Na D1 se ve směru na Brno kvůli rekonstrukci mostu Šmejkalka tvoří kolony. Zdržení je dvě a půl hodiny

Pokračující práce na rekonstrukci mostu Šmejkalka na 24. kilometru u Senohrab v Praze-východ omezují provoz na dálnici D1. Ve směru na Brno se vytváří kolona už od Modletic. Řidiči musejí počítat s prodlouženou dobou jízdy. Policie na dálnici žádné nehody neeviduje, je to vlivem omezení a hustého provozu. Řekla to policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Řidiči mají až dvouapůlhodinové zpoždění. Senohraby 12:11 24. května 2025

Provoz je v místě omezen od středy, podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla musejí řidiči počítat s dopravním omezením po následující dvě stavební sezony. Během rekonstrukce by se podle Rýdla mělo jezdit v každém směru dvěma pruhy maximálně osmdesátikilometrovou rychlostí.

Ve výjimečných situacích, jako nastala například ve středu při pokládce mikrokoberce, bude v jednom směru průjezdný pouze jeden pruh.

Rekonstrukci nejstaršího dálničního mostu v Česku má na starosti sdružení firem Strabag a Pragoprojekt, most opravuje za 965 milionů korun bez DPH. Práce začaly v létě 2023, s uvedením do provozu se počítá v roce 2027. Most překlenuje ve výšce 46 metrů Hrusický potok a údolí mezi Senohraby a Turkovicemi.

⚠️V souvislosti s pokračující rekonstrukcí mostu Šmejkalka na 24. km dálnice D1 u Senohrab teď po nocích přestavujeme přechodné dopravní značení. Od pondělního rána až do září projedete místem 2/2 zúžené jízdní pruhy rychlostí sníženou na 80 km/h max. v krajních polohách mostu.⤵️ pic.twitter.com/6xQrNZpBUw — ŘSD Středočeský kraj (@RSD_Stredocesky) May 24, 2025