Na český sankční seznam přibyl spolupracovník Medveděva Osipov. Vyhrožoval Haškovi

Vláda zařadila na vnitrostátní sankční seznam ruského občana Olega Osipova, dlouholetého spolupracovníka bývalého ruského prezidenta a premiéra Dmitrije Medveděva. Na tiskové konferenci to oznámili premiér Petr Fiala (ODS) a ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.). Osipov podle nich na jaře šířil v médiích výhrůžky smrtí bývalému hokejistovi Dominiku Haškovi. Praha 14:08 2. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oleg osipov | Foto: Gleb Schelkunov / Kommersant | Zdroj: Profimedia

Medveděv v dubnu podle agentury TASS slavnému brankáři doporučil opatrnost při přecházení silnice a to, aby nepil pivo na neověřených místech. Osipov podle Lipavského pravidelně papouškuje agresivní výroky svého extremistického šéfa.

‚Opatrně při přecházení ulice.‘ Medveděv vyhrožuje Haškovi, stát mu nabízí ochranu Číst článek

Hašek byl po výhrůžkách ve spojení s ministerstvy zahraničí, vnitra a s policií. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) tehdy uvedl, že stát může v případě potřeby Haškovi poskytnout nezbytnou ochranu.

Osipov podle Lipavského aktivně podporuje činnosti narušující svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny. Je úzce spojen s aktivitami Medveděva, jenž figuruje řadu let na sankčním seznamu EU. „Osipovem šířené hrozby i odpovídají aktuálnímu modu operandi Kremlu o likvidaci kritiků jeho režimu, a to i v zahraničí," podotkl Lipavský. "Jsme suverénní stát. Platí, že každý občan má právo říkat veřejně své názory. To platí i pro Dominátora, pro Dominika Haška," dodal.

„Považujeme za zásadní zakázat Olegu Osipovovi vstup na území České republiky. Pokud někdo vyhrožuje našim občanům smrtí, nesmí počítat s tím, že bude v České republice vítán,“ poznamenal Fiala. „Budeme navrhovat v EU, aby toto jméno bylo zařazeno i na sankční seznam Evropské unie,“ doplnil Lipavský.

Pozornost v Česku vzbudily letos i Medveděvovy výroky na adresu senátorky Miroslavy Němcové (ODS) kvůli jejímu příspěvku na sociální síti X, který však byl podvržený. Česká diplomacie tehdy ruskému velvyslanci v Praze předala protestní nótu.

Hašek: Konec kariéry jednoho ruského sportovce není víc než statisíce ukrajinských životů Číst článek

Na českém sankčním seznamu bylo dosud osm fyzických osob a dvě společnosti. Je to patriarcha Kirill, syn ruského podnikatele Vladimira Jevtušenka Felix, zeť ruského zbrojaře Borise Obnosova Rostislav Zorikov se svou manželkou Olgou, ruský Podnik pro správu majetku v zahraničí Goszagransobstvennosť a mediální platforma Voice of Europe.

Koncem ledna kabinet seznam rozšířil o trojici představitelů gruzínského ministerstva vnitra. Na seznam tehdy přibyli ředitel odboru zvláštních úkolů Zviad Charazišvili, jeho zástupce Mirza Kezevadze a ředitel odboru pořádkové policie Važa Siradze kvůli jejich roli při brutálním potlačování loňských protestů v Gruzii. V dubnu pak přibyli běloruská novinářka Natalia Sudlianková a příslušník ruské tajné služby GRU Alexej Šavrov, první jmenovaná už byla poté připsána na seznam EU, a tím pádem z českého odstraněna.

Zařazení na sankční seznam znamená pro dané osoby zákaz vstupu a pobytu v Česku, znemožnění jakýchkoli finančních operací přes české subjekty nebo zmrazení případného majetku v zemi, které má na starosti Finanční analytický úřad.

Rada EU v posledních měsících zároveň schválila desítky sankčních návrhů české diplomacie, další návrhy připravuje. Lipavský také připomněl, že na programu jednání bude i 18. balíček protiruských sankcí, který obsahuje sektorové opatření zaměřené proti obcházení postihů, které iniciovalo Česko.