Starý spor o Myší díru brzdí opravu hlavního nádraží v Brně. Soud dal za pravdu nájemci

Oprava budovy hlavního vlakového nádraží v Brně narazila na komplikaci. Důvodem je podle zjištění Českého rozhlasu Brno nový vývoj letitého sporu. Týká se prostor obchodu, směnárny a baru v místě, kde dřív na povrch ústil podchod známý jako Myší díra. Brno 12:27 6. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vstup do Myší díry od bývalého Prioru (dnes Tesco) | Foto: Vladimír Černý | Zdroj: archiv Jiřího Mrkose (Tramvajklub)

Spor vedou České dráhy, kterým brněnské nádraží zůstalo jako jedno ze dvou v republice. Na druhé straně je zemědělec a podnikatel Rudolf Míča ze Znojemska, který v křídle sousedícím s poštou zřídil v 90. letech prostory pro podnikání.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o obchodech nad starou Myší dírou

Obchody nad vchodem

Místo, kterého se spor týká, znala většina obyvatel Brna. Je totiž nad původními schody do staré Myší díry, stísněného podchodu zavřeného v roce 1989 po otevření nového širšího. Tím teď proudí davy lidí, které by se do staré klenuté chodby už nevešly.

Historická Myší díra byla nejprve zavřená, potom se z ní stala tržnice se vstupem od ulice Dornych a z nového podchodu. Po jejím uzavření ale začaly tehdejší Československé státní dráhy řešit, co s volným prostorem v pravém křídle nádraží poblíž tramvajového uzlu.

Vývoj sporu o ústí staré Myší díry 1989 – skončila stavba nového podchodu, navázalo na ni uzavření historické Myší díry 1991 – Československé státní dráhy (ČSD) hledají firmu, která na volné ploše nad vstupem do Myší díry postaví obchody 1992 – ČSD pronajímají prostor Rudolfu Míčovi staršímu 1993 – začíná platit patnáctiletá smlouva mezi ČSD (nyní ČD) a Rudolfem Míčou 1998 – Rudolf Míča prodává stavbu svému stejnojmennému synovi 2008 – vypršela nájemní smlouva, ČD žalují Rudolfa Míču, chtějí se tak domoct odstranění stavby, kterou na jejich pozemku vybudoval jeho otec 2020 – Okresní soud ve Znojmě vydává rozsudek ve prospěch Rudolfa Míči, zamítá žalobu ČD, zřizuje věcné břemeno. ČD se odvolávají ke Krajskému soudu v Brně

Dopravce na začátku devadesátých let vybral z 12 firem podnikatele, který dostal právo nad vchodem do Myší díry postavit obchody. Tím se stal zemědělec Rudolf Míča, po kterém podnik převzal jeho stejnojmenný syn. Sídlí v Božicích na Znojemsku, velkoobchod mají v brněnských Maloměřicích.

Hrozí prodloužení výluky brněnského nádraží. Správa železnic pozastavila demolici historických stavědel Číst článek

Smlouva původně na 15 let

„Účelem nájmu je užívání předmětu nájmu pro prodej květin, potravinářského zboží, prodej ovoce a zeleniny za cenu nájmu dohodnutou ve smlouvě,“ cituje ze smlouvy rozsudek Okresního soudu ve Znojmě. Právě ten teď řeší spor mezi Českými drahami a Rudolfem Míčou.

Rozsudek, který má Český rozhlas Brno k dispozici, je hlavním zdrojem informací o celém sporu, protože ani dopravce, ani podnikatel o něm příliš mluvit nechtějí.

V těchto prostorách u vstupu do Myší díry lidé sledovali sázkové výsledky. Dnes jsou zastavěné | Foto: Vladimír Černý | Zdroj: archiv Jiřího Mrkose (Tramvajklub)

Rudolf Míča starší uzavřel s drahami nájemní smlouvu s platností od roku 1993. Zavázal se, že podle požadavku majitele nádraží zastaví plochu nad nevyužívanými schody do Myší díry a v jejich okolí. Na prázdném pozemku drah o rozloze 130 metrů čtverečních postavil obchody, kde nyní sídlí nonstop bar, směnárna a malá prodejna se smíšeným zbožím.

Nájemní smlouva byla uzavřena na 15 let s tím, že Míča smí prostory dál pronajímat. Dostal taky souhlas k zapsání nové stavby do katastru nemovitostí. Dohody vypršely v roce 2008. Mezitím prodejny od otce koupil jeho syn, Rudolf Míča mladší.

Žaloba žádá zbourání stavby

V roce 2008 požádaly České dráhy Míču nejprve o vyklizení, poté o odstranění nemovitostí z jejich pozemků. Nakonec podaly žalobu. Okresní soud ve Znojmě vynesl letos v únoru verdikt v Míčův prospěch.

„Soud zřizuje ve prospěch žalovaného (Rudolfa Míči – pozn. red.) věcné břemeno, spočívající v povinnosti žalobce (České dráhy – pozn. red.) strpět na pozemku budovu bez čísla popisného nebo evidenčního,“ rozhodl soud.

Jeden z mála zachovaných pohledů, kde je patrná podoba nádraží před zastavěním vstupu do Myší díry. Ten byl v přízemí budovy vpravo | Foto: Ladislav Kašík | Zdroj: archiv Jiřího Mrkose (Tramvajklub)

Míča měl za zřízení tohoto věcného břemene zaplatit jednorázově necelých 900 tisíc korun Českým drahám.

Dopravce s rozhodnutím soudu nesouhlasí. „Proti tomuto rozhodnutí jsme podali odvolání ke Krajskému soudu v Brně. Vzhledem k tomu, že dosud nebylo ve věci odvolacím soudem nařízeno jednání a tedy nebylo ani rozhodnuto, pak další informace k tomuto soudnímu sporu nemůžeme poskytovat,“ potvrzuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Podnikatel: Odstranit to ani nejde

Míča podle rozsudku považuje požadavek Český drah na odstranění stavby za šikanózní a v rozporu s dobrými mravy.

„Žalovaný uvádí, že již při uzavírání smlouvy účastníci věděli, že doba 15 let je krátká a nedostatečná k umoření nákladů, které byly vynaloženy. Podle žalovaného byla smlouva uzavírána za podmínek, že nájem neskončí za 15 let, ale že bude žalovaný nadále pokračovat a pozemek pod stavbou žalobce bude užívat dlouhodobě,“ stojí v rozsudku.

Pohled na přístavbu vedle budovy pošty. Tam ústil podchod Myší díra a nyní se o ni soudí České dráhy | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas Brno

Míča u soudu upozornil, že musel stavbu, stojící nad původním schodištěm, zpevnit do asi desetimetrové hloubky, což zdesetinásobilo náklady. A že nikdy nepočítal s tím, že bude muset budovu na vlastní náklady odstraňovat.

„Musel by odstranit i nákladně vystavené podzemní podlaží, které se budovalo na základě požadavku právního předchůdce žalobce (Československé státní dráhy – pozn. red.), jehož základ tvoří mikropilotáže, které de facto nelze odstranit. Mohlo by dojít k vážnému porušení okolních budov, ke zborcení stabilního podloží, pokud by se odstranilo podzemní podlaží budovy,“ píše se v rozsudku.

Soud označil smlouvy za neplatné

Znojemský soud svým rozsudkem zneplatnil veškeré smlouvy a jejich dodatky, které od roku 1992 dráhy a Míčovi uzavřeli. Soud kritizoval formální chyby v dokumentech i to, že dráhy pronajaly nebytové prostory. Tehdy tam žádné nebyly, postavil je až zemědělec. Zjednodušeně tedy soud řekl, že dráhy nemohly pronajmout něco, co neexistovalo.

„V roce 1989 byl otevřen nový podchod pod nádražím a původní podchod Myší díra zůstal nevyužitý. Před započetím stavebních prací se jednalo o prostor volný, nezastavěný, zastřešený plechovou střechou, která byla postavena na litinových sloupech původních, jež byly posléze odstraněny,“ cituje soud svědka, který u drah pracoval od roku 1970.

Podle soudu je tak nejvhodnější řešení situace zřízení věcného břemene, které umožní stavbu ponechat.

Opravy nádraží se protáhnou

Obě strany sporu se pokusily řešit záležitost smírně. Neuspěly. Míča mladší v písemném vyjádření pro Český rozhlas pouze ocenil přístup firmy Brno New Station Development (BNSD), která má nádražní budovu od Českých drah dlouhodobě pronajatou.

„Několikrát jsem se snažil hledat řešení celé situace po dobu posledních asi pěti let, nicméně jediný, kdo se choval vstřícně, bylo BNSD které mělo snahu situaci řešit. ČD všechny moje návrhy na řešení vytrvale odmítalo,“ napsal Míča.

BNSD nádražní budovou druhým rokem opravuje. Dělníci začali obnovou odjezdové haly, nyní pracují v levém křídle nádraží. Práce letos zdržel nejen koronavirus, ale do budoucna je zřejmě prodlouží i spor Českých drah s podnikatelem.

Pro BNSD tak může být kvůli zřízení věcného břemena těžší získat stavební povolení pro opravu pravého křídla. „V této době nad tím projektem sedíme a vyhodnocujeme, jestli ten projekt upravit tak, abychom se nedotkli dalšího vlastníka, tedy té části hned vedle pošty, anebo jak to celé nasměrovat,“ potvrdil komplikace jednatel BNSD Ivo Vrzal.

Historické záběry Československé televize z roku 1988. Vstup do staré Myší díry od nynějšího obchodního domu Tesco a východ v přístřešku vedle pošty | Foto: Česká televize | Zdroj: Televizní noviny ČST 17.7.1988

Podzemí nádraží se týká více sporů Není to jediný majetkový spor, který prostory na hlavním nádraží v Brně a hlavně pod ním zatěžuje. Radnice Brno-střed začala před čtyřmi roky rozdávat výpovědi stánkařům v prostoru mezi kolejemi a obchodním domem na Dornychu. Mezi roky 2016 a 2018 radnice nechala odstranit 30 stánků.

V samotném původním podchodu Myší díra pak mají prodejní prostory čtyři firmy. Rozdělené je i vlastnictví samotného podzemí. Větší část historické Myší díry, stejně jako chodby k nástupištím, patří Správě železnic. Menší část chodeb s bývalým východem z Myší díry k Nádražní ulici náleží Českými drahám. Nový široký podchod je pak ve správě Brněnských komunikací, tedy městské firmy. „V červnu se městu podařilo dosáhnout zápisu jeho vlastnického práva k podchodu do katastru nemovitostí,“ uvedl letos v červenci radní Brna Róbert Čuma z Pirátské strany.

Brněnské komunikace ve spolupráci s magistrátem připravují návrh mimosoudního vyrovnání s firmami, se kterými se roky dohadují u soudů právě kvůli vlastnictvím dotčených ploch a nemovitostí. „My se snažíme o nějaké smírné řešení. První návrh, který by snad mohl být odsouhlasen i městem i ostatními stranami, jsme nechali dát posouzení majetkovému odboru magistrátu,“ přiblížil radní Petr Kratochvíl z ODS.

Smírné řešení by tak mohlo odblokovat celé území a umožnit proměnu přednádražního prostoru a úpravu Nádražní a navazující Benešovy ulice, do které ústí i jeden z východů z podchodu.