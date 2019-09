Za tendr na mýto je zodpovědný Ťok, za úspěch i neúspěch, míní poslanec ANO Feranec

Státní tendr na nový mýtný systém se opět komplikuje. Antimonopolní úřad ve čtvrtek vydal zákaz plnění smlouvy na výběr mýta mezi ministerstvem dopravy a konsorciem firem CzechToll /SkyToll. Zákaz začne platit až rok po právní moci rozhodnutí úřadu. Mýto v Česku se vybírat bude, uklidňuje v rozhovoru pro Radiožurnál poslanec ANO a expert na dopravu Milan Feranec. A dodává, že podle něj je za tendr zodpovědný exministr dopravy Dan Ťok za ANO. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 6:00 28. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milan Feranec na fotografii ze září 2014 | Foto: Tomáš Frait/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Pane poslanče, byl jste náměstkem na ministerstvu dopravy, byl jste tam zejména v době ministrování Dana Ťoka. Vysvětlete nám, co znamená rozhodnutí antimonopolního úřadu.

Předně je potřeba říct, že rozhodnutí je zatím neúčinné, nepravomocné. Ministerstvo má pochopitelně možnost podání opravných prostředků, což předpokládám, že udělá. Pro to, jestli se bude vybírat mýto, nebo nebude, to neznamená nic, protože mýto se vybírat bude. Smlouva je platná, smlouvu nikdo nezrušil.

Takže pro dopravce se nic nemění, mají se dál připravovat na zavedení satelitního systému výběru mýta?

Určitě se pro ně nic nemění a musí se na to připravit.

Pane poslanče, když úřad řekl, že ta smlouva poté, co rozhodnutí nabude právní moci, bude platit maximálně rok, co to znamená? Že po roce se může výběr mýta změnit nebo zastavit nebo…?

To znamená, že ministerstvo má rok od pravomocného rozhodnutí, to znamená od rozkladu, na to, aby tuto situaci vyřešilo. A věřím, že ji vyřeší způsobem takovým, že to uživatele nijak neovlivní a nebude to pro ně znamenat zásadní komplikace.

Jak to ministerstvo vyřeší nebo jak by to podle vás mělo vyřešit?

To se musíte zeptat na ministerstvu, já tam už víc než rok nejsem. Ale opakuji, má možnost ještě nějakých opravných prostředků. Dále běží různá jiná řízení, má rozhodnout Nejvyšší správní soud. Je v tom trošku právní galimatyáš.

Velký.

Ale důležité je, že smlouva je platná, mýto se vybírat bude. Skutečně proběhla soutěž a možná kdyby ministerstvo soutěžilo tak v roce 2006, kdy tři zájemce vyloučilo a jednalo jenom s jedním, možná by tento problém nebyl. Ale já si myslím, že ten postup je správný.

Soustředila bych se na ten současný problém, kdy nám pořád ještě hrozí to, že třeba za rok bude muset stát vybírat nového dodavatele mýta. Je podle vás zodpovědné, pokud by ministerstvo zkrátka běželo v tom režimu, který má teď nastoupit, bez ohledu na to, jak mohou dopadnout ony právní spory, a zkrátka čekalo, že ty spory vyhraje?

Je zodpovědné, aby systém výběru mýta běžel dál, a je to i hospodárné. Přináší 10 miliard korun ročně a hlavně plní i nějakou regulační funkci. Takže je to zodpovědné. A myslím, že ministerstvo nemá jinou možnost než pokračovat v té smlouvě, která je platná.

‚Rok na nový systém je málo‘

Dobrá. A co třeba varianta, že by ministerstvo začalo opět znovu soutěžit dodavatele systému mýta, tak aby po roce mělo řádně vysoutěženého dodavatele?

To je určitě varianta, kterou budou zvažovat, ale jak znám průběh soutěže u tak velkých tendrů, a skutečně je to obrovský tendr, tak si nejsem jistý, jestli rok je dostatečně dlouhá doba na vysoutěžení úplně nového systému. Myslím si, že není. Skutečně ty procesy jsou nastaveny takovým způsobem, že za rok se to, myslím, nemusí stihnout. Pokud bychom měli soutěžit úplně nový systém.

Viděli jsme to za ministrování pana Ťoka.

Ano, a protože mám tuto zkušenost, vím, že to trvá minimálně dva roky, ty procesy. Tak je to nastavené.

Co s tím? Vypadá to, že ministerstvo dopravy je v poměrně vážných problémech. Protože pokud nevyhraje právní spory, tak za rok končí ona lhůta, kterou vydal antimonopolní úřad. A zároveň říkáte, že se nestihne nové výběrové řízení.

Já říkám, nové výběrové řízení na úplně nový systém by se nemuselo stihnout nebo se nestihne. Ale já bych to nechal…

Takže by se v takovém případě soutěžil znovu satelitní systém?

Může se, jsou různé varianty, ale to musí říct ministerstvo dopravy, od toho tam má právní i technické experty. Ale já věřím, že to zvládne a mýto se vybírat bude, a to takovým způsobem, aby to přineslo co nejméně komplikací uživatelům.

Pane poslanče, když teď hovoříme o tom právním zmatku, do kterého jsme se dostali po soutěži na nový mýtný systém, považujete tu soutěž za úspěch? Jenom předesílám, že jste ji neměl úplně na starosti. Jenom v době soutěžení nebo v průběhu výběru nového dodavatele jste byl náměstkem na ministerstvu dopravy, tuším, že politickým náměstkem.

Na začátku jsem byl odborným náměstkem, potom politickým. Neměl jsem to na starosti, ale kolegům jsem pomáhal. Považuji to za úspěch, protože to byl první případ, kdy se přesoutěžil obrovský IT systém. Je potřeba si říct, že mýto je hlavně obrovský IT systém.

Ukončila se závislost státu na jednom konkrétním dodavateli. V různých jiných resortech se to tak úplně nedaří, protože ty systémy jsou nastaveny a jsou tam nějaká autorská práva. A je velmi problematické za chodu, bez přerušení fungování systému, přejít na systém jiný. Takže v tomto to považuji za obrovský úspěch.

Bez ohledu na ty právní komplikace, které v tuto chvíli sledujeme?

Život je plný komplikací a někdy i právních.

Já se ptám vážně, pane poslanče.

Já to myslím vážně, myslím to vážně. Věřím, že si s tím ministerstvo poradí.

Protože se pořád bavíme o situaci, kdy může České republice vzniknout poměrně velká škoda. Kdyby jedna nebo druhá firma případně žalovala náhradu škody, kdyby nedošlo k pokračování těch smluv. Ostatně i konsorcium CzechToll/SkyToll už investovalo, tuším, dvě miliardy korun do zavádění nového satelitního systému.

Nechci řešit co by kdyby, co by se mohlo stát. Věřím tomu, že to dopadne. Ten systém se vysoutěžil, myslím, jak transparentně, tak hlavně hospodárně a efektivně. Věřím tomu, že bude fungovat.

‚Zodpovědný je vždy ministr‘

Říkáte, že se vysoutěžil transparentně. Pane poslanče, nevíte, jak postupuje policejní vyšetřování, které je právě spojeno s tendrem na mýtný systém?

To nevím. Jak bych to měl vědět? Možná to víte vy, novináři vždycky ví všechno dřív než politici. Já to skutečně nevím.

Já se ptám proto, že v březnu letošního roku se v médiích objevila informace, že policie si vyžádala i váš mobilní telefon.

Přečetl jsem si v médiích, že prý jsem vyšetřován. Já o tom tedy nevím. Pochopitelně navštívili mě zástupci policie, zodpověděl jsem jim několik otázek, požádali mě o mobilní telefon, já jsem jim ho dal, oni mi ho asi za pět hodin vrátili a to je tak všechno, co o tom vím.

A dál se vás to vyšetřování netýká?

Nevím o tom. Pokud se týká, tak o tom nevím, protože od té doby mě nikdo nekontaktoval. (směje se)

Pane poslanče, nezlobte se, ale to je poměrně vážná věc. Sám jste říkal, že to je jeden z největších tendrů, který se tady řeší. Policie v té souvislosti, jak jsem říkala, vyžadovala váš mobilní telefon, ptala se na nějaké informace od předsedy vašeho poslaneckého klubu Jaroslava Faltýnka, byla na ministerstvu dopravy, kde si vyžadovala celou řadu dokumentů, jak mně i v rozhovoru ve Dvaceti minutách Radiožurnálu říkal exministr Dan Ťok. To je přece vážná záležitost, než abychom to tady takto zlehčovali.

Ale já to nezlehčuji, já jenom říkám, asi mě neposloucháte, že mě v březnu navštívili, zodpověděl jsem jim pár otázek, neboli podal vysvětlení, poskytl jsem jim mobilní telefon, oni mi ho vrátili a od té doby se nic nestalo nebo já o ničem jiném nevím. Takže jak jinak mám na to odpovědět?

Pane poslanče, kdo v hnutí ANO je zodpovědný za ten tendr na nový mýtný systém? Ať už dopadne úspěšně, nebo neúspěšně, komu budeme přičítat ty politické body, ať už plusové, anebo minusové?

Za tendr je vždycky zodpovědný ministr, vždycky ministr. Kdo jiný než ministr má za něj odpovídat, když řídí to ministerstvo?

Takže ať to dopadne jakkoli, konečný výsledek přičítáme na politický účet Dana Ťoka.

Byl ministr, nese odpovědnost za úspěchy i neúspěchy a já stále věřím, že ten tendr nakonec dopadne dobře, mýto se vybírat bude, a to efektivně, a bude to hlavně hospodárné pro stát.

Správný výběr šéfa Českých drah?

Pane poslanče, jak složité je vést České dráhy?

Nevím, proč se na to ptáte mě. Já jsem České dráhy nevedl…

Byl jste předsedou dozorčí rady.

Ano, byl jsem předsedou dozorčí rady. Je to složité, je to komplikovaná firma. Hodně dceřiných společností, plní nějakou veřejnou službu. Je to celkem komplikovaná záležitost.

Pojďme ještě pro posluchače říct, kolik mají České dráhy zaměstnanců?

České dráhy jako společnost mají řádově 15 tisíc, celá skupina myslím kolem 30 tisíc.

Jistě tušíte, proč se na to ptám, protože byl vybrán nový šéf Českých drah, kterým se stal Václav Nebeský. Podle řady expertů i opozičních poslanců nemá zkušenosti na řízení takové firmy.

Opoziční poslanci budou vždy říkat, že to, co dělá koalice, je špatně. Musíte se zeptat toho, kdo ho vybíral, to znamená dozorčí rady Českých drah. Já pana Nebeského neznám. Proběhlo výběrové řízení, za které odpovídá dozorčí rada. Musíte se tedy zeptat členů dozorčí rady Českých drah. Já skutečně nevím, proč bych to měl jako politik řešit.

Ptám se vás proto, že jak jste sám říkal, tak jste byl předsedou dozorčí rady Českých drah. Jste také členem výboru pro dopravu v Poslanecké sněmovně, jste členem hnutí ANO, které resort dopravy ovládá. Myslím, že těch důvodů, proč se na to ptám právě vás, je poměrně dost. Pane poslanče, považujete Václava Nebeského za dobrého kandidáta na post ředitele Českých drah?

Neznám ho, ale pokud ho vybrala dozorčí rada, tak asi seznala, že to je nejvhodnější kandidát. Nemůžu k tomu mít žádný další komentář, pokud skutečně toho člověk vůbec neznám.

Ptám se proto, že podle komentáře, který se objevil na serveru Zdopravy.cz, který se velmi detailně věnuje situaci v dopravě, měl Václav Nebeský nejslabší životopis ze všech 14 kandidátů na post šéfa Českých drah, tedy těch kandidátů, ze kterých bylo vybíráno. Například nemá ani magisterské vysokoškolské vzdělání.

Víte, když jsem nastoupil na dopravu nebo i do dozorčí rady Českých drah, tak jsem byl původem právník.

Já vím.

Neměl jsem zkušenosti z dopravy, z železnice. A všechno je to o tom, jestli je člověk schopen řídit, jestli je schopen pracovat s lidmi. Skutečně to není o technických, o detailních znalostech, je to o tom, jak se člověk v dané problematice zorientuje. Ale já jsem životopis pana Nebeského ani jiných kandidátů neviděl, tak nemůžu soudit. Musím vycházet z toho, co rozhodla dozorčí rada. A takto je to nastavené.

Pane poslanče, nemusíte, jako odborník na oblast dopravy, byl jste šéfem dozorčí rady Českých drah, mě zajímá váš názor na to, jestli je takový kandidát vhodný, jestli je dostatečně kvalifikovaný na pozici generálního ředitele Českých drah? Připomínám ještě další fakt, pan Nebeský neřídil žádnou velkou firmu. Dříve byl v požadavcích na výběr členů představenstva Českých drah požadavek na řízení společnosti o minimálně 300 zaměstnancích, pak se ale ten požadavek snížil na 100 zaměstnanců. A tomu už pan Nebeský vyhověl.

Já vám odpovím, jestli je pan Nebeský správný nebo vhodný kandidát. Vybrala-li ho dozorčí rada, která je složená z odborníků na dopravu, i z akademické sféry, tak je správný, protože ona nese zodpovědnost. Skutečně to není o tom, jestli jsem v životě řídil tisíc nebo sto lidí, je to o tom, jak si dokážu sestavit ten tým a jaký nastavím systém řízení. Ale to se skutečně musíte ptát členů dozorčí rady.

A váš názor, pane poslanče?

Vybrala-li ho dozorčí rada, tak je to správný kandidát.

Pane poslanče, váš názor.

Svůj názor jsem už řekl.

České dráhy znáte. Předpokládám, že tušíte, jaké jsou požadavky nebo jak náročné může být tak velký podnik řídit, že o tom máte nějakou představu, tak mě zajímá váš názor na to, jestli to tento člověk dostatečně zvládne?

Já ho budu hodnotit podle výsledků jeho práce. Nebudu to říkat dopředu. Věřím, že to zvládne, a budu ho hodnotit podle výsledků jeho práce. Tak by to mělo být, takhle je to normálně v životě.

Mě by zajímalo i to, podle čeho soudíte předpoklady nebo kvalifikační schopnosti někoho na podobně významnou a exponovanou funkci? Vysokoškolské vzdělání to tedy není. Říkal jste, že může záležet na jiných věcech. Zkušenosti s řízením dostatečně velkého podniku to podle vás také nejsou. Tak by mě zajímalo, podle čeho byste vybíral vy?

Podle čeho bych vybíral já? Určitě bych si nechal poradit, nastavil bych nějaká kritéria, ale skutečně já ani ta kritéria neznám, takže nemůžu, skutečně to nechci… Budu soudit pana Nebeského podle výsledků jeho práce. Všechno ostatní je jenom teorie. Můžeme si tady o tom vykládat ještě dvě hodiny, ale je to jenom teorie.

Jaká kritéria, pane poslanče, říkáte, že vzdělání to není, zkušenosti z manažerských pozic to tedy nejsou, tak co to tedy je?

Ale jsou to i zkušenosti z manažerských pozic nebo z řídících pozic. Víte, pohyboval jsem se v soukromých firmách, na ministerstvu, Českých drahách a vždycky je to jenom o řízení. A celé řízení je o práci s lidmi. Ale opakuji znovu, nebudu teď hodnotit pana Nebeského, budu ho hodnotit podle výsledků jeho práce, podle výsledků Českých drah. Víc ze mě už nedostanete.

Já se přesto nevzdám, pane poslanče.

Dobře.

Říkal jste, že ten výběr byl volbou dozorčí rady Českých drah, na to jste tady několikrát odkazoval. Považujete to výběrové řízení za transparentní? Ptám se proto, že server Zdopravy.cz napsal už v červnu, že generálním ředitelem Českých drah se stane pan Nebeský. Bylo to předtím, než bylo vůbec vyhlášeno výběrové řízení. Premiér Andrej Babiš (ANO) pak vystupoval na plénu v Poslanecké sněmovně v interpelacích a říkal, že proběhne standardní a transparentní výběrové řízení. A jeho vítězem se stal pan Nebeský, který měl údajně nejslabší profesní životopis. Tak se ptám, jestli považujete to výběrové řízení za transparentní?

Vy tady používáte údajně a tak dále. Já o tom skutečně nechci spekulovat. Nevím. Předtím probíhaly obsazení bez výběrového řízení, takže je to skutečně odpovědnost dozorčí rady.

Nižší schodek, lepší schodek

Vy jste také místopředseda sněmovního rozpočtového výboru. Zajímal by mě stručně na závěr váš názor na sestavený státní rozpočet se schodkem 40 miliard korun. Jste s tím spokojen?

Pochopitelně člověk by neměl být nikdy spokojený. I já bych uvítal, kdyby byl ten schodek nižší. Na druhé straně jsou z hlediska programového prohlášení nějaké vládní priority. To znamená navyšování důchodů, rodičovská, platy učitelů a tak dále, zvýšení nákladů na vědu, na obranu. Takže v rámci možností je sestavený tak, že respektuje priority vlády. Takže v tomto smyslu jsem spokojen.

Andrej Babiš, když byl ještě ministrem financí, hovořil o tom, že směřuje k vyrovnaným státním rozpočtům, že bychom měli mít vyrovnané státní rozpočty, že on by vyhodil ze své firmy manažery, kteří by mu sestavovali takovéto schodkové rozpočty. Stane se to někdy? Je to reálné?

Věřím, že to reálné je. Je potřeba říct, že i když je schodek, tak náklady na obsluhu státního dluhu nebo zadluženost, klesá. Myslím ale, že to reálné je, bude to asi chvilku trvat, ale věřím tomu, že se k tomu časem dopracujeme.

A jak?

Roste výběr daní, to víme, roste víc než ekonomika. Předpokládám, že se výběr zefektivní bez toho, aby se musely navyšovat daně.

Také ale velmi zásadně rostou…

A pochopitelně musí se trošku i škrtat v provozních nákladech státu. To je úplně jasné.

Na to jsem se chtěla zeptat, že velmi zásadně rostou mandatorní výdaje, výdaje na důchodový systém, není žádná reforma důchodů, nic takového není. Dramaticky přibývá počet státních zaměstnanců nebo zaměstnanců ve veřejné sféře, abych byla přesnější, o 60 tisíc za posledních sedm let, tuším.

Je ale potřeba rozlišovat mezi státním úředníkem, kde naopak pro rok 2020 ministryně financí (Alena Schillerová za ANO) naordinovala ministerstvům pokles o necelých tři tisíce lidí, a mezi lidmi, co jsou placeni ze státního rozpočtu, ze státních peněz, a to jsou policisté, hasiči, vojáci. Někdy se to smíchává. Myslím, že je v pořádku, že se navyšují počty lidí, kteří zajišťují veřejnou službu a bezpečnost, obrana je veřejná služba.

Kolik důchodcům?

Pane poslanče, vzhledem k prognózám, které slibují spíše ochlazování ekonomiky nebo rozhodně neavizují nějaký velký růst oproti současnému stavu, nebylo by spíše férovější přiznat, že vyrovnaných rozpočtů prostě v nejbližších letech nedosáhneme? Že to byl slib, který nelze naplnit?

Měl by to být cíl. Pochopitelně nemůže to být cíl za rok, za dva. To bychom museli někde škrtat, to bychom skutečně museli těch 40 miliard někde najít.

Byl to váš předseda, kdo to sliboval.

Pochopitelně těch 900 korun průměrně k důchodů je asi 36 miliard. To bychom vždycky mohli najít hned.

Pane poslanče, víte, že nepřidáváte 900 korun?

Průměrně. Průměrně.

Ale víte, že nepřidáváte ani průměrně 900 korun důchodcům?

Ne, počkejte. Že se průměrný důchod zvýší o 900, je pravdou. To, že z toho asi 750 je valorizace…

Zákonná valorizace.

Kdy se ale ten zákon ale změnil? Myslím, že když jsme byli ve vládě.

Ano. Ale přesto je to zákonná valorizace.

Ano, je zákonná.

Takže přidáváte 150 korun.

Počkejte, teď řešíme sémantický problém.

To není sémantický problém, to je faktická záležitost.

Počkejte, když řekneme, že se zvyšuje průměr důchodu o 900 korun, je to pravda?

Ministryně financí říká, vláda zvyšuje o 900 korun. A to není pravda. Není to pravda, pane poslanče.

Vláda na to musí zajistit prostředky.

Pane poslanče, to není pravda, že?

Ne, zvyšuje se ten důchod? Zvyšuje.

Zvyšuje vláda o 900 korun důchody?

Část zákonně a část na základě toho rozhodnutí. A kdo jiný než vláda na to musí zajistit prostředky.