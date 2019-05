Mýtné za vjezd do Prahy? Platit by se mohlo už za několik let, schválili radní

Za vjezd do Prahy by se mohlo za sedm let platit mýtné. Podle Pražského deníku s tím počítá plán udržitelné mobility, který koncem dubna schválili radní hlavního města. Opatření má omezit počet aut v přeplněných pražských ulicích.

Praha 11:11 11. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít