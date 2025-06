Na Českokrumlovsku se staví nejdelší mosty dálnice D3. Používají metodu vysouvání konstrukcí

Stavba dálnice D3 od Kaplice-nádraží na Českokrumlovsku k hranicím s Rakouskem pokračuje podle plánu. Technici v těchto týdnech budují především dva mosty u obce Zdíky. Při práci využívají neobvyklou metodu vysouvání konstrukcí, které do sebe zapojují pohybem po betonových pilířích a následným svařením. Český Krumlov 19:39 13. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stavba mostu na dálnici D3 | Foto: Michal Bělský | Zdroj: Český rozhlas

„Posouvá se krokově po dvou metrech. Za ideálních podmínek jsme schopni vysunout sto metrů za pět až šest hodin. Celá konstrukce je rozdělená do šesti výsuvných etap,“ popisuje hlavní stavbyvedoucí Petr Berník ze společnosti MI Roads, který dohlíží na stavbu 600 metrů dlouhého mostu u obce Zdíky na Českokrumlovsku.

Dává pozor hlavně na to, zda se mostní konstrukce správně nasouvá na betonové pilíře. „Nosná konstrukce se vaří na výrobně a postupně se vysouvá do pole. V současné době děláme šestou etapu výsuvu. Na konci června bychom měli mít most zaparkovaný ve finální poloze,“ dodává.

Budování mostů přirovnává mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl k nejnáročnějším logistickým akcím v historii českého stavebnictví. „Celý ten ocelový základní oblouk vysunujeme postupně a vysunujeme ho vcelku. Je to proces, který se blíží události, jako byl například transport kostela v Mostě, kde bylo potřeba rozšířit hnědouhelný lom,“ říká.

Technici současně pracují i na druhém mostu u nedalekého Suchdola, který bude dlouhý přibližně 900 metrů. Obě konstrukce se stanou nejdelšími na celé dálnici D3. „Druhý most bude ještě o 300 metrů delší, jeho stavba se teprve rozjíždí. Dokončujeme založení mostu, betonujeme první základy a pilíře,“ upřesňuje stavbyvedoucí Petr Berník.

Dálnice mezi Kaplicí-nádražím a Nažidly má být kompletně hotová v roce 2027. Náklady odhaduje Ředitelství silnic a dálnic na sedm a půl miliardy korun.

Část dvanáctikilometrového úseku ale bude v provozu dřív. „Jsme v takovém stadiu rozpracovanosti stavby, že můžeme v roce 2026 zprovoznit první část tam, kde nejsou složité mostní konstrukce, to znamená až do Kaplice,“ uvádí Jan Rýdl.

Podle harmonogramu bude dálnice D3 v celém Jihočeském kraji za dva roky kompletně dostavěná. Mluvčí ředitelství Jan Rýdl zároveň odhaduje, že za další rok by se mohlo začít se stavbou ve Středočeském kraji.

„Letos začneme s výkupy pozemků, v roce 2028 předpokládáme zahájení stavby. Rok 2031 se nám jeví jako rok, kdy bychom měli zprovozňovat celých zhruba padesát kilometrů od současného konce dálnice u Mezna až na Pražský okruh,“ doplňuje.

Nedostavěných zůstane posledních zhruba 400 metrů u Dolního Dvořiště, které budou sloužit jako napojení na rychlostní silnici S10 od Rakouska. Ta by měla být kompletně hotová v roce 2031.

Stavba dálničního mostu u obce Zdíky na Českokrumlovsku | Foto: Michal Bělský | Zdroj: Český rozhlas