Justičním zaměstnancům vzroste hrubá mzda v průměru na 30 tisíc korun

Zaměstnanci v justici budou po navýšení platů od 1. ledna v průměru pobírat 30 tisíc korun hrubého. Na tiskové konferenci to v pondělí uvedl ministr Jan Kněžínek (za ANO) s tím, že pokud by nyní justičnímu personálu platy nevzrostly, situace u soudů by už byla kritická. Například asistentovi soudce vzroste hrubý příjem o 7 190 Kč, vyššímu soudnímu úředníkovi o 4 750 Kč, soudní zapisovatelce o 1 430 Kč.

