Na Bulovce poškodili pacientku, jejího manžela a plod, ale nelze mluvit o dítěti, říká právní expert

Ve Fakultní nemocnici Bulovka zaměnili dvě pacientky, v důsledku toho jedna z nich přišla o nenarozené dítě. „Omlouvám se za určitý cynismus. Z hlediska práva to není újma na člověku, ale o poškození plodu," upozorňuje v rozhovoru pro Radiožurnál Petra Šustek, vedoucí Katedry zdravotnického práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Sám by nemocnici doporučil, aby se s ženou dohodla mimosoudně. Odškodnění by mohlo být v řádu statisíců korun. Rozhovor Praha 14:47 4. dubna 2024

Co říkáte jako expert na zdravotnické právo k vyjádření nemocnice? Je tato reakce, to vyjádření adekvátní k tomu, co se stalo?

Ta vyjádření jsou samozřejmě namístě. Také bych asi nehovořil o systémové chybě, protože dennodenně ošetří v takové fakultní nemocnici tisíce a tisíce pacientů. Tohle je skutečně výjimečný případ, kdy bylo přítomno velké množství okolností i na straně pacientů.

Považuji nicméně za správné, že se k tomu nemocnice postavila čelem, otevřeně komunikuje, přiznala chybu a jak jsem pochopil, je s pacientkou i jejím právním zástupcem ve spojení a vyjednávají o odškodném.

Řekl jste, že byste to neoznačil za systémovou chybu nemocnice. Jsou v Česku právními předpisy stanoveny postupy a způsoby, jak mají být označeni pacienti? A jak se má postupovat právě v situacích, kdy jde o cizince a je tam jazyková bariéra?

Nemocnice má samozřejmě povinnost ztotožnit pacienta bez dalšího a na základě této povinnosti jsou vytvořena pravidla.

Fakultní nemocnice Bulovka je navíc akreditované zařízení, to znamená, že je tam vyšší míra bezpečnosti při poskytování zdravotních služeb. Proto jsou tam vytvořeny třeba identifikační náramky a další věci.

Z nějakého důvodu, který nemůžu znát, se ale stalo, že konkrétní pacientku neztotožnili. A bezpečnostní protokoly, které tam mají, nezafungovaly.

Můžu se domnívat, že to bylo kvůli jazykové bariéře a jakési profesní slepotě, ke které může bohužel docházet. V tomhle to celé nezafungovalo a výsledek záměny je na světě.

Jak zaznělo ve čtvrtek, k chybě se přihlásilo vedení nemocnice a je připravené pacientce poskytnout odškodnění. V jaké výši by se mohlo pohybovat? Dá se vycházet z judikatury? Sporů o odškodnění už české soudy řešily celou řadu.

Rád odpovím a omlouvám se za určitý cynismus, ale, prosím, je to právní cynismus v tom smyslu, že tady skutečně došlo k poškození zdraví u pacientky. K provedení nechtěného zákroku, v jehož důsledku přišla o plod a bylo ukončeno těhotenství.

Z hlediska práva ale tato újma není újmou na člověku. O člověku totiž hovoříme, až když se narodí a opustí tělo matky. V tomhle případě mluvíme o poškození plodu. Myslím si, že v tomto smyslu jde o relativně raritní záležitost i z hlediska judikatury.

Pokud jde o odškodnění, myslím, že se bavíme o vyšších stovkách tisíc korun pro pacientku a samozřejmě pro jejího manžela, kterému bylo také zasaženo do práva na rodinný život a na plánování rodičovství.

Jaké tresty hrozí zaměstnancům nemocnice, případně i manažerům ústavu?

Tady bych to rozdělil. Co se týče zaměstnanců... Pokud se bavíme o trestněprávní odpovědnosti, to znamená, když budeme zkoumat vinu a trest, tak si asi dokážu představit, že s ohledem na skutkové okolnosti, které jsou mi známy, tak pokud dojde k právnímu hodnocení, že došlo k protiprávnímu činu, tak u těch zaměstnanců nejspíše a s největší pravděpodobností bude hrozit trest zákazu činnosti výkonu povolání.

Co se týče právnické osoby, to znamená vedení nemocnice, tak tam je situace jiná v tom, že pokud se bude řešit odpovědnost, tak jenom v situaci, kdy by nebyly nastaveny dostatečně dobře ty procesy a bezpečnostní protokoly k tomu, aby nedocházelo k těmto záměnám. Pokud vedení nemocnice prokáže, že procesy nastavené byly, tak myslím, že v úvahu nebude přicházet trest.

Může ve výši trestu i odškodnění hrát roli i to, že nemocnice hned přiznala chybu? A to, jak se k celé věci staví?

To už není trestněprávní rovina, ale občanskoprávní. To znamená, že kritéria odškodnění i způsob, jakým se k tomu nemocnice postavila, může hrát svoji roli.

Ale upřímně, kdybych mohl radit, tak bych nemocnici poradil, aby se s pacientkou a právními zástupci poškozených dohodli mimosoudně. Protože takový spor opravdu vést nechcete.

Memento pro další

Stávají se podobné případy i v zahraničí nebo v dalších státech Evropské unie?

Pokud je mi známo, tak nejznámější kauza, která byla skutkově velmi podobná, dokonce bych řekl obdobná, se stala v roce 1991 ve francouzském Lyonu.

Tam došlo k záměně pacientek a případ skončil až u Evropského soudu pro lidská práva. Také šlo o pacientku asijského původu. A celý příběh byl vlastně podobný – s ohledem na jazykovou bariéru došlo k záměně a k ukončení těhotenství proti vůli pacientky.

Už jsme mluvili o tom, že v tomto případě podle všechno nešlo o systémový problém. Na druhou stranu, měl by být i tak tento případ impulzem ke změně zákonů nebo interních předpisů a postupů v nemocnicích, aby se pokud možno takovým chybám předcházelo?

To je velmi dobrý dotaz. Nemyslím si, že na úrovni zákona. Ale na úrovni manažerského z hlediska vedení nemocnic je to nepochybně mementem.

Může to být mementem pro všechny nemocnice, protože jak znám nemocniční prostředí, tak tohle se bohužel může teoreticky stát. Nepochybně je to větší impulz k tomu, aby se procesy kontrolovaly a ještě, řekněme, precizovaly.

Jenom se tím ukazuje, že zejména proces identifikací pomocí typicky náramků pacientů a podobně je relevantní.

Myslím si, že v tomto případě opravdu hrál jazykovou aspekt významnou roli. A jenom to ukazuje, že nemocnice by měly mít nastaveny ještě lépe tu možnost tlumočit pacientům do jejich řeči co možná nejvíce.