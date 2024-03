‚Myslíme to vážně.‘ Ochranáři podepsali se státem novou dohodu o místě pro gigafactory

Příprava výstavby gigafactory v Dolní Lutyni na Karvinsku má zelenou. Ochranářské organizace podepsaly se státem novou dohodu, která odblokovala průzkumné práce na pozemcích v blízkosti chráněné lokality. Dokument, který aktualizoval původní dohodu z roku 2006, má být právně závazný. A v případě jeho porušení by z investice mělo sejít. Exkluzivně Praha/Dolní Lutyně 12:55 13. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Smluvní strany mají zájem umožnit prověření možnosti přípravy a realizace průmyslové zóny v Dolní Lutyni,“ stojí v úvodu aktualizované Deklarace porozumění, kterou ve středu podepsal stát, Moravskoslezský kraj a několik spolků se čtyřmi ochranářskými organizacemi a kterou má web iROZHLAS.cz a Radiožurnál k dispozici. Původní dokument z roku 2006, který bránil výstavbě gigafactory na vybraných pozemcích na severu Moravy, tak nahradila nová závazná smlouva, která tuto investici přinejmenším připouští.

Kdo dohodu podepsal? Novou deklaraci porozumění podepsali všichni původní signatáři kromě firmy Hyundai, které se nová investice v oblasti Dolní Lutyně už netýká. Naopak přibyly podpisy Státní investiční a rozvojové společnosti, která vznikla jako akciová firma ministerstva průmyslu a obchodu teprve v březnu letošního roku a také podpis firmy Moravskoslezské investice a development, která je zase akciovou společností Moravskoslezského kraje.

Jediný ze signatářů deklarace, který má k investici výhrady, je občanské sdružení Beskydčan. A to s ohledem na ekologické dopady, které s sebou příprava průmyslového parku v oblasti přináší. „Beskydčan principiálně nesouhlasí se zastavováním volné krajiny, neboť přispívá k dalšímu ohřívání planety, a má za to, že ani výroba z oblasti elektromobility neospravedlňuje umístění nové rozsáhlé průmyslové zóny na greenfield navíc v blízkosti chráněného území,“ vypočítávají výtky spolku tvůrci dokumentu.

Podle něj přistupuje spolek k nové smlouvě s nadějí, že se zachová a zvýší ochrana „přírodních hodnot nacházejících se v ptačí oblasti“.

Chráněná oblast v těsné blízkosti plánované gigafactory, je ústředním tématem nového dokumentu. Ten jasně uvádí, že na stanovisku úředníků z Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) projekt gigafactory v Dolní Lutyni za 200 miliard stojí a padá.

„Pokud by z vypracované studie proveditelnosti vyplynulo, že realizace Průmyslové zóny Dolní Lutyně by vedla k celkovému zániku Ptačí oblasti, jakékoliv kompenzační opatření jsou v takovém případě vyloučena a strany nebudou činit faktické ani právní kroky v další přípravě a realizaci Průmyslové zóny Dolní Lutyně,“ píše se v dokumentu s tím, že projekt padne i ve chvíli, kdy by stanovisko AOPK bylo kladné, ale signatáři se nebyli schopní shodnout na případných kompenzačních opatřeních.

Chráníme přírodu?

Stát se v dohodě zavazuje, že v oblasti před výstavbou provede biologický průzkum, hodnocení vlivu zásahu na přírodu a krajinu, hodnocení vlivu na Ptačí oblast, inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, analýzu kvality vod v Ptačí oblasti, studie záplavových oblastí, dopravní studie a studie proveditelnosti celé průmyslové zóny v Dolní Lutyni.

„Z vypracovaných podkladů musí jednoznačně vyplývat za jakých podmínek nebude záměr průmyslové zóny v Dolní Lutyni nad přijatelnou míru negativně ovlivňovat přírodu a v jaké míře zasáhne do vodních poměrů v Ptačí oblasti,“ vypočítává dokument.

Postupné kroky bude podle deklarace vyhodnocovat AOPK. „Pokud vyplyne potřeba kompenzačních opatření, pak Strany návrhu kompenzační opatření včetně finančních ohodnocení navrhnou a musí schválit,“ upozorňuje dokument.



Pokud by stát či investiční společnosti některý ze závazků v dohodě nedodrželi, pak na základě deklarace musí přípravy na celý projekt okamžitě skončit. Spolky se pak zavazují, že nebudou podporovat žádný subjekt ani iniciativu, která by jednala v rozporu s dohodou – tedy nebudou projekt sabotovat.

Jinde to nejde

Podle ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkely (STAN) je tato dohoda důkazem, že stát myslí investici v oblasti vážně. „Zároveň platí, že pokud průzkum a další studie ukáží, že příprava záměru není současně s ochranou místní přírody možná, zavázali jsme se od realizace investice upustit,“ doplňuje Síkela.

Ptačí oblast - Natura 2000 Chráněné území v Dolní Lutyni zaslouží podle odborníků z několika důvodů. Lokalita je stanovištěm pro více než 120 druhů ptáků, z nichž více než 100 druhů je chráněných a ohrožených.

Proto je od roku 2007 součástí chráýněných území Natura 2000. Ty společně vytvářejí členské státy Evropské unie. Záměrem je chránit biologickou rozmanitost a jednotlivá území podle přesně stanovených kritérií.

Natura 2000 je tvořená dvěma typy území – ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami. Oba typy se nachází u Dolní Lutyně.

Podle něj bude součástí projektu i analýza dopadu průmyslové zóny na okolní obce. „Od ní se bude odvíjet konkrétní podoba kompenzací,“ konstatuje ministr.

Podle Petra Očka z agentury CzechInvest se pro chystanou investici skutečně – v souladu s původní dohodou z roku 2006 – hledaly a nabízely primárně brownfieldy. „S ohledem na požadovanou velikost záměru a technické požadavky investora je však výběr lokalit velmi limitovaný, proto bylo potřeba vybrat právě plochu u Dolní Lutyně. Rozvoj brownfieldů a bývalých těžebních lokalit však zůstává pro stát i kraj prioritou,“ vysvětluje důvody umístění projektu u chráněné oblasti.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) pak pouze doplnil, že je rád, že se společná dohoda s ochranářskými organizacemi nakonec podařila. „Bude tak od začátku zaručen maximálně citlivý postup vůči zdejší přírodě. Chystaný projekt je velkou příležitostí pro úspěšnou transformaci nejen české ekonomiky, ale hlavně Moravskoslezského kraje," plánuje Hladík.

Mluvčí Moravskoslezského kraje Nikol Birklenová dodává, že ačkoliv je projekt pro kraj dobrou příležitostí, neuskuteční se za každou cenu. „V případě, že by došlo k narušení evropsky významné lokality, by projekt samozřejmě nebyl realizován,“ vysvětluje Birklenová.

Měly zůstat zelené

Původní Deklaraci porozumění podepsal stát, moravskoslezské hejtmanství, ochranářské organizace a firma Hyundai už v roce 2006. Šlo o kompromis, v němž ochranáři nebudou bránit výstavbě automobilky Hyundai na zemědělských pozemcích v Nošovicích výměnou za to, že stát upustí od přípravy průmyslových ploch v Šilheřovicích a právě v Dolní Lutyni.

„Moravskoslezský kraj, ministerstvo průmyslu a obchodu a CzechInvest se zavazují okamžitě a trvale ukončit přípravu Průmyslové zóny Šilheřovice a Průmyslové zóny Dolní Lutyně. Moravskoslezský kraj se dále zavazuje zaměřit se na obnovu nevyužívaných průmyslových zón (brownfields) po celém území Moravskoslezského kraje namísto umisťování průmyslových zón na ‚zelené louce‘,“ píše se doslova v dokumentu.

Už před týdnem ale informoval web iROZHLAS.cz a Radiožurnál o tom, že signatáři jsou připravení dohodu přepracovat. „Smluvní vztahy se vyvíjí v čase,“ konstatoval Pavel Franc, vedoucí advokát společnosti Frank Bold, s odkazem na deklaraci a dodal, že „v situaci, kdy se okolnosti změnily natolik, že je potřeba závazky upravit“, se stát na jeho organizaci obrátil s žádostí o jednání.

Podle právníka Transparency international Jana Dupáka byla původní dohoda vymahatelná a v případě, že by organizace odmítly jednání, měly šanci dohodou argumentovat před soudy. Vždy to ale podle něj záleží na tom, jak moc zásadové v dodržování podmínek smlouvy jednotliví signatáři jsou.

Přehled majetkových vztahů u pozemků v okolí Dolní Lutyně, na kterých by mohla vzniknout nová gigafaktory | Foto: Jan Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Potřebu dohodu přepracovat připustili vládní představitelé po dotazech serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu, když vláda informovala o svém záměru vystavět v oblasti průmyslový park – takzvanou gigafactory. Investice za zhruba 200 miliard korun má směřovat do oblasti mezi obcemi Dolní Lutyně a Věřňovice v Moravskoslezském kraji. Akutálně v místě začíná takzvaná předprojektová příprava.

Na pozemcích o velikosti více než 240 hektarů, jejichž nejvzdálenější body dělí více než 4 kilometry a které z velké části vlastní stát a soukromník Miroslav Slowiaczek, se v nejbližších dnech podle resortu průmyslu a obchodu začne s biologickým, geoinženýrským či dopravním průzkumem. Ten by měl prozkoumat, jestli je možné na vybraných pozemcích vůbec stavět. Během této fáze by mělo podle ministerstva dojít také k jednání se soukromými vlastníky, o odkupu pozemků a jejich zcelení.