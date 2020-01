Výběr z médií: kosmické centrum, cizinci si chválí české mzdy nebo škola až v 9 hodin

V pátek se v českých médiích dočtete, že Letecký výzkumný ústav postaví kosmické centrum, píše deník E15. Podle Lidových novin by škola měla začínat až v devět hodin. Podle některých psychologů by to mohlo snížit počet případů deprese. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:24 17. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Škola by podle Lidových novin měla začínat až v devět hodin (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

Letecký výzkumný ústav postaví kosmické centrum. Píše to deník E15. Budova za asi 150 milionů korun má vyrůst v letňanském areálu instituce, hotová by mohla být už za rok. Výzkumníci by tam měli pracovat hlavně na vývoji elektroniky, softwaru, speciální chemie a kompozitních konstrukcí využitelných ve vesmíru.

Deník N

Ministerstvo dopravy zatím nebude víc omezovat pracovní dobu strojvedoucích. Deník N připomíná, že přísnější pravidla měla být součástí novely drážního zákona. Resort tím chtěl snížit stále rostoucí počet nehod na českých kolejích. Strojvedoucích je ale nedostatek. Limity se proto nelíbily dopravcům ani Hospodářské komoře. A ministerstvo je z návrhu vyškrtlo.

Lidové noviny

Škola by měla začínat až v 9 hodin. Lidové noviny uvádějí, že to doporučují někteří psychologové. Podle nich by to mohlo snížit počet případů deprese nebo poruch spánku u dětí. Někteří ředitelé škol ale namítají, že by pak děti neměly čas na mimoškolní aktivity.

Právo

Cizinci, kteří do Česka přijeli za prací, si chválí české mzdy. Hlavní téma pátečního Práva. Podle dat Českého statistického úřadu si třeba Ukrajinci v rodné zemi vydělají v průměru jenom pětinu toho, co v Česku. Rumuni a Slováci si průměrně přijdou na 40ti tisíc korun měsíčně. To je dokonce asi o šest tisíc víc, než je celostátní průměrná mzda. Celkem je u nás přes 550 tisíc pracujících ze zahraničí.