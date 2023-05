Ministerstvo chystá regulaci lesní zvěře. Plány lovu chce určit podle míry poškození porostů

Rozrytá pole, okousané sazenice stromků nebo třeba zničené chmelnice. Přemnožená zvěř, hlavně divoká prasata, jeleni nebo daňci, způsobují milionové škody zemědělcům a lesníkům. Ministerstvo zemědělství připravuje novelu mysliveckého zákona, která má stavy lesní zvěře snížit a plány lovu určit podle míry poškození lesů. Praha 15:52 12. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo zemědělství chystá regulaci přemnožené lesní zvěře, která způsobuje velké škody zemědělcům i lesníkům (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Předseda okresního mysliveckého spolku Benešov Jan Slabý jde přes pole do lesa. „U nás se nedá říct, že by byla nějak fatálně přemnožená. Ale výskyt dančí zvěře je vyšší, takže na to budeme více dbát. Ty škody jsou potom limitující,“ popisuje pro Radiožurnál.

Ne všechny myslivecké spolky ale na přemnoženou zvěř včas reagují, říká Petr Štěpánek, senátor za STAN a předseda podvýboru pro zemědělství, který se podílí na přípravě návrhu novely mysliveckého zákona.

Zvěř podle aktuálního mapování škod, zničí sedm procent lesních porostů. Cílem je dostat se na tři procenta.

Právě podle škod v lesích se mají nově stanovovat plány odlovu. „Současné stanovení počtu zvěře je velmi nepřesné, proto jsem přesvědčen o tom, že podle škod je to správné. V některých oblastech to jednoznačně znamená výrazné zvýšení odlovu, především spárkaté zvěře,“ upřesňuje Štěpánek.

Povolení lovu pro zemědělce?

„Vlastníci, především zemědělských pozemků, mají požadavek, aby i oni mohli lovit v případě vzniku škod na svých porostech. Samozřejmě za velmi specifických podmínek. Tohle je asi nejzávažnější třecí plocha celého mysliveckého zákona,“ doplňuje.

Majitelé polních a lesních pozemků by si mohli zajišťovat sami odlov zvěře, pokud by myslivci nesplnili dva roky po sobě plán odlovu.

Tento návrh se ale nesetkává s velkou podporou myslivecké obce. Proti je i předseda myslivců na Benešovsku Slabý. „Nedovedu si to představit, protože to zásadním způsobem, fatálně naruší mezilidské vtahy,“ upozorňuje.

Kvůli velkým škodám na polích už ale někteří zemědělci hledají svoji vlastní cestu. Například podle předsedy zemědělského družstva Krásná Hora Vlastimila Blažka jim zvěř loni napáchala za 750 tisíc korun.

„Sedli jsme k jednání, domluvili jsme si pravidla hry, o kolik sníží jednotlivé kategorie zvířat. A pravidelně se informuje o výsledku této dohody,“ konstatuje Blažek.

Potom nevymáhají škody. „Upřednostňuji jednání a motivaci tak, abychom se s nimi domluvili. Potřebuji, aby byly myslivecké spolky funkční a omezovaly škody na našich plodinách,“ uzavírá.

Družstvo motivuje myslivce i paušální platbou za odlovený kus. Co se týká novely mysliveckého zákona, tak ta by měla vejít v účinnost na podzim letošního roku.