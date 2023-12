Mám pocit, že ministr Válek sám neví, z jakých peněz mzdy navýší, říká ředitel nemocnice Kolín

Některé nemocnice přešly od pátku na omezený provoz kvůli výpovědím přesčasů lékařů. A to i přesto, že se zástupci lékařů ve čtvrtek dohodli s premiérem, že na platy přidá skoro deset miliard korun z veřejného zdravotního pojištění a že sněmovna schválila novelu zákoníku práce o přesčasech lékařů. Situaci blíže popisuje host Českého rozhlasu Plus Petr Chudomel, místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic a také ředitel nemocnice Kolín. Rozhovor Praha 20:31 3. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Některé nemocnice přešly od pátku na omezený provoz kvůli výpovědím přesčasů lékařů. A to i přesto, že se zástupci lékařů ve čtvrtek dohodli s premiérem, že na platy přidá skoro deset miliard korun z veřejného zdravotního pojištění a že sněmovna schválila novelu zákoníku práce o přesčasech lékařů | Foto: Zdeňka Trachtová | Zdroj: Český rozhlas

Museli jste ještě omezovat provoz nemocnice, nebo lékaři zareagovali na čtvrteční dohodu jejich zástupců s premiérem?

Protestní akce lékařů u nás v nemocnici pokračuje. Lékaři, ostatně stejně jako my ředitelé, čekají na nějaké konkrétní výsledky té čtvrteční dohody.

Dá se podle vás dohoda lékařů s premiérem o navýšení odměn opravdu řešit prostřednictvím úhradové vyhlášky? Ptám se třeba i proto, že například místopředseda Správní rady VZP, někdejší ministr financí Miroslav Kalousek z TOP 09, to označil za nelegální.

My už máme určité historické konsekvence, ať to bylo v případě zvyšování mezd sestrám za paní ministryně Juráskové a zvyšování mezd lékařům za pana ministra Hegera. Čili určité možnosti tady jsou. Naše asociace by si ale nepřála, aby se jednalo o penězích, které jsou již zakotveny v úhradové vyhlášce za rok 2024.

Jinými slovy – ten přesun mezi kapitolami by vám nevyhovoval. Rozumím tomu správně?

Mluvím o těch třech miliardách, které pan premiér slíbil navíc. Pan ministr Válek slíbil 6,8 miliardy a pan premiér přihodil další tři. My se budeme ptát, odkud ty tři miliardy jdou. Pokud to budou peníze od všech pojišťoven navíc, tak to samozřejmě chápeme a jsme připraveni to promítnout do mezd, protože více či méně požadavky lékařů respektujeme. Ale pokud by to mělo být v rámci již dané schválené úhradové vyhlášky, tak s tím může být potíž.

Jednání s pojišťovnami by mělo následovat už v pondělí. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek má projednat právě s řediteli zdravotních pojišťoven postup k růstu mezd a platů ve zdravotnictví. Odpoledne má pak být opět jednání se zástupci lékařů. Kde máte možnost se jako Asociace českých a moravských nemoc přímo ministra Válka zeptat, jestli ten postup bude tedy takový, že pojišťovny přidají, anebo se to bude přesouvat v rámci těch stávajících peněz, které zakotvila úhradová vyhláška?

My jsme s panem ministrem Válkem jednali jako Asociace českých a moravských nemocnic v pátek odpoledne. I tohoto tématu jsme se rámcově dotkli. Získal jsem ale pocit, že pan ministr Válek sám neví, jakým způsobem dojde k přesunu a jaký bude ten instrument, kterým dojde k přesunu prostředků do nemocnic a v jaké výši mají být mzdy navýšeny.

Ředitel jihlavské nemocnice Lukáš Veleva si myslí, že české zdravotnictví zásadně spěje k tomu, že bude muset zrušit pojišťovnický systém a přejde na systém národní zdravotní služby. Za panujících podmínek se podle něj zdravotnictví prakticky nedá řídit, protože subjektů, kterých do toho vstupují, je příliš mnoho a mají rozdílné zájmy. Je toto názor, který se mezi vašimi kolegy v asociaci českých a moravských nemocnic objevuje častěji? A jak by vypadal ten systém národní zdravotnické služby?

Systém národní zdravotní služby, to je zcela legitimní systém, který používají skandinávské země nebo například Kanada, Anglie. Je to takový systém, že máte budget peněz na celý zdravotní systém na jeden rok a s tím musíte prostě nějak vyjít. Ona ta odpověď od pana ředitele z Jihlavy je zcela legitimní, protože když si vezmete, jak narůstá podíl zdrojů ze státního rozpočtu do fondu všeobecného zdravotního pojištění, tak je to zcela legitimní názor.

Další věc – jestliže se chce, abychom, byť je to třeba v rámci této úhradové vyhlášky, abychom všichni stejně navyšovaly mzdy, to znamená, že stát přebírá kontrolu nad naší největší nákladovou položkou, což jsou mzdy. No tak v podstatě přecházíme do systému, který řídí, direktivně stát.