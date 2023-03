Mynář si za své působení na Hradě vydělal přes 17 milionů. Ve funkci zřejmě skončí ve čtvrtek

Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář si za deset let ve funkci vydělal na platu a odměnách téměř 17,4 milionu korun po zdanění. Tajemník hlavy státu Jaroslav Hlinovský získal v čele sekretariátu prezidenta 8,3 milionu korun čistého a prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček si jako šéf tiskového odboru přišel na necelých sedm milionů. Údaje získal od prezidentské kanceláře deník Mladá fronta Dnes. Praha 9:20 4. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mynář začínal jako hradní kancléř v roce 2013 s hrubým platem kolem 120 000 korun měsíčně. Za rok si tak přišel po zdanění na zhruba 1,3 milionu korun, ke kterým dostal ještě půlmilionový bonus.

Postupně se ale Mynářův plat zdvojnásobil. Celkem za dobu svého působení získal na platu a odměnách 17 386 000 korun, nejvíc ze všech spolupracovníků prezidenta Miloše Zemana.

Majetkem končícího kancléře se zabývaly také Seznam Zprávy. Z údajů v katastru nemovitostí spočítaly, že od roku 2013, kdy je na Pražském hradě ve funkci, uzavřel kancléř v Osvětimanech 29 kupních smluv s majiteli místních pozemků.

Za 3,55 milionů od nich vykoupil celkem 85 parcel či podílů na parcelách. Některé byly v řádu hektarů, jiné malé. V současnosti má Mynář na sebe v Osvětimanech jako výlučný vlastník napsaných 106 pozemků.



Hlinovský, Kruliš a odměny

Dvě funkční období se Zemanem absolvoval rovněž tajemník Hlinovský. Muž, který tvořil každodenní program hlavy státu, končí s čistým platem bezmála 71 000 korun. Plat Hlinovského za rok 2014 Hrad novinářům neposkytl, deník jeho celkový příjem spočítal na 8 313 000 korun.

Neúplné jsou rovněž údaje o výdělcích mluvčího hlavy státu Ovčáčka. Údaje o jeho platu a odměnách Hrad zveřejnil až za období od roku 2015, kdy se Ovčáček stal ředitelem tiskového odboru.

Od té doby až do současnosti si přišel na odměnách a platu na 6 917 000 korun čistého. Průměrný měsíční příjem se tak pohyboval okolo 70 000 korun, vypočetl deník.

O něco méně dostával od Hradu protokolář Vladimír Kruliš. V příslušném odboru prezidentské kanceláře působil od roku 2014 nejprve jako zástupce ředitele, o čtyři roky později se stal šéfem. Za pět let v čele protokolárního odboru si vydělal 4 634 000 korun, včetně bonusů.

Právě odměny tvořily podstatnou část příjmů vedoucích představitelů prezidentské kanceláře. Loni Hrad rozdělil mezi devět úředníků celkem 3,87 milionu korun, vyplývá z informací, které prezidentská kancelář zveřejnila počátkem letošního ledna.

Vedoucí kanceláře Mynář loni dostal na mimořádných odměnách 895 000 korun a celkem tak měl čistý roční příjem asi 2,4 milionu korun. Vyšší odměny loni získali i další vedoucí pracovníci hradní kanceláře, a to buď téměř 303 000 korun, nebo 310 000 korun.

V případě Mynářova zástupce Petra Mužáka a ředitele administrativní sekce Jana Nováka 413 000 korun.

Nástup Petra Pavla

S blížícím se nástupem nové hlavy státu Petra Pavla ohlásilo odchod z Hradu několik nejbližších Zemanových spolupracovníků. Mynář na svou funkci rezignuje zřejmě ve čtvrtek 9. března dopoledne, tedy v den inaugurace nového prezidenta. Po odchodu z čela Kanceláře prezidenta republiky nechce usilovat o žádné místo ve státní správě, řekl v pátek.

Šéf hradního protokolu Kruliš podal výpověď na konci ledna, stejně jako to podle informací Deníku N udělal ředitel prezidentova sekretariátu Hlinovský. Podle spekulací by Kruliš mohl zamířit do čela kanceláře České národní banky.

Naopak zůstat na Hradě by chtěl ředitel administrativní sekce prezidentské kanceláře Novák. Počátkem února uvedl, že novému vedení nabídne rezignaci, v samotné kanceláři ale chce zůstat.

Pokračovat plánuje i ve vedení Správy Pražského hradu, na kterou vyhrál výběrové řízení. Novák v prezidentské kanceláři pracoval v době všech tří českých prezidentů.