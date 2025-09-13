Na D11 u Jiren u Prahy bude v noci na neděli uzavírka. Kvůli stavbě mostu ale přijdou omezení už během dne
Osazování nosníků nového mostu nad dálnicí D11 u Jiren u Prahy bude o víkendu omezovat provoz v úseku mezi exity 1 a 8. Úplná uzavírka úseku potrvá od sobotních 19.00 do nedělních 09.00, řidiči budou využívat objízdnou trasu, informoval za Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje Josef Holek.
Uzavírku blíže pro Český rozhlas Praha a Střední Čechy popsala mluvčí Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Petra Kučerová: „Doprava bude svedena na souběžné komunikace přes exit Jirny. Pro tranzitní dopravu doporučujeme využít alternativní trasy přes dálnice D10 a D35.“
Silničáři na Karlovarsku přečíslovali kilometrovníky. Kvůli vývoji silnice už nenavazovaly na úsek z Prahy
Číst článek
Původní most, který převádí krajskou silnici II/101 přes dálnici D11, byl ve špatném stavebně-technickém stavu, stavbaři ho v dubnu zbourali. Nové přemostění bude připravené i na plánované rozšíření dálnice na šest pruhů. Součástí mostu bude na jedné straně chodník, na druhé cyklostezka, se kterou se výhledově počítá podél celého úseku silnice II/101 mezi Jirny a Mstěticemi.
Práce spojené s uzavírkou byly původně plánované na předposlední srpnový víkend.
„Při přípravě přepravy docházelo k nepředvídatelnému chování spojených nosníků. Kvůli bezpečnosti tak byla celá příprava přerušena. Muselo se tedy přistoupit k novému statickému posouzení, úpravě uložení a fixace na techniku, která nadrozměrný náklad poveze," řekl Holek.
Konec závor na chorvatských dálnicích. Vláda chystá zákon, kdy mýtné půjde zaplatit jen elektronicky
Číst článek
Harmonogram stavby podle něj stále počítá se zprovozněním mostu nejpozději do Vánoc.
70 milionů
Nový most bude mít ocelovou nosnou konstrukci spřaženou se železobetonovou deskou. Konstrukci bude tvořit jeden mostní otvor, bez pilířů ve středovém pruhu nebo náspech dálnice, přiblížila mluvčí. Stavební náklady jsou téměř 70 milionů korun a zhotovitelem je společnost Strabag. Krajská správa a údržba silnic má na investici dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Kromě úplné uzavírky v nočních hodinách musí řidiči počítat s částečným omezením provozu na dálnici už od sobotního rána.
Od 07.00 budou uzavřené připojovací a odbočovací pruhy, od 13.00 bude provoz v každém směru pouze jedním pruhem. V neděli od 09.00 po skončení úplné uzavírky by měli řidiči opět využívat jeden pruh v obou směrech, ve 13.00 plánují silničáři obnovení provozu ve dvou pruzích.