Zákaz vycházení se nevztahuje na myslivce. Výjimku dostali kvůli nočnímu lovení černé zvěře

Na myslivce se nevztahují noční zákazy vycházení kvůli vysokým počtům nakažených koronavirem. Výjimku jim udělilo ministerstvo zemědělství. Právě v noci totiž myslivci vyrážejí na lovy divokých prasat. Kdyby po deváté hodině večer do lesa nemohli, hrozilo by přemnožení takzvané černé zvěře. Ostrava 12:44 5. listopadu 2020

„V noci určitě lov divočáka probíhá na vnadišti. Máte kazatelnu nebo posed, dáte si tam kukuřici nebo něco, co černou zvěř přiláká, a lovíte,“ říká předseda mysliveckého spolku z Vratimova u Ostravy Petr Dunat.

Kdyby se zákaz vycházení vztahoval i na myslivce, bylo by prakticky nemožné stavy divokých prasat redukovat.

„Černá zvěř je především noční zvěří. Tím, že by lov nemohl směřovat do této části dne, tak by se výrazně snížil odlov černé zvěře. U žádné jiné druhy zvěře se nejedná, většina se dá lovit i přes den,“ vysvětluje Marek Daňhel z mysliveckého spolku v Albrechticích na Karvinsku.

I z toho důvodu byla myslivost z omezení pohybu vyňata. „Lovem zvěře, včetně lovu v noci, se předchází škodám v zemědělství a na lesích, dopravním nehodám při střetu se zvěří i šíření nemocí jako africký mor prasat,“ popisuje mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

I když se zákaz vycházení na myslivce nevztahuje, koronavirus jim přesto život komplikuje. Klasické hony totiž můžou pořádat v omezeném režimu a povolené nejsou i tradiční oslavy, mezi které patří třeba takzvaná poslední leč.



„Dělat organizaci honů je problém. Co s lidmi, kteří přijdou jako hosté? Někteří zase chtějí pomoct, protože vás není tolik, abyste leč udělali, a vy jim pak ani nemůžete dát guláš,“ doplňuje předseda mysliveckého spolku z Václavovic na Ostravsku Ivan Hoch.

Výjimka nočního zákazu vycházení kromě myslivců platí také pro rybáře.