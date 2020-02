Vyhýbají se kamiony zpoplatněným úsekům silnic? Problémy hlásí pouze ze Středočeského kraje

Už víc než měsíc se na téměř 900 kilometrech hlavních silnic nově vybírá mýtné. A zatím se zdá, že ho dopravci vcelku poctivě platí. Vyplývá to z průzkumu Českého rozhlasu, který oslovil všechny kraje s dotazem, jestli řidiči někde zpoplatněné úseky objíždějí. A problémy zatím nehlásí téměř nikde. Praha 12:46 8. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kamiony se ve většině krajů v Česku poplatkům nevyhýbají (ilustrační foto) | Foto: František Vlček / MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Podle posledního sčítání ministerstva dopravy tady za den projede celkem šest tisíc vozidel, z toho cirka 1500 těžkých nákladních automobilů,“ vypočítával loni starosta jihočeských Střelských Hoštic Luboš Krupka zvolený za ODS. Obec leží na rušné silnici číslo 22 mezi Klatovy a Strakonicemi.

Mýtné se na ní ani po Novém roce neplatí. Krupka se proto loni bál, že by právě přes Střelské Hoštice mohly začít jezdit kamiony, které by se chtěly vyhnout nově zpoplatněné silnici mezi Plzní a Českými Budějovicemi.

„Tady v tom středu obce je mateřská i základní škola, jednota, obecní úřad i pošta,“ řekl pro Radiožurnál. Podle starosty je ale zatím provoz ve Střelských Hošticích podobný jako loni. Definitivně potvrdit to má rozsáhlý dopravní průzkum.

Sčítání dopravy

Silničáři při něm sčítají dopravu nejen na jihu Čech, ale i v celém zbytku republiky, popisuje náměstek hejtmana Karlovarského kraje Martin Hurajčík z hnutí ANO.

„Sčítání by mělo potvrdit, nebo vyvrátit předpoklad, že v souvislosti s rozšířením mýta došlo k přelivu kamionové dopravy na silnice nižších tříd,“ přiblížil Hurajčík. Výsledky sčítání by silničáři mohli mít na konci února. Pokud by zjistili, že někde se řidiči kamionů placení mýta opravdu vyhýbají, mohli by tam na jaře umístit nové značky se zákazem vjezdu

„Může dojít k osazení kritických úseků omezujícími dopravními značkami, které poté donutí těžkou dopravu vrátit se na silnici vyšší třídy,“ vysvětlila mluvčí kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Většina krajů ale zatím neeviduje, že by řidiči někde zpoplatněné úseky objížděli. Jedinou výjimkou jsou střední Čechy - podle tamního hejtmanství tam na některých vedlejších silnicích jezdí asi o 10 procent kamionů víc než v minulých letech.

„Počet nákladných vozidel mírně vzrostl, ale prozatím ne dramaticky. Uvidíme, až začne stavební sezóna,“ řekla mluvčí Středočeského kraje Helena Frintová.

Za každý ujetý kilometr na nově zpoplatněných silnicích prvních tříd dopravci zaplatí necelé dvě koruny. Mýtné stát od začátku letošního roku nově vybírá třeba třeba na silnicích mezi Prahou a Kolínem, Táborem a Pelhřimovem nebo mezi Brnem a Svitavami.