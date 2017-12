Na činnost Národního bezpečnostního úřadu bude dohlížet Rozner. 'Je to slušný člověk,‘ hájil ho kolega Fiala

Bývalý vicepremiér Pavel Bělobrádek z KDU-ČSL povede sněmovní komisi pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby. Někdejšího premiéra Bohuslava Sobotku z ČSSD v pátek sněmovna zvolila do čela stálé parlamentní delegace do Středoevropské iniciativy. Komisi pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu povede Miloslav Rozner z SPD. Výsledky tajné volby oznámil předseda volební komise Martin Kolovratník z ANO. Praha 16:04 15. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloslav Rozner z SPD | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Sněmovna zvolila předsedy většiny svých stálých komisí a delegací. Neuspěl jen kontroverzní Zdeněk Ondráček (KSČM) jako jediný kandidát do vedení komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Předsedu zatím nemá ani ústavní komise, když ČSSD nedodala volební komisi kvůli administrativnímu pochybení svého nominanta.

Předsedou komise pro práci sněmovní kanceláře se stal Pavel Kováčik (KSČM), který porazil kandidáta Pirátů Ondřeje Profanta. Podle šéfa pirátského klubu Jakuba Michálka tak byly porušeny sněmovní dohody. Předseda KSČM Vojtěch Filip reagoval, že dohoda byla uzavřena bez komunistů a na jejich úkor.

V čele komise pro rodinu bude stát Jana Pastuchová (ANO). Komisi pro kontrolu použití odposlechů povede Tomáš Vymazal (Piráti), komisi pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů Karel Krejza (ODS), komisi pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu Miloslav Rozner z SPD.

I jeho nominace vyvolala na plénu kritickou reakci. Ondřej Veselý (ČSSD) poukazoval na to, že je odborníkem na kulturu. „Pan Rozner je slušný člověk a nemá žádná negativa z minulosti,“ hájil ho předseda poslanců SPD Radim Fiala.

Předsedou komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství se stal Vít Rakušan (STAN), komise pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu František Vácha (TOP 09) a komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Pavel Jelínek (SPD).

V čele parlamentní delegace do Meziparlamentní unie stanul Ondřej Polanský (Piráti), který ve volbě porazil Stanislava Grospiče (KSČM). Delegaci do Parlamentního shromáždění NATO povede Josef Hájek (ANO), delegaci do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě Karla Maříková (SPD) a delegaci do Parlamentního shromáždění Rady Evropy Miroslava Němcová (ODS).