Na Bruntálsku přibývá útoků vlků. Hejtmanství tam vyplatilo farmářům na odškodném už téměř milion

Na Bruntálsku letos přibývá útoků vlků. Potvrzují to myslivci i chovatelé ovcí. Vlk je podle platných zákonů chráněný a chovatelé tak můžou nanejvýš za splnění určitých podmínek žádat o odškodnění za způsobené škody. Radiožurnál získal svědectví z Petrovic, kde vlci napadli stádo a zadávili ovci a jehně. Stalo se to za bílého dne v části vesnice, kde je souvislá zástavba domů. Reportáž Petrovice 16:07 15. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ovce, kterou objevili Čadečtí po útoku vlků v potoce nedaleko svého domu | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

„Přicházím do ohrady a najednou koukám, u potoka leží roztrhaná ovce. Přímo tady ležela, smutně koukala a půl těla pryč. Zároveň zmizelo i její třítýdenní jehně. To už jsme nenašli. Chtělo se mi z toho brečet,“ popisuje chovatel Pavel Čadecký z Petrovic na Bruntálsku chvíli, kdy ovci v potoce nedaleko svého domu našel.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Andrey Brtníkové

„Člověk se o to tady stará, nosí kvůli tomu denně seno, vodu a najednou vidí, že je jeho práce úplně zbytečná,“ doplňuje. Podle něj byly stopy po útoku patrné na několika místech v ohradě.

„Tady jsou ještě vidět stopy vlny, jak před těmi vlky utíkala a oni ji z ní rvali. Bylo tady těch chuchvalců ještě více. Ona totiž bránila své jehňátko a ten vlk ji úplně rozsápal. A to byla nejsilnější ovce z celého stáda, co tady mám. Byla dost vůdčí, nenechala si jen tak něco líbit. Taky na to doplatila,“ dodává.

Ovce s třitýdenním jehnětem, na kterou vlci zaútočili | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Dům se nachází u potoka. Abychom objevili místo, kudy vlci do ohrady vnikli, musíme vyjít výš. Směrem k lesu. „Chodí od lesa, potokem by vlci nikdy nešli. Podhrabali a podlezli ovčí pletivo,“ říká Čadecký, který si nejprve chtěl zažádat o odškodnění. Když si ale prostudoval materiály, vzdal to.

„De facto nesplňuji podmínky, jelikož pozemek nebyl oplocený elektrickým ohradníkem. To zvíře nebylo v uzavřeném objektu, nebylo hlídáno přímo osobou či pasteveckým psem. Máme jenom dvě ovce a na noc se zavírají sem do bývalého kotce od psa, aby je vlk nenapadl,“ dodává.

Pavel Čadecký z Petrovic na Bruntálsku ukazuje směrem k potoku, kde našel zardoušenou ovci | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Útoků vlků přibývá

Podobnou zkušenost má i farmářka Iveta Svobodová v nedalekých Heřmanovicích. „Doufám, že nedopadneme jako vloni, kdy jsme přišli o šest telat,“ říká s tím, že už letos našli nedaleko svého domu laň, kterou strhli právě vlci.

„I proto jsou obavy větší než vloni, protože vím, že tady vlci opravdu jsou a není jich málo. Máme tyto informace i přímo od myslivců, kteří je zachytili fotopastmi,“ dodává.

Zvýšené počty útoků vlků potvrzuje i Pavel Kameník, jednatel bruntálského mysliveckého spolku. „Ty případy tady jsou. Trhli laň, trhli nějaké srnčí, jestli je někde nějaká smečka a bude mít mladé, tak ti budou samozřejmě hledat nové teritorium,“ popisuje obavy z rozšiřování vlků Kameník.

Z útoků vlků má strach i chovatelka Iveta Svobodová z Heřmanovic. Loni přišla o telata | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Vloni Moravskoslezský kraj uznal třicítku žádostí chovatelů o odškodnění, potvrzuje mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová. „Hejtmanství vyplatilo 913 tisíc korun ze státních peněz, Moravskoslezský kraj je jenom prostředníkem při vyplácení. Například na Bruntálsku jsme zaznamenali mírný nárůst oproti roku 2023, kdy byly podány pouze dvě žádosti, v minulém roce už bylo žádostí osm. V tomto roce zatím přišla jedna žádost o náhradu škody, a to za 36 tisíc korun,“ popisuje.

Evropská komise aktuálně navrhuje usnadnit odstřel vlků. Šelma má zůstat podle unijní exekutivy stále chráněná, ale členské státy by měly dostat možnost populaci vlků regulovat, jak už dříve upozornil Radiožurnál.

Stádo krav na pastvinách v Heřmanovicích, které budou mít brzy telata | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas