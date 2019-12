Zatím bez komplikací. Spuštění nového mýtného systému se obešlo bez kolon, riziko je ještě v pondělí

Od nedělní půlnoci funguje na českých dálnicích nový - satelitní - systém výběru mýtného společnosti CzechToll, který nahradil mikrovlnou technologii firmy Kapsch. Podle posledních čísel je zaregistrováno 313 tisíc aut z celkových odhadovaných 460 tisíc. Stále se tak do výběru nového mýta nestihlo zapsat 145 tisíc aut. Doprava na českých dálnicích je zatím bez komplikací. Praha 12:03 1. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V neděli jsou zatím české dálnice bez komplikací (ilustrační foto) | Foto: Iveta Lhotská | Zdroj: MAFRA / Profimedia

První transakce proběhla přesně jednu vteřinu po půlnoci. „Bylo to na D52 u Hrušovan a naúčtované mýtné bylo sedm korun,“ řekl pro Radiožurnál mluvčí společnosti CzechToll Miroslav Beneš. Celkem už během neděle společnost CzechToll zaznamenala od půlnoci 153 tisíc transakcí a na mýtném vybrala přes 2,6 milionu korun.

„Systém zatím funguje bez problémů,“ uvedl pro Radiožurnál šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Kvůli nezaregistrovaným řidičům se původně očekávalo, že se na hraničních přechodech začnou tvořit kolony. Nakonec ale na komplikace nedošlo a to i kvůli tomu, že v neděli mají kamiony zákaz jízdy na tuzemských dálnicích a to od 1.00 do 22.00.

„Minulý týden se řidiči pojistili dopředu a koupili si české mýto. O víkendu kamiony totiž jezdit nemohou, takže je to tady takové klidnější,“ potvrdila pracovnice na registračním místě ve Starém Hrozenkově Milada Múdrá.

Pondělní komplikace?

Dramatičtější situace se dá očekávat od pondělního rána a to zejména u hranic s Polskem a Slovenskem. „Jako nejkritičtější hraniční přechod se jeví Lanžhot na dálnici D2 ze slovenské republiky. Dále třeba Bohumín nebo Krásný les na D8. Je jich více,“ upozornil Mátl. Ředitelství silnic a dálnic je ale podle něj připraveno zasáhnout, v pohotovosti je i policie. „Pravděpodobnost, že by cokoli selhalo, je minimální,“ dodal.

Náklady jsou v porovnání s mikrovlnou technologií, kterou se dosud vybíralo, podle Mátla zhruba třetinové. „Očekáváme zhruba 500 až 600 milionů ročně,“ upřesnil s tím, že i vybraná částka nejspíš bude vyšší. V roce 2020 se totiž mýtný systém rozšíří i na silnice první třídy, tedy asi na dalších 900 kilometrů vozovek.