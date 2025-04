Na 82 procent kontrolovaných e-shopů loni porušilo zákon, hlásí inspekce. Rozdala 907 pokut

Ipsos: Volby by vyhrálo ANO. Polepšily si Spolu a SPD, hnutí STAN mírně oslabilo

Volby do Poslanecké sněmovny by na konci března vyhrálo hnutí ANO se ziskem 35,8 procenta hlasů. Druhou koalici Spolu by volilo 20,9 procenta lidí. Hnutí STAN by mělo 10,3 procenta.