Na D1 opravují nejstarší dálniční most Šmejkalka. ‚Určitě se budou tvořit kolony,‘ varuje Mátl

S čím tedy musí řidiči během dnešního dne počítat?

Během dnešního dne musí počítat s tím, že dojde k zúžení jízdních pruhů ve směru na Prahu. Budeme pokračovat ve dvou pruzích. A ve směru na Brno bude pouze jeden jízdní pruh.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nedojde k omezení počtu jízdních pruhů, budeme je pouze zužovat, ubezpečuje Radek Mátl z Ředitelství silnic a dálnic. Proč rekonstrukci Šmejkalky nespustí v létě?

Dojde k omezení a určitě se budou tvořit kolony, je to ale dočasné opatření pouze na jeden den, protože potřebujeme opravit pravou jízdní polovinu tak, abychom tam mohli posléze bezpečně převést provoz na zúženou krajnici a budeme pracovat ve středně dělícím pásu.

Víte, kdy omezení začnou dnes platit?

Omezení začnou platit v průběhu dopoledne. Po odjezdu ranní špičky bychom měli začít dělat práce tak, abychom byli připraveni na převedení provozu, který proběhne v průběhu středy a čtvrtka, aby posléze byla doprava vedena ve dvou jízdních pruzích ve směru na Prahu, na Brno, právě v krajnici, abychom umožnili dělníkům pracovat ve středně dělícím pásu.

Máte nějaký model toho, jak to ovlivní dopravu na dálnici?

Jsme přesvědčeni, že tato první fáze nebude až tak problematická, protože v tuto chvíli ještě nebudeme převádět dopravu na jeden jízdní pás. Zůstáváme v jízdních pásech, sice v zúžených pruzích, ale nemělo by to být tak dramatické.

Asi k horší situace dojde na podzim. Zhruba v září bychom měli převést dopravu v režimu 2+2 jízdní pruhy na jednu polovinu dálnice. V té chvíli jsou pruhy poměrně úzké a doprava se může zahušťovat kvůli nájezdu do zúženého prostoru.

Ale věříme, že to nebude tak dramatické, protože nebude docházet k tomu, abychom omezovali počet jízdních pruhů. Budeme je pouze zužovat. Samozřejmě to bude o disciplíně řidičů, a pokud nebudou v tom místě nějaké nehody, tak by omezení neměla mít takový dramatický dopad.

Most přes řeku Labe v saském Bad Schandau je znovu průjezdný. Uzavřený byl pět měsíců Číst článek

A je s ohledem na hustotu provozu rozumné dělat takovou věc v září než třeba v průběhu léta?

My teď postupujeme podle harmonogramu a provoz potřebujeme převést na jednu polovinu jízdního pásu tak, abychom mohli pokračovat dál v rámci rekonstrukce. Uvidíme, jak to časově bude vycházet. Předpokládáme, že tato první etapa, kdy budeme jezdit po těch jednotlivých jízdních pásech, bude trvat zhruba čtyři měsíce, takže to pak vychází na září nebo říjen. V tuto chvíli to skutečně nelze přizpůsobit provozu.

Každopádně to přehození bude posléze na rok. Není to určitě omezení, které by bylo dočasné, ale bude od října do dalšího října roku 2026. To znamená, po té jedné polovině jízdního pásu budeme jezdit skutečně rok, takže jestli to přehodíme v létě či v říjnu, je prakticky z tohoto hlediska úplně jedno.

Nejstarší dálniční most Šmejkalka na D1 | Foto: Petr Bušta | Zdroj: Český rozhlas

Most Šmejkalka překlenuje údolí, musíte využívat nějakou speciální techniku?

Celá rekonstrukce je velmi komplikovaná a velmi složitá. Už nyní jsme využívali speciální techniku, například vysokozdvižné plošiny s dosahem až 50 metrů, protože jsme postupně realizovali těch 32 nových pilířů mezi mostovkou, tím obloukem a samotnou nosnou konstrukcí. Jsou to samozřejmě speciální techniky, které využíváme – těžkou techniku.

V tuto chvíli mohou řidiči vidět i dva jeřáby, dosahují výšky až 60 metrů. Budeme je využívat právě pro snášení mostní nosné konstrukce v následujících měsících a přehodíme provoz na druhou část jízdního pásu.

Ve středu dopoledne tedy začne omezení na mostě přes potok Šmejkalka mezi Mirošovicemi a Šternovem na dálnice D1. Kdy ta první etapa skončí?

První etapa by měla skončit de facto na podzim letošního roku po zhruba čtyřech měsících. To znamená někdy ke konci září s tím, že posléze přehodíme provoz už na jeden jízdní pás a bude se jezdit v omezeném režimu 2+2 jízdními pruhy po pravém jízdním pásu.

V té chvíli budeme snášet levou mostní nosnou konstrukci a budeme stavět nový most na levé straně. Jakmile toto provedeme, na což předpokládáme zhruba 10 až 12 měsíců, tak se provoz přehodí na novou nosnou konstrukci, na levý jízdní pás a bude se obdobně pracovat na té pravé části. A v roce 2027 by měl být most Šmejkalka opraven a být úplně nový.

Ředitel ŘSD Radek Mátl | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz