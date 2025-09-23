Na české koleje se může vrátit sedmé pendolino. Dráhy chtějí opravit soupravu bouranou v Bohumíně
České dráhy (ČD) nechají opravit pendolino poničené při tragické nehodě v Bohumíně na Karvinsku v červnu 2022. Dopravce počítá s náklady 82 milionů korun na opravu dvou poškozených vozů. Původně dráhy opravy odmítaly kvůli vysokým nákladům.
Na vypsání tendru na opravu v úterý upozornil server Zdopravy. Při srážce pendolina s posunovací lokomotivou zemřel strojvedoucí, který nehodu podle výsledku vyšetřování zavinil.
V současnosti dráhy provozují šest jednotek pendolino. Pokud by se jejich počet po opravě zase zvedl na sedm, mohl by podle náměstka generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Jiřího Ješety být zaveden ještě jeden spoj obsluhovaný pendolinem mezi Prahou a Českými Budějovicemi. O tom však zatím nebylo rozhodnuto. Na této trati jezdí pendolino od konce letošního srpna.
Dříve ČD avizovaly, že kvůli vysokým nákladům pendolino opravit nenechají. V té době odhadovaly náklady na 200 až 250 milionů korun. Poškozené vozy chtěl dopravce zlikvidovat a nepoškozené využít na náhradní díly pro zbývající soupravy.
Nakonec provozuschopné vozy zařadil do běžného systému údržby a byly vybaveny zabezpečovacím systémem ETCS.
Nehoda pod vlivem
Nehodu v Bohumíně nepřežil strojvedoucí vlaku. Dalších pět lidí se zranilo. Podle Drážní inspekce pendolino projelo na červenou. Policie uvedla, že strojvedoucí pendolina byl při nehodě pod vlivem alkoholu.
Vlak odjíždějící do Prahy se ve stanici Bohumín srazil s posunovací lokomotivou 27. června. Ve vlaku se lehce zranila stevardka a na posunovací lokomotivě čtyři zaměstnanci společnosti ČD Cargo. Celkovou škodu Drážní inspekce vyčíslila na 238,9 milionu korun. Policie kvůli smrti viníka případ odložila.
Pendolino zařazují dráhy mezi své prémiové vlaky. Poprvé byly v ČR uvedeny do zkušebního provozu před Vánocemi 2004, od prosince 2005 pendolino jezdí pravidelně na trase Praha – Ostrava a dalších důležitých tratích. V současnosti dráhy provozují šest jednotek pendolino, každá z nich má sedm vozů. Vlaky mají maximální provozní rychlost 200 kilometrů v hodině.