Od půlnoci bude platit nové mýtné, přihlásit se nestihly tisíce dopravců. Registračních míst je na 200

Už od půlnoci začne v Česku platit nový systém výběru mýtného na zpoplatněných komunikacích. Zaregistrovat se do nového systému společnosti CzechToll se stále nestihlo zhruba 140 tisíc dopravců. Pokud se ale nechystají na dálnice a silnice první třídy hned v neděli, mají čas na registraci ještě v průběhu celého prosince. Registračních míst je v Česku víc než 200, jde hlavně o čerpací stanice. Praha 19:48 30. listopadu 2019

Přípravy na spuštění nového mýtného systému vrcholí. Od sobotní půlnoci bude firma CzechToll monitorovat situaci na českých zpoplatněných komunikacích, ale i na hraničních přechodech, popisuje provozní ředitel společnosti Petr Chvátal.

„Tady máme obrazovky, na téhle stěně máme monitor, kde promítáme ty technické parametry toho systému, tak abychom věděli co se děje v reálném čase, ale vidíme i to kolik aut nám jezdí, jestli náhodou ten řidič nemá palubní jednotku a jede, tady se všechny informace sbíhají,“ říká.

A jak bude vypadat vlastní spuštění? „V reálu máme nastavený čas, kdy má ten systému sám spustit účtování. My to samozřejmě budeme sledovat tady, jestli to tak je, ale několikrát jsme to testovali,“ vysvětluje Petr Chvátal ze společnosti CzechToll.

Zda mají všichni dopravci palubní jednotky, bude kontrolovat Celní správa - a to hned od půlnoci. Za jízdu po zpoplatněných komunikacích bez nové palubní jednotky hrozí dopravcům až sto tisícová pokuta.