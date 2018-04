Finální účet za Mynářovu cestu do Číny: 145 tisíc. Podrobnosti k jednání ale Hrad nesdělil

Server iROZHLAS.cz shromáždil dostupné detaily z cesty Zemanových emisarů do Číny.

Cesta hradního kancléře Vratislava Mynáře stála Pražský hrad celkem 145 tisíc korun.

Hrad ale odmítá zveřejnit dokumenty včetně zápisu ze služební cesty. Neexistují prý v písemné formě. Doporučujeme Praha 6:00 25. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zápis z cesty Mynáře a spol. do Číny neexistuje. Miloše Zemana informoval ústně | Foto: Kamaryt Michal | Zdroj: ČTK

Jedna z mála věcí, která se dosud věděla o cestě hradní delegace do Číny, byla cena letenky Vratislava Mynáře.

Server iROZHLAS.cz nyní za pomoci několika žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím shromáždil detaily z mise hradního kancléře, poradce prezidenta Martina Nejedlého a místopředsedy představenstva evropské CEFC Group Company Jaroslava Tvrdíka.

Cesta Zemanových emisarů do Číny: letenka pro Mynáře stála 93 tisíc, cestu Nejedlého Hrad neplatil Číst článek

Spekulace o vyšetřování

„Celková částka zaplacená Kanceláří prezidenta republiky za cestu vedoucího (Kanceláře prezidenta republiky) činí 145 796 korun,“ stojí v odpovědi na info žádost, kterou podal student Univerzity Karlovy Josef Vacek. Z čeho konkrétně se částka skládá, odmítl mluvčí Jiří Ovčáček upřesnit. „Využijte laskavosti zákona č. 106,“ sdělil bez dalšího.

Podle vyjádření šéfa hradního odboru legislativy Václava Pelikána ušetřila prezidentská kancelář za stravování. To Mynářovi zajišťovala hostitelská strana. Zaplatit ale Hrad musel ubytování, které vyšlo na bezmála 27 tisíc korun, stojí dále v odpovědi.

Cestu do Číny vykonala tříčlenná hradní delegace na přímý pokyn prezidenta republiky Miloše Zemana, a to poté, co se objevily spekulace o vyšetřování Zemanova poradce Jie Ťien-minga, zakladatele čínské společnosti CEFC.

Hrad tvrdí, že příkaz ke služební cestě vydal Zeman ústně, a proto nemůže poskytnout jeho kopii. Stejně tak jako veškeré podklady či výstupy z této služební cesty. „Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky podal o výsledcích předmětné pracovní cesty prezidentu republiky ústní informaci, zvláštní dokumenty nebo materiály vyhotovovány nebyly,“ napsal v odpovědip Hrad.

Cíl cesty

„Mým úkolem nebylo v Číně zjišťovat osud poradce prezidenta Miloše Zemana Jie Ťien-minga, ale zjistit podrobnosti o budoucnosti investic CEFC v Česku,“ uvedl už před časem Mynář v pořadu 20 minut Radiožurnálu.

Důvodem byla podle Mynáře starost prezidenta Zemana, zda údajné vyšetřování Jie Ťien-minga neovlivní čínské investice v Česku. „To byl ten důvod, proč jsme jeli do Číny,“ vysvětlil hradní kancléř. Celý rozhovor si můžete poslechnout ZDE.

Mynář proto odletěl do Číny přesně 13. března, a to business třídou přes Dubaj do Pekingu. Jak doplnila prezidentská kancelář, dosud známá cena letenky 93 781 korun byla navýšena ještě o 9 206 korun, celkem tedy necelých 103 tisíc korun. Náklady ale Hrad platil pouze Mynářovi. Zda si Nejedlý a Tvrdík platili cestu sami, či jeli například na náklady čínské strany, není jasné. Podle svých slov to neví ani prezident Zeman.

Je legitimnim pravem pana prezidenta nevedet vsechny detaily. Kancelar prezidenta republiky mi nikdy nic neplatila ani za mne nehradila, a to plati i pro posledni cestu do Ciny. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) 22. března 2018

Tříčlenná delegace jednala v Pekingu i Šanghaji podle ředitele Pelikána se zástupci regionální vlády v Šanghaji i se zástupci centrální vlády. S kým konkrétně delegace jednala, Hrad neodpověděl. Přílet do Prahy byl o tři dny později.

Příkazy prezidenta

„Já se vůbec nechci vměšovat do čínských vnitřních záležitostí. Byl jsem informován, že tento muž opustil vedení CEFC, a důvod, proč jsem poslal do Číny své tři emisary, se týkal toho, aby zjistili, zda CEFC bude i nadále vlajkovou lodí čínských investic v České republice.“ prezident Miloš Zeman

V březnovém rozhovoru pro deník MF Dnes Zeman potvrdil, že služební cesta byla hrazena z rozpočtu jeho kanceláře. „Samozřejmě že byla uskutečněna na můj příkaz, což byl mimochodem asi druhý nebo třetí příkaz za pět let, který jsem dal, pokud jde o služební cesty,“ prohlásil Zeman.

Server iROZHLAS.cz se proto snažil zjistit, o jakých příkazech Zeman mluvil a koho a kam na služební cesty vyslal. Redakce proto podala žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím a chtěla mimo jiné i kopie zpráv z těchto služebních cest. Odpověď: odmítá se.

„Požadované příkazy nemají listinnou, ale ústní podobu a stejně tak zprávy z pracovních cest jsou mu podávány ústně,“ napsal ředitel Pelikán. Celou delegaci pak hodnotí pozitivně. „Pracovní cesta byla z hlediska jejích výsledků úspěšná,“ doplnil ještě.

Cesta do Číny Mynářova cesta do Číny vzbudila pozdvižení i mezi politiky. Bližší informace se například snažil získat pražský zastupitel Ondřej Mirovský (SZ/Trojkoalice), na cestu se ptal i poslanec a bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) a žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím adresovala prezidentské kanceláři i poslankyně Věra Kovářová (STAN).