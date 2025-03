Rozsudek v Mynářově kauze je hotový, zatím se proti zprošťujícímu verdiktu nikdo neodvolal

Krajský soud v Brně dokončil písemnou verzi rozsudku, kterým v lednu zprostil bývalého kancléře Vratislava Mynáře obžaloby z dotačního podvodu. Osvobozující verdikt týkající se penzionu v Osvětimanech minulý týden doručil všem stranám, zjistil iROZHLAS.cz a Radiožurnál. Začala plynout lhůta pro odvolání, zatím tak Mynář ani dozorující státní zástupce neučinili. Termín vyprší v úterý. Pokud se nikdo z nich neodvolá, případ tím ale nemusí skončit. Původní zpráva Brno 13:02 3. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý kancléř Vratislav Mynář u soudu ve Zlíně po vynesení rozsudku | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Rozsudek byl vyhotoven a doručen účastníkům, během zítřka (úterý) jej – anonymizovaný – uveřejníme na webových stránkách soudu,“ uvedla pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál mluvčí Krajského soudu v Brně Klára Belkovová.

Písemné znění verdiktu, kterým senát zlínské pobočky hradního kancléře během prezidentského období Miloše Zemana zprostil viny, byl podle ní doručen všem účastníkům minulé pondělí.

Osmidenní lhůta pro odvolání má tak vypršet v úterý. „Zatím nemáme informaci, že by bylo podání učiněno,“ doplnila Belkovová s tím, že případným odvoláním by se zabýval Vrchní soud v Olomouci.

V případu jde o šestimilionovou evropskou dotaci na dostavbu Mynářova penzionu v Osvětimanech, kterou exkancléř získal přes svou firmu Clever Management v roce 2011.

Zda dozorující státní zástupce nakonec odvolání podá, či nikoli, nechtěl mluvčí brněnských žalobců Hynek Olma komentovat. „Z procesních důvodů se k tomu zatím vyjadřovat nebudeme,“ řekl. K možnosti odvolání se nevyjádřil ani Mynář. Vzhledem k tomu, že verdikt byl v jeho prospěch, nejspíš ale tento krok předpokládat nelze.

Střížův zásah

Pokud by se ani Mynář, ani žalobce nakonec skutečně neodvolali, případ by ani tak nemusel skončit. Do kauzy by mohl zasáhnout nejvyšší státní zástupce Igor Stříž, jak řekl pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál. „Je to názor prvostupňového soudu, je na státním zástupci, jestli si podá odvolání v neprospěch obviněného,“ prohlásil.

„Já ale nevylučuji, že v této věci mohu být činný ještě jako nejvyšší státní zástupce,“ doplnil pro server iROZHLAS.cz a Radiožurnál Stříž s tím, že by mohl v dotační kauze případně podat dovolání pro nesprávnost rozhodnutí soudu. Stříž se přitom v případu už jednou angažoval, v roce 2021 podal v Mynářův neprospěch správní žalobu.

Mynář podle obžaloby získal veřejnou podporu v rozporu s dotačními pravidly, protože na stejnou stavbu již dříve čerpal dotaci z ministerstva školství pro spolek Chřibák, v němž byl hospodářem. Tuto skutečnost však podle státního zástupce Martina Malůše ve své žádosti o druhou dotaci zatajil.

Soudce Pavel Dvorský ale v polovině ledna Mynáře obžaloby zprostil. V odůvodnění vysvětlil, že v žádosti neuvedené informace nebyly pro poskytnutí dotace klíčové. Žalobci Malůšovi se navíc podle soudu nepodařilo z předložených důkazů prokázat, že by exkancléř tyto informace zatajil úmyslně s cílem dotační podmínky obejít.

Mynář vinu od počátku odmítal. „Tvrdím to šest let. Přesto mě média a různé neziskové organizace celou tu dobu dehonestují, že jsem porušil zákon, poškodil Evropskou unii, dopustil se dotačního podvodu... Jsem velmi rád, že mi dal za pravdu nejen správní, ale i trestní soud. Beru to jako očištění svého jména,“ řekl novinářům po vynesení verdiktu.

Odmítl ale odpovědět na otázku serveru iROZHLAS.cz, proč tedy dotaci v dubnu 2023 jeho firma vrátila. A zda to souviselo s žádostí o abolici, která měla jeho trestní stíhání v této kauze zastavit.