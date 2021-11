Podpis listiny, čtení tisku i dík zaměstnancům. Jak Zeman pracoval během intenzivní péče v nemocnici?

Kancléř Vratislav Mynář tvrdil, že prezident během hospitalizace na klinice intenzivní medicíny pracuje. Teď se ale ukázalo, že to není úplně pravda. Kromě podpisu na listině ke svolání sněmovny totiž Miloš Zeman jiný pracovní úkon neprovedl. Tedy kromě čtení tisku. Server iROZHLAS.cz to vyčetl z údajů, které si vyžádal s pomocí informačního zákona od hradního aparátu vedeného právě Mynářem. Jde tak o další jeho výrok, který neodpovídá realitě. Doporučujeme Praha 5:00 25. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vratislav Mynář zveřejnil video z ÚVN, na kterém prezident podepisuje dokument | Foto: Petr Topič | Zdroj: MAFRA / Profimedia

„Pan prezident pracuje z nemocnice po celou dobu,” prohlásil kancléř Vratislav Mynář 5. listopadu ve vysílání Radiožurnálu. Reagoval tak na otázku, zda je prezident v takovém zdravotním stavu, že je schopný vykonávat svou funkci. Rozhovor se totiž odehrál jen den poté, co lékaři Miloše Zemana přesunuli z jednotky intenzivní péče na běžné lůžko rehabilitačního oddělení, a vrcholily tak debaty o možné aktivaci ústavního článku 66.

„Samozřejmě intenzita práce, tím, jak byl přeložen na standardní pokoj na rehabilitační oddělení, tak se jistě zvýší,“ doplnil k pracovnímu nasazení prezidenta ještě Mynář. Server iROZHLAS.cz si proto s pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím vyžádal seznam veškerých Zemanových aktivit během jeho pobytu v nemocnici. Už dříve se totiž ukázalo, že Hrad ohledně prezidenta poskytuje veřejnosti nepřesné nebo dokonce zkreslené informace.

Mlžil nejprve ohledně povahy Zemanových zdravotních potíží. Prezident byl v září v nemocnici kvůli takzvanému ascitu neboli tekutině v dutině břišní, jak Radiožurnálu a Deníku N potvrdilo sedm důvěryhodných zdrojů. Potýkal se tak se závažnými jaterními problémy. Hrad však tvrdil, že se prezident léčil s dehydratací a mírným vyčerpáním. Podobně také Mynář zamlčel, že Zeman není podle lékařů schopen vykonávat svoji funkci. Ukázal to až dopis nemocnice adresovaný Senátu.

Potom, co na rozpor veřejně upozornila média, hradní úředníci upřesňovali i data některých prezidentových úkonů. Například 12. září hradní mluvčí Jiří Ovčáček informoval o tom, že Zeman jmenoval předsedu brněnského krajského soudu Milana Čečotku. Dva dny přitom už pobýval na nemocničním lůžku. Hrad to později mírnil tím, že k podepsání dekretu došlo ještě před Zemanovou hospitalizací. Podobně to bylo také u milosti pro podnikatele Pavla Podroužka.

Zemanovy úkony

Redakce se proto snažila Mynářovo prohlášení o tom, že „prezident pracuje z nemocnice po celou dobu“, ověřit. Vyžádala si tak od Kanceláře prezidenta republiky přehled veškerých úkonů hlavy státu, které Zeman podnikl během hospitalizace na jednotce intenzivní péče. Zatímco u předchozích žádostí úřad poskytl přesný seznam Zemanových aktivit s rozpadem na dny, tentokrát zaslal jen vyrozumění s odkazem na hradní web.

„Kancelář prezidenta republiky dopravuje panu prezidentovi podle jeho pokynu každý den monitor aktuálních zpráv a aktuální informace o dění v České republice i v zahraničí.“ Vít Novák, 25. října (Kancelář prezidenta republiky)

„Kancelář prezidenta republiky odkazuje na internetové stránky www.hrad.cz, kde jsou všechny aktivity prezidenta republiky zaznamenány v podobě tiskových zpráv,“ zněla odpověď šéfa legislativního odboru Václava Pelikána s tím, že platí, že pokud žádaná informace je již zveřejněná, může daný úřad odkázat pouze na webové stránky.

A výsledek? Mynářův výrok se opět zcela nepotvrdil. Ve dnech 10. října až 4. listopadu, kdy byl prezident na intenzivním lůžku, lze totiž na webu Hradu nalézt o Zemanově pracovní aktivitě jen minimum informací. 12. října bylo zveřejněno oznámení o jmenování soudce Čečetky, dekret ovšem předal místo hlavy státu kancléř Mynář. Dále soupis obsahuje informaci o setkání s bývalým šéfem sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO).

14. října tak Zeman připojil za nestandardních okolností svůj podpis k listině o svolání prvního povolebního zasedání dolní komory. Datum určil na 8. listopadu, tedy na nejzazší možný den. Sněmovna by se tak v tento termín sešla i bez jeho pokynu. Setkání bez vědomí lékařů se přitom odehrálo jen den poté, co byl Zeman prohlášen lékaři za pracovně nezpůsobilého. Mynář to posléze opět vysvětloval tím, že prezident pokyny k podpisu zadal před nástupem do nemocnice.

Sdělení kanceláře

A to je z pracovních aktivit Zemana vše. Dále jsou na hradním webu vyvěšeny přání brzkého uzdravení, informace o setkání prezidenta s rodinou, blízkými spolupracovníky či exprezidentem Václavem Klausem a ombudsmanem Stanislavem Křečkem. Dále tam lze nalézt informaci o odložení ceremoniálu spojeného s předáváním státních vyznamenání na 1. ledna či to, že Zeman požádal o přehled tisku nebo že poděkoval svým spolupracovníkům.

„Kancelář prezidenta republiky dopravuje panu prezidentovi podle jeho pokynu každý den monitor aktuálních zpráv a aktuální informace o dění v České republice i v zahraničí,“ uvedl na webu Hradu 25. října Vít Novák z hradního aparátu. Jinak byl jeho „zbylý čas podřízen léčbě a odpočinku“, jak se lze rovněž dočíst na internetových stránkách.

MYNÁŘ v hledáčku policie Národní centrála proti organizovanému zločinu prověře možné padělání podpisu prezidenta, který se objevil na listině ke svolání Poslanecké sněmovny. Vedle toho se kriminalisté zabývají i okolnostmi hospitalizace Miloše Zemana. Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář byl kvůli tomu před dvěma týdny podat policii vysvětlení, strávil tam asi 2,5 hodiny. Podezření na neposkytnutí pomoci veřejně označil za hloupost, zkritizoval také „neprofesionální práci některých novinářů" i komunální politiky, kteří podali trestní oznámení.

Proč tedy Mynář tvrdil, že Zeman v nemocnici na jednotce intenzivní medicíny pracuje, když to nebyla úplně pravda? Kancléř to na přímý dotaz serveru iROZHLAS.cz nevysvětlil, telefon nezvedl a na zaslanou SMS zprávu zatím nereagoval.

4. listopadu, kdy byl Zeman přeložen na rehabilitační oddělení, přitom nastal znatelný obrat. Prezident se totiž skutečně opět ujmul svých povinností. Ještě tentýž den dal podle informací zveřejných na webu Hradu Mynářovi pokyn, aby připravil podklady k přijetí demise kabinetu Andreje Babiše (ANO). O den později poskytl rozhovor rádiu Frekvence 1. „Cítím se naprosto normálně. A protože nejsem přetížený, tak lépe než obvykle. Už měsíc nekouřím,“ prohlásil v něm.

Následoval videohovor s lídrem koalice Spolu a budoucím premiérem Petrem Fialou (ODS) a jeho pověření sestavením nového kabinetu či podpisy pod pověřovacími listinami vedoucích zastupitelských úřadů Česka v zahraničí. Celkový přehled Zemanových úkonů si můžete prohlédnout v následující tabulce:

Komunikaci hradního aparátu v době Zemanovy hospitalizace přitom už dříve kritizoval například etik Ústavu státu a práva Akademie věd David Černý. Podle něj počínání hradních úředníků v čele s Mynářem, kteří kolem hlavy státu mlží, poškozuje prezidentský úřad a jeho vnímání v očích veřejnosti.

„Vzniká legitimní otázka, proč lidé kolem Miloše Zemana měli potřebu přibarvovat jeho zdravotní stav a dávat veřejnosti najevo, že je schopen plnit svoje povinnosti. A to jsou věci, které vrhají pochybné světlo na jeho rozhodování týdny do minulosti,“ prohlásil nedávno pro iROZHLAS.cz Černý.

Zeman by měl být propuštěn z Ústřední vojenské nemocnice ve čtvrtek dopoledne. S odvoláním na dva zdroje to uvedl server Seznam Zprávy. Záležet ale bude na aktuálním stavu prezidenta. Ten by měl z nemocnice zamířit na zámek do Lán. O čtvrtečním propuštění Zemana mluvil v rádiu Impuls i premiér Andrej Babiš (ANO). V Lánech by měl Zeman v pátek jmenovat Petra Fialu (ODS) předsedou vlády.