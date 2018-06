Soud se zastal Hradu, prezidentská kancelář nemusela zpřístupňovat majetkové přiznání Mynáře

Za obstrukce Hradu má dostat odškodné 47 tisíc, ministerstvo ale odmítá zaplatit. 'Újma mu nevznikla,' tvrdí Číst článek

Soud dal Hradu za pravdu v tom, že zákon o střetu zájmů dříve na prezidentskou kancelář nepamatoval jako na tzv. evidenční místo, a že tedy Hrad neměl povinnost zpřístupňovat majetková přiznání veřejnosti. Verdikt je pravomocný.

Právnička Petra Bielinová podala v roce 2015 za Právo ve veřejném zájmu správní žalobu poté, co se u prezidentské kanceláře nedomohla požadovaných údajů na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Žaloba směřovala proti kanceláři, Mynář ve věci figuroval pouze jako zúčastěná osoba a k pátečnímu jednání nedorazil.

Evidenční orgán

„Pouze evidenční orgán může poskytovat veřejnosti informace z registru. Kancelář prezidenta republiky nebyla evidenčním orgánem, takže jí nenastala povinnost tato oznámení zpřístupňovat. Jestliže odmítla žádost o informace, postupovala v souladu se zákonem,“ konstatovala předsedkyně soudního senátu Viera Horčicová.

Pražský městský soud tak tentokrát rozhodl opačně než před rokem jiný jeho senát o obdobné správní žalobě, kterou na prezidentskou kancelář podal právník Michal Kincl kvůli zamítnutí žádosti o přístup k Mynářovu přiznání. Tehdy soud dospěl k závěru, že nepřítomnost kanceláře ve výčtu evidenčních orgánů je mezerou v zákoně, kterou lze vyplnit za pomoci analogie. „Tento senát tento názor nesdílí,“ podotkla Horčicová. Podle ní soudu vyplňování mezer v zákoně nepřísluší.

Terč mediálního zájmu

Mynářovy majetkové poměry a akvizice jsou často terčem mediálního zájmu, někteří kritici je označují za podezřelé. Bielinová míní, že rozruch vyvolaný kolem kancléřových majetkových přiznání měl smysl. „V důsledku toho došlo ke změně zákona o střetu zájmů, takže už i pan Mynář ví, kam má odevzdávat své majetkové přiznání, a za loňský rok ho odevzdal,“ řekla novinářům.

Hrad se hájil také tím, že nezisková organizace veškeré požadované informace nakonec obdržela. Bielinová se proti tomu ohradila. Kancelář ji totiž - a to až po podání žaloby - pouze obecně odkázala na webové stránky poslankyně Věry Kovářové (STAN), které Mynářsvé přiznání po veřejné kritice předal. V dokumentu uvedl to, že měl podíl ve čtyřech firmách a že je bez dluhů.

„Kancelář prezidenta republiky se staví do pozice, že komu uzná za vhodné, tomu informaci poskytne, a komu ne, tomu ji neposkytne a nechá ho, ať se o to tři roky soudí. Považuji to za zneužívání zákona a myslím si, že by se to v právním státě dít nemělo," poznamenala právnička.

Majetková přiznání nově shromažďuje ministerstvo spravedlnosti, v registru je i Mynářovo oznámení za loňský rok. Podle dokumentu kancléř vlastní více než stovku pozemků, mezi nimi značnou část v městysu Osvětimany, domy v Praze či Brně v hodnotě desítek milionů korun a akcie Unipetrolu nebo Pražské teplárenské. Na účtu v bance má 13,5 milionu korun a další desítky milionů půjčil svým vlastním firmám