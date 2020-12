S dopady koronaviru se potýkají také myslivci. Problémem je výpadek příjmů i malý zájem o zvěřinu

Opatření kvůli koronaviru omezila aktivity myslivců. I v době přísnějších nařízení sice mohli pořádat hony nebo chodit na noční lov, nesmí ale organizovat společenské akce jako jsou třeba takzvané poslední leče. Z peněz, které na nich vydělají, přitom pořizují třeba krmení pro zvěř v zimních měsících. Myslivci mají taky problémy s odbytem zvěřiny. V době, kdy byly zavřené restaurace, ji neměl kdo odebírat a situace se zatím moc nezlepšuje. Praha 12:14 6. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lov zvěře v posledních měsících zkomplikovali lidé, kteří kvůli nouzovému stavu vyrážejí častěji na výlety do lesů. | Foto: Jaroslav Hoření | Zdroj: Český rozhlas

Myslivec Daniel Švrčula chodí lovit zhruba třikrát týdně. Většinou sám, jen se svým psem. „Ta koronavirová situace společným lovům moc nenahrává. Byť je to tedy dovolené, tak spousta spolků společné lovy ruší,“ říká. Důvodem jsou podle něj obavy z nákazy koronavirem. „Máme kolegy myslivce, kteří jsou třeba v těch rizikových skupinách. Teď je období, kdy probíhá lov prasat divokých, který by se měl teď ještě zintenzivnit s ohledem na to, že k nám přichází z Německa africký mor prasat,“ vysvětluje.

Teď je nákaza zhruba 60 kilometrů od severních hranic země. „Ze severu jde obrovská vlna, která se nedá zastavit plotem. Dá se jenom snažit se tomu zamezit zintenzivněním odstřelů, aby ta hustota prasat nebyla tak velká. A v tom vidím roli, kterou nesehraje nikdo jiný než myslivci,“ upozorňuje předseda Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Janota.

Lov zvěře ale v posledních měsících zkomplikovali lidé, kteří kvůli nouzovému stavu vyrážejí častěji na výlety do lesů. „Lidi nám běhají v noci po lese, jezdí nám tam na kolech, na koních. A myslivci musí chodit do práce. Takže jdete do práce a v noci si jdete sednout na posed, abyste splnili předepsaný plán lovu.“

Zájem o zvěřinu

Naprostá většina myslivců v Česku má myslivost jako svůj koníček. Kvůli zákazům společenských akcí – plesů, výstav i takzvaných posledních lečí – přišly spolky o důležité příjmy. „Příjmy pak většinou další rok pokrývají fungování toho spolku, ať to jsou nájmy honiteb, nákup krmení pro zvěř, na pachové ohradníky, a pak další investice do péče o krajinu,“ vysvětluje Švrčula, který je jednatelem Mysliveckého spolku Tuchoraz.

Myslivci mají potíže i proto, že kvůli zavřeným restauracím nebyl zájem o zvěřinu. V návaznosti na jarní lockdown spustila Českomoravská myslivecká jednota webové stránky prozverinu.cz. Zájemci si tam můžou podle regionu vybrat myslivce, od kterého maso nakoupí.

Podle mluvčí myslivecké jednoty Andrey Gütlerové se ale výpadek nahradit nedaří. „Z deseti nabídek jsou pokryté tři. Nabídek je tam asi 200. Nejsou jen myslivci, kdo tam nabízí zvěřinu. Jsou tam i zpracovatelské závody, různé firmy, soukromníci. Můžete si tam dokonce vybrat, jestli chcete tu zvěřinu v kuse nebo rozbouranou.“

Myslivci chtějí zájem lidí o zvěřinu veřejnosti podpořit i tím, že ukážou, jak maso zpracovat. Na příští rok proto chystají videa s názorným návodem.