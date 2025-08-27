Na dálnici D11 u Hradce Králové hořela cisterna. Vzplály v ní převážené saze

Na dálnici D11 na 103. kilometru nedaleko Hradce Králové se ve středu večer zcela zastavil provoz kvůli požáru cisterny převážející saze.

Na dálnici D11 vzplál cisternový vůz převážející saze v práškové formě

Na dálnici D11 vzplál cisternový vůz převážející saze v práškové formě

Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř. Vyplývá to z informací hasičů a Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

Požár se obešel bez zranění, řekl Radek Mencl z krajského hasičského sboru.

Informaci o požáru dostali hasiči krátce po 20.00. Na síti X uvedli krajští hasiči, že vzplál cisternový vůz převážející saze v práškové formě. Před 21.30 Mencl řekl, že se povedlo zastavit plamenné hoření, ale hasiči na místě stále zasahují.

