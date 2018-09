Ministerstvo dopravy uzavřelo kontrakt na mýtné. Systém budou provozovat CzechToll a SkyToll

Ministerstvo dopravy ve čtvrtek uzavřelo desetiletý kontrakt s konsorciem firem CzechToll a SkyToll na provozování mýtného systému na dálnicích a vybraných silnicích první třídy. Novinářům to oznámil minstr dopravy Dan Ťok (za ANO). Dohodu potvrdil i vítězný CzechToll. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dříve během dne zamítl stížnost neúspěšné firmy Kapsch Telematic Services proti tendru. Praha 16:38 20. 9. 2018 (Aktualizováno: 18:13 20. 9. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Konsorcium, které ministerstvo vybralo, má mýtné vybírat deset let za 10,75 miliardy korun deset let. (ilustrační foto) | Foto: Milan Kopecký

Ministerstvo dopravy bylo podle Ťoka jediným účastníkem řízení u ÚOHS a tím, že se vzdalo práva na podání rozkladu a následně získalo potvrzení o pravomocném rozhodnutí úřadu, bylo ze zákona zrušeno předběžné opatření, kterým ÚOHS zakazoval uzavřít smlouvu s dříve vybraným vítězem tendru.

„Na základě toho, že nastaly podmínky pro možnost uzavření smlouvy s novým provozovatelem, tak jsme dnešního dne podepsali desetiletý kontrakt s vítězným konsorciem firem CzechToll a SkyToll, které budou od roku 2020 vybírat a spravovat mýtné na dálnicích a vybraných silnicích první třídy v České republice,“ řekl Ťok.

„Tuto smlouvu jsme uzavřeli rychle, nikoli však neuváženě. Šlo nám o to, abychom dali novému provozovateli dostatek času na přípravu,“ uvedl ministr.

Nový systém

Vítězné konsorcium rozhodnutí ÚOHS uvítalo, podle nich byl tendr férový pro všechny uchazeče. S přípravami nového systému chtějí firmy začít ihned.

CzechToll ze skupiny PPF Petra Kellnera a slovenská SkyToll mají podle Ťoka nyní 14 měsíců na to, aby připravily nový systém na výběr mýtného. Do konce roku 2019 platí smlouva s Kapschem, který provozuje dosavadní mýtný systém, podle Ťoka ji ale bude možné vypovědět dřív, pokud bude nový provozovatel rychleji připraven začít s výběrem mýtného.

Konsorcium, které ministerstvo vybralo, má mýtné vybírat deset let za 10,75 miliardy korun. Využívat k tomu bude modernější satelitní technologii, dosud k výběru mýtného sloužila mikrovlnná technologie. Ministerstvo dopravy očekává, že výnos z mýtného by se měl pohybovat mezi 140 a 150 miliardami korun za deset let.

Poprvé antimonopolní úřad o námitkách firmy Kapsch rozhodoval v květnu. Tehdy zrušil výběr vítěze tendru na vybudování a provoz systému na výběr elektronického mýta od roku 2020. Předseda úřadu Petr Rafaj ale v srpnu prvoinstanční rozhodnutí zrušil, protože podle něj úřad dostatečně nezohlednil některé významné okolnosti případu. Dnes ÚOHS zveřejnil rozhodnutí, ve kterém námitky neúspěšné společnosti odmítl.

Stát na mýtném od roku 2007 vybral 93,4 miliardy korun. Za prvních šest měsíců letošního roku z něj získal 5,4 miliardy korun, což je o 4,85 procenta meziročně víc.