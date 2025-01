Mynáře čeká soudní verdikt. Žalobce žádá podmínku a peněžitý trest, exkancléř vinu odmítá

Bývalý kancléř Vratislav Mynář by si ve středu měl vyslechnout rozsudek v kauze dotace na svůj penzion v Osvětimanech. Podle obžaloby se dopustil podvodu, když v podané žádosti dotačnímu úřadu zatajil, že už dříve veřejné peníze na stejnou stavbu čerpal. Mynář tvrdí opak a trvá na tom, že nic netajil a žádost obsahuje nezkreslené a pravdivé údaje. Státní zástupce žádá pro Mynáře podmínku a peněžitý trest deset milionů korun. Zlín 5:00 15. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vratislav Mynář si vyslechne rozsudek v dotační kauze na svůj penzion | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na otázku, zda se Vratislav Mynář zúčastní soudního jednání, na kterém by měl být vynesený rozsudek, reagoval v textové zprávě pro iROZHLAS.cz stručně: „Asi nezúčastním.“

Před senátem krajského soudu ve Zlíně stanul pouze jednou, a to v polovině loňského října, když proběhl jeho výslech. Při něm odmítl, že by žádost o dotaci vypracoval, údajně to za něj udělala firma. Žádost prý pouze podepsal. „Při podpisu jsem ji nekontroloval,“ distancoval se od dokumentu bývalý hradní kancléř z prezidentské éry Miloše Zemana.

Mynář v kauze dotace na penzion neuspěl s návrhem na zastavení stíhání. Míří k soudu Číst článek

Zmiňovaná dotace měla hodnotu necelých šesti milionů korun a žádala o ni Mynářova společnost Clever Management u Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava. Ten firmě peníze v roce 2011 také přiznal. Podle obžaloby ovšem neoprávněně.

Firma totiž ve své žádosti – v rozporu s dotačními podmínkami – podle žalobce Martina Malůše zatajila, že už dříve na stejnou stavbu veřejné peníze čerpala. A to v roce 2008, kdy tehdejší vlastník budovy, Spolek Chřibák, ve kterém byl Mynář hospodářem, získal z programu ministerstva školství 13 milionů korun na to, aby vybudoval ubytovnu pro sportovce.

Budovu spolek rozestavěl, ale nikdy ji nedokončil. Podle Mynáře proto, že už nezískal na stavbu další peníze.

Firma Vratislava Mynáře provozuje v Osvětimanech poblíž penzionu také lyžařský areál | Foto: Dalibor Glück / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Nová firma, staré tváře

Rozestavěná budova ale nezůstala ležet ladem. Stavbu totiž převzala díky uzavřené smlouvě o pronájmu právě zmiňovaná Mynářova firma Clever Management. Jak tvrdí obžaloba, došlo k tomu v rozporu s dotačními podmínkami ministerstva školství, protože ty spolku Chřibák zakazovaly budovu po deset let pronajímat.

Díky tomuto kroku však Mynář získal další, tentokrát evropské peníze, za které mohl stavbu dokončit. A také ji dokončil. Nevybudoval ale ubytování pro sportovce, nýbrž penzion, který v Osvětimanech funguje dodnes.

Dotační úřad by podle jeho pracovníka Radka Strnadela, který měl celou věc na starosti, nikdy peníze neposkytl, kdyby o uzavřené smlouvě o pronájmu mezi Chřibákem a firmou Clever Management věděl. Stejně tak by podle něj poskytnutí dotace zkomplikovalo i zjištění, že na stejnou stavbu byly už dříve čerpány dotace.

Penzion Vratislava Mynáře v Osvětimanech | Foto: Tomáš Fránek | Zdroj: Český rozhlas

Mynář ale jakékoliv pochybení odmítá a trvá na tom, že jeho firma v podané žádosti o dotaci nic nezatajila. Že úřad o předchozí dotaci ministerstva školství nevěděl, dává jeho advokát Lukáš Trojan za vinu úředníkům, kteří žádost vyřizovali.

I přesto, jak už dříve informoval server iROZHLAS.cz, se Mynář snažil projednávání kauzy zabránit, když na začátku dubna 2023 šestimilionovou dotaci vrátil. Podle zjištění redakce šlo totiž o jednu z podmínek bývalého prezidenta Miloše Zemana, aby Mynářovi udělil v kauze abolici a tak jeho trestnímu stíhání zabránil. K udělení abolice ale nakonec nedošlo, odmítl ji kontrasignovat tehdy nově nastupující premiér Petr Fiala (ODS).

Tahanice o dotaci

Boj o spornou dotaci se táhne již od roku 2019, kdy pořad Reportéři ČT upozornil, že peníze na rekonstrukci Mynářova penzionu byly vyplaceny neoprávněně. Podezření novinářů následně potvrdil i dotační úřad, který po provedené kontrole konstatoval, že Mynářem vlastněná firma Clever Management má dotaci vrátit.

Utajované abolice prezidenta Zemana: co v nich je, koho se týkají a proč jsme je neměli vidět Číst článek

Překvapivě tehdy bývalému kancléři pomohlo ministerstvo financí, když v odvolacím řízení příkaz dotačního úřadu zrušilo a konstatovalo, že nechyboval Mynář, ale úředníci, kteří si jeho žádost o dotaci dostatečně neověřili.

Do případu se ale vložil nejvyšší státní zástupce Igor Stříž, který na resortní rozhodnutí podal správní žalobu k ostravskému krajskému soudu. A ten znovu konstatoval, že Mynářova firma získala dotaci „v rozporu se zásadou poctivosti“. Peníze proto měla vrátit „ve veřejném zájmu“.

Zatím poslední verdikt v případu vynesl již zmíněný Nejvyšší správní soud, který opět uvedl, že pochybení nebylo tak závažné a Mynářova firma dotaci vracet nemusí. Toto rozhodnutí ale podle správního soudu nijak neovlivňuje trestní větev kauzy, jejíž prvoinstanční verdikt se očekává.

Časová osa listopad 2009: firma Clever Management žádá o dotaci

firma Clever Management žádá o dotaci červen 2011: ROP Střední Morava udělil firmě dotaci 5 994 108 korun

ROP Střední Morava udělil firmě dotaci 5 994 108 korun duben 2019: dotační úřad zahájil veřejnosprávní kontrolu

dotační úřad zahájil veřejnosprávní kontrolu jaro 2019: organizace Transparency International kvůli údajnému podvodu s dotacemi podává trestní oznámení

organizace Transparency International kvůli údajnému podvodu s dotacemi podává trestní oznámení březen 2020: Radiožurnál informuje, že by firma měla – na základě výsledků kontroly dotačního úřadu – dotaci vrátit

Radiožurnál informuje, že by firma měla – na základě výsledků kontroly dotačního úřadu – dotaci vrátit únor 2021: policie zahájila trestní stíhání Mynáře a firmy Clever Management

policie zahájila trestní stíhání Mynáře a firmy Clever Management březen 2021: státní zástupce zastavil stíhání Mynářovy firmy Clever Management

státní zástupce zastavil stíhání Mynářovy firmy Clever Management červen 2021: státní zástupce zamítl stížnost Mynáře proti obvinění, jeho trestní stíhání pokračuje

státní zástupce zamítl stížnost Mynáře proti obvinění, jeho trestní stíhání pokračuje červen 2021: ministerstvo financí rozhodlo, že firma Clever Management nemusí vracet dotaci

ministerstvo financí rozhodlo, že firma Clever Management nemusí vracet dotaci prosinec 2021: nejvyšší státní zástupce Igor Stříž podal správní žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě

nejvyšší státní zástupce Igor Stříž podal správní žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě leden 2023: firma Clever Management žádá o součinnost ministerstvo pro místní rozvoj ve věci vrácení dotace, klade si však podmínky

firma Clever Management žádá o součinnost ministerstvo pro místní rozvoj ve věci vrácení dotace, klade si však podmínky únor 2023: Krajský soud v Ostravě zrušil rozhodnutí ministerstva financí a opět nařídil Mynářově firmě dotaci vrátit

Krajský soud v Ostravě zrušil rozhodnutí ministerstva financí a opět nařídil Mynářově firmě dotaci vrátit konec února 2023: opětovná žádost o součinnost

opětovná žádost o součinnost 7. března 2023: vyhotovena abolice, která měla firmu Clever Management a Vratislava Mynáře vyvinit z trestního stíhání ve věci dotačního podvodu

vyhotovena abolice, která měla firmu Clever Management a Vratislava Mynáře vyvinit z trestního stíhání ve věci dotačního podvodu začátek března 2023: podána kasační stížnost proti verdiktu Krajského soudu v Ostravě, který firmě Clever Management nařídil dotaci vrátit, případ tak přebírá Nejvyšší správní soud

podána kasační stížnost proti verdiktu Krajského soudu v Ostravě, který firmě Clever Management nařídil dotaci vrátit, případ tak přebírá Nejvyšší správní soud 3. dubna 2023: Mynářova firma Clever Management vrací téměř šestimilionovou dotaci bez dodatečných podmínek

Mynářova firma Clever Management vrací téměř šestimilionovou dotaci bez dodatečných podmínek duben 2024: v případu možného poškození finančních zájmů Evropské unie padla obžaloba vůči Vratislavu Mynářovi