Resort zemědělství pomůže obnově lesů po kůrovcové kalamitě. Myslivci budou moct lovit více dní v roce

„Doposud platná vyhláška o dobách lovu je z roku 2002. Od té doby se podstatným způsobem změnily podmínky na větší části území ČR vlivem sucha, podkorního hmyzu a dalších nepříznivých vlivů,“ uvedl resort.

U zvěře mladší dvou let (kromě kamzíků) se rozšiřuje možnost lovu na celý rok, u starší pak v některých případech i o měsíce. Například mufloni se budou moci lovit od července do konce března, zatímco nyní to bylo od srpna do konce prosince. U většiny ostatních jde maximálně o prodloužení v řádu několika týdnů nebo měsíce.

Srnci se budou moci lovit od začátku května do konce září, zatímco nyní byla možnost jejich lovu od poloviny května. Obdobně stát povolil na konci roku 2015 celoroční odlov divokých prasat.

„Prodloužení doby lovu budou moci myslivci využít v případech, kdy to bude kvůli situaci a podmínkám v dané honitbě nezbytné. Jde o možnost, nikoliv povinnost využít celého rozsahu doby lovu,“ dodal úřad. Prodloužení doby lovu bude platit do roku 2025.

Od dubna platí novela zákona, podle níž stát rozdělil Česko na zóny s různými stupni opatření proti kůrovci. Na celém území nově platí možnost odložit těžbu souší, tedy stromů, ze kterých už kůrovec vylétl, do konce roku 2022. Letos se také zvýšila podpora hospodaření v lesích na 1,15 miliardy korun, stát umožňuje čerpat zvýhodněné úvěry od Podpůrného garančního a rolnického lesnického fondu.

Signatáři Lesnické výzvy, která sdružuje vlastníky a správce 75 procent plochy českých lesů i dřevozpracovatele, uvedli, že lesníci by letos potřebovali pro boj s kůrovcem kolem sedmi až osmi miliard korun.