal pokyn k mimořádné skartaci, během níž byl zničen utajovaný dokument ke kauze ve Vrběticích na Zlínsku. Ten přitom chtěla získat policie, když zjišťovala, jestli na něm nejsou otisky prstů nebo DNA někoho nepovolaného. Tím je i Mynář, protože nemá bezpečnostní prověrku. Skartace proběhla ten samý den, kdy ji nařídil. Proč tak narychlo, Hrad nevysvětlil. Týden před tím letěl kancléř bez vědomí premiéra a ministra zahraničí do Kataru. Prezidentská kancelář později vysvětlovala, že chtěl osobně pozvat katarského emíra do Česka. Etická komise Fotbalové asociace ČR s Mynářem zahájila řízení, protože ho podezírá z narušení regulérnosti soutěže. Šéf hradní kanceláře měl podle serveru Seznam Zprávy požádat bývalého místopředsedu FAČR Romana Berbra o pomoc, která se podle vyšetřovatelů se týkala podpory či ochrany prvoligového klubu 1. FC Slovácko před rozhodčími. V minulosti Mynář čelil i podezření, že se snažil ovlivňovat soudce v konkrétních kauzách. To kancléř i prezident Miloš Zeman odmítali. Problémům se ale nevyhnul ani kancléřův rekreační areál v Osvětimanech, jehož součástí je shořelý srub. Mynář je stíhaný z poškozování finančních zájmů Evropské unie kvůli dotaci šesti milionů korun na stavbu penzionu Malovaný. Jeho firma také dostala v minulosti dvě pokuty za to, že bez povolení používala vodu k zasněžování sjezdovky. Tu navíc čerpala z vedlejšího rybníka, který vybudovala načerno.