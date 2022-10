Černá zvěř je přemnožená a myslivci stárnou. ‚Nestíháme všechno podle představ,‘ uznávají

Devětadvacetiletá Martina Houšková je nejmladší členkou mysliveckého spolku Pištín na Českobudějovicku. „Je nás teď kolem pětadvaceti, z toho tři ženy. A většině členů je kolem šedesáti let. Mladé by to chtělo, protože je hodně práce. Senioři, když můžou, stále chodí, protože jsou rádi ve společnosti a mají myslivost rádi, ale ne vždycky jim zdraví dovolí,“ popisuje.

Martina se věnuje myslivosti už od střední školy, má dvě fenky s loveckými zkouškami. Protože je psovodů čím dál míň, chodí pravidelně vypomáhat i myslivcům do jiných spolků, třeba do sousedního honebního společenství Kubata Sedlec.

Podle jednoho z členů Vojtěcha Reitingra je ale pomocníků potřeba ještě víc: „Chodí nejen Martina, ale i členové dalších okolních mysliveckých spolků, protože my těch psovodů tolik nemáme.“

Problém není jenom s nedostatkem psovodů. Věkový průměr mysliveckého spolku Kubata Sedlec je 65 let.

„Je nás aktivních patnáct ze čtyřiceti, protože ostatní jsou postarší, sil jim ubývá a na čekanou se jim chodit nechce. Černá zvěř je opravdu přemnožená, dělá škody, musíme ji odlovovat. Všechno je na nás mladých, ale mladí také mají svoje rodiny, chodí do práce, takže prostě nestíháme všechno podle našich představ,“ říká Reitinger.

Věkový průměr je 60 až 65 let

Podobná situace je i jinde v republice. „Průměrný celorepublikový věk myslivců je 60 až 65 let a stále stoupá. Poslední dobou s rozvojem počítačové techniky jsou lidé raději doma u počítačů a kontakt s přírodou se ztrácí,“ stěžuje si jednatel Českomoravské myslivecké jednoty v Českých Budějovicích Pavel Pletka.

Myslivci se proto snaží přivést k myslivosti děti ve školách a školkách. „Máme kroužky mladých přátel myslivosti, v českobudějovickém okrese je jich asi sedm, které pracují s dětmi v průběhu celého roku. Také myslivci jezdí po školách a oslovují děti,“ vysvětluje Pletka.

Od letošního školního roku funguje nový myslivecký kroužek také v Českých Budějovicích. Děti ho můžou navštěvovat v Domě dětí a mládeže.