‚Bylo to dost úporné.‘ Kancléř Mynář opakovaně lobboval u ministrů spravedlnosti kvůli kauze Lány

Kancléř prezidenta republiky Vratislav Mynář čelil podezření, že ovlivňoval vysoce postavené soudce. Reportéři Radiožurnálu ale získali ještě závažnější svědectví.

Exministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) uvedl, že na něj Mynář několikrát naléhal, aby podal stížnost pro porušení zákona v kauze Lesní správy Lány.

Kvůli předražené stamilionové zakázce policie před dvěma lety obvinila Mynářova podřízeného, šéfa lánské obory Miloše Baláka a ještě jednoho podnikatele.

Kvůli předražené stamilionové zakázce policie před dvěma lety obvinila Mynářova podřízeného, šéfa lánské obory Miloše Baláka a ještě jednoho podnikatele.

Kriminalisté jsou přesvědčeni, že zakázka byla od začátku předražená o desítky milionů a připravená pro jednu firmu. Praha 6:00 10. června 2019

Exministr Pelikán na dotaz Radiožurnálu uvedl, že mu kancléř dal podnět k podání stížnosti přímo do ruky. Pak se ho prý při každé příležitosti vyptával, jak s dokumentem naložil.

„Pokud si vzpomínám, tak pan Mynář za asistence pana prezidenta opakovaně cítil potřebu mě upozorňovat na postup orgánů činných v trestním řízení v této kauze a stěžovat si. A pak začal hovořit o tom, že si myslí, že by se tam měla podat stížnost pro porušení zákona. Pak mě podnět prostě jednoho dne strčil do ruky,“ říká Pelikán.

Podnět ministr odnesl na příslušný obor, který ho oficiálně zaevidoval. Jenže tím to podle Pelikána neskončilo.

Vyšetřování případu příspěvkové organizace Lesní správa Lány V případu čelí obvinění jedna firma a dvě fyzické osoby. Dozorující státní zástupce Jiří Pražák Radiožurnálu řekl, že vyšetřování je v závěrečné fázi.

„Pan Mynář se mě na to tázal opakovaně. Většinou to funguje tak, že když už vás s tím někdo atakuje, tak se omezí na to, že vám něco předá, ale tady to bylo dosti úporné. Posledního tři čtvrtě roku, co jsem byl ve funkci, tak se při každé příležitosti pan kancléř pokoušel tuto záležitost nějak otevírat,“ popisuje dnes už bývalý šéf justice za hnutí ANO, který aktuálně pracuje jako advokát. Z vysoké politiky odešel loni v červnu.

Kdy rozhodují stížnosti?

Radiožurnál na kauzu narazil při mapování toho, jak ministerstvo rozhoduje o stížnostech pro porušení zákona. Jde o mimořádný opravný prostředek, který může naprosto změnit rozhodnutí v trestních případech. Z oficiálních statistik vychází, že ministři jich podali za posledních pět let celkem 350. A byli úspěšní. O stížnostech rozhoduje Nejvyšší soud a od roku 2013 ministrům vyhověl v 85 procentech kauz.

Konkrétně v kauze Lány mohlo případné vyhovění stížnosti vést až k tomu, že by policie nesměla použít zabavené dokumenty. Lesní správa Lány totiž v podnětu ministrovi tvrdí, že policejní prohlídku měl povolit jiný soud, a tudíž zabavené dokumenty z Lán získala policie nezákonně, což by značně zkomplikovalo vyšetřování.

„Navrhovatel má za to, že vydáním příkazu jako rozhodnutí soudu svého druhu byl porušen zákon, a proto je na místě toto rozhodnutí zrušit. Příkaz trpí zásadními vadami, které mají za následek jeho nezákonnost,“ píše se v dokumentu ze dne 4. 10. 2017, který má Radiožurnál k dispozici. Jako navrhovatel je v listinách uvedená příspěvková organizace Lesní správa Lány. Proč dokument přinesl ministrovi osobně přímo Mynář, obviněný šéf Lán Miloš Balák nechtěl komentovat.

„Do konce uzavření celé věci se nebudu vyjadřovat,“ odbyl dotazy obviněný ředitel. A sdílný nebyl ani kancléř Mynář. Celý týden nezvedal telefon, neodepsal ani na SMS a e-mail.

Mluvčí hradu Jiří Ovčáček redakci e-mailem vzkázal, že na Pelikánovo nařčení nebude vůbec reagovat: „Povídání evidentně zhrzeného exministra Pelikána mne vůbec nezajímá,“ reagoval na dotazy mluvčí.

Ministr Pelikán nakonec stížnost odmítl podat. To ale Mynáře neodradilo, o rok později zkoušel téměř totožný podnět prosadit i přes nového šéfa justice – Jana Kněžínka. Ten ale dokument odmítl převzít a Mynáře odkázal, aby stížnost poslal písemně na podatelnu. Radiožurnálu to potvrdily dva zdroje z ministerstva spravedlnosti. Sám Kněžínek to nechtěl komentovat.

„Ve věci Lány byly dva podněty odloženy (za ministra Pelikána i ministra Kněžínka) a aktuálně žádný další podnět kolegové neevidují,“ říká mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka s tím, že současná ministryně Marie Benešová neuvažuje o tom, že by stížnost v kauze Lány podala.

Schůzky s Kněžínkem

Nedávno vyšlo najevo, že se Mynář s Kněžínkem mezi čtyřma očima sešli na začátku letošního roku a o jedné stížnosti pro porušení zákona spolu jednali. Kněžínek schůzku oficiálně zaevidoval.

Konkrétně podle informací týdeníku Euro Mynář na schůzce tehdejšího ministra přesvědčoval, aby podal stížnost pro porušení zákona kvůli odložení trestního oznámení na bývalého brněnského zastupitele Svatopluka Bartíka. Ten o prezidentu Miloši Zemanovi tvrdil, že má rakovinu. Kněžínek Mynářovi v této věci vyhověl a stížnost k Nejvyššímu soudu skutečně podal. Odmítl ale, že by to bylo kvůli Mynářovi. Když se novináři snažili získat vyjádření od Mynáře, odpověděl pouze mrkajícím smajlíkem.

Schůzky a možné pokusy o zasahování Mynáře i dalších prezidentových mužů, a také přímo Miloše Zemana, do rozhodování justice se řeší od začátku letošního roku.

Vyšlo například najevo, že se kancléř Mynář snažil údajně ovlivňovat vrcholné soudce. Konkrétně třeba v kauze lánské obory hovořil podle týdeníku Respekt s ústavním soudcem Vojtěchem Šimíčkem. Hrad se u Ústavního soudu domáhal, aby policie nemohla použít některé v Lánech zabavené dokumenty, snažil se tedy o podobnou procesní komplikaci jako na ministerstvu spravedlnosti. Šimíček Mynářovi nikdy nevyhověl. Schůzku podle týdeníku s Mynářem vysvětloval tím, že mu nepřišlo zdvořilé kancléřovo pozvání odmítnout, zvlášť když nebylo dopředu avizováno, o čem bude řeč.

O schůzkách a možných pokusech o zasahování Mynáře do rozhodování promluvil i bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa. Celou záležitost prověřovala policie. Podezření ze spáchání trestného činu ale nakonec neshledala.

„Předmětnou činnost vedoucího Kanceláře prezidenta republiky, kterou vyvíjel – jak vyplývá i z četných mediálních výstupů – s vědomím prezidenta republiky či na jeho popud, lze sice označit za nestandardní, nelze však bez dalšího dovozovat jeho trestní odpovědnost,“ potvrdil Radiožurnálu Jan Lelek z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1.